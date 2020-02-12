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 Политика Украины, Общество
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Все про:книги (487) Министерство культуры, молодежи и спорта (31) Ирина Подоляк (1)

 Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Украина должна защищать отечественных книгоиздателей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Мы не можем побороть контрабанду и пиратство только в одной отрасли. К этому надо подходить комплексно. Без нормальной работы правоохранительных органов мы этот вопрос не решим.

Большим вызовом является то, насколько агрессивно российские издательства заходят на украинский рынок. Моя личная позиция и моя позиция политическая заключается в том, что мы должны всеми способами защитить наш рынок от российских издательств. Потому что если это не регулировать, то увидим торпедирование украинского публичного информационного пространства. Это надо законодательно запрещать как вид санкций против России...

Мы уже видим, как торпедируется закон о государственном языке. Мы же чувствуем эти брожения. И они не только внутри Украины. Это большой вызов, и если мы его не решим, то российский бизнес просто вытеснит украинский книгоиздательский рынок", - отметила она.

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На вопрос, в какой форме может быть такое регулирование, Подоляк сказала:

"Я сейчас высказываю гипотезу, над которой работаю. Мы еще не обсуждали ее с министром. Но считаю, что российские издательства по всей цепочке своих корпоративных прав, где мы можем понять, что конечным бенефициаром является субъект Российской Федерации, не должны работать в Украине. Это защита нашего экономического и гуманитарного пространства".

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Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3175277
 
   
 Топ комментарии
 
Идиот, кацы тебе и бесплатно свою пропанадну отдавать будут, лишь бы мозги застрать, хотя тебе и так засрали.
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А вы не занимайтесь переводами с кацапского а издавайте книги украинских авторов,а они есть их только поискать надо.
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Что опять Волонтеры , а Вы начто С занибесными Окладами Дармоеды , - Защищайте , - А то Мы Должны .
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Что за бред она несет?
Зачем бороться с пиратством?
Пиратство и есть прямой подрыв кацапских издательств!
Пиратство кацапской интеллектуальной собственности надо поддерживать и развивать.
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Идиот, кацы тебе и бесплатно свою пропанадну отдавать будут, лишь бы мозги застрать, хотя тебе и так засрали.
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А ты тыпил, если думаешь, что там кроме пропаганды ничего нет.
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Язык это основной инструмент этой войны, читать по-капаски это как в себя стрелять, похер что.
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А это у нас в любой цепочке корп.прав найдёте субъект РФ. На наш рынок приходит только капитал преступного происхождения. Бороться запретами бесполезно и даже усугубляет ситуацию
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А вы не занимайтесь переводами с кацапского а издавайте книги украинских авторов,а они есть их только поискать надо.
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БРЕД!
Именно, что и должны во всю заниматься переводами.
Просто не должны платить на Рашку авторских гонораров и сборов, а все деньги переводчикам.
А все протесты и суды кацапов по авторским правам - сливать в унитаз.
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Завоевать рынок украинскими книгами возможно только выпуском интересных книг украинских авторов.А даже перевод кацапских все равно обязаны отдавать деньги кацапским авторам иначе это будет просто плагиатом.
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Не плагиат, а пиратство.
А про "завоевание рынка" и "отдавать деньги" пойди расскажи китайцам и ихними подделками "Сони".
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Так если украинское издательство печатает книгу только для части аудитории и расширять ее (в смысле аудиторию) не намерено, то по любому здесь будут рос.издательства.

Или официально, или контрабасом, или через интернет.

Тупо - законы рынка. Если есть неудовлетворенный спрос - предложение появится.
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Яких ще книг? У нас джілізація від Дуба і лєта. Всьо в смартфоні.
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завиздно, есть интернет и электронные книги, мы в 21 веке
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а я не можу читати електронну книжку, от не йде і все.
а справжня навіть має свій аромат.
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ну и сколько можно тех ароматов накупиться ? кругом нищета
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Книгочитателей вообще пора искусственно изводить!
Смотре ли бы себе телевизор, так нет, книги им подавай. Чего доброго могут и думать начать ..

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ну да, вроде при деле и все дебилы и не понимаем, что есть интернет
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будемо читати англомовну літературу.
інтернет чудовий тим, що немає в собі засилля росіского лайна, отже є з чого обирати.
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немає засилля російської? та куди не тикни вилазить російською. навіть і Штазіляндії.
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бо у вас налаштовано росіскою мовою.
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ти мій прапорець бачиш? і не вжливо де я запит роблю з німечцького гуглу, часто вилазе російською український запит.
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а твої коменти, їх наявність, кажуть про протилежне. не обманюй себе.
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я розважаюсь. все одно зайнятись нічим.
хоть ти мені зарадиш, розсмішиш.. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 1921
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а ну воно і видно, пішла б почитала щось вумне, кошелка.
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йди вчись, тролько недороблене.
ти ще не доріс, щоб мене бодай розсердити. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 9553
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хахаха, ну да, рости до рівня твого емоційного трьопа ніхто не збирається. такі курки як ти не є взірцем і ніколи не будуть. тішся, раз робити нічого.
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тріпатись ти вмієш, але користі цього ніякої.
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Количество русскоязычных сайтов, на втором месте в мире, доля таких сайтов в зоне UA почти 80%. Украиномовних сайтов в мире 0,2% меньше чем на болгарском.
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навіщо вам стільки сайтів ? це ж не пропорційно кількості населення підорашки.
ви хворі на голову ?
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він подав фактичну інфу, а ти коментиш як курка.
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не встряю, а констатую факт, на який ти знов че потаскушка відповідаєш.
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потаскушка то твоя дружина.
а моя відповідь тобі і тролю нижче - співвідношення 1 місця і так званого другого бу-га-га..
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Смотря как измерять.

Если в приведенной Вами таблице сумма существенно больше 100% - будем ее анализировать, а если равно 100% - то это чистый фейк и манипуляция.
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Как считается сайт присутствующий в сети на 3-х языках? Если трижды, тогда таблица реальная и тогда сумма будет явно больше 100 если брать за основу количество сайтов.
Если языковая принадлежность сайта определяется по языку прописанному как основной - то это оценка сферического коня в вакууме. То есть по сути - информация ни о чем.
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цю інформацію збирали на росії.
думаю, вони ще собі і приписали.
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ну те, що ти мене за критику твоїх тупих коментів називаєш, показує, що ти реально пролукт української пострадянської школи. аргументів ноль, піймали на гарячому, захищаєшся як рагуля-кугутка.
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тупу шпану, як от ти, потрібно ставити на місце.
ти не заслужив на ввічливе спілкування чи пояснення, лише на три літери.
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так я теж вважаю, що таких тупих рагульокугуток як ти, треба ставити на місце.
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ну, спробуй, пісклявику
все, на що ти спромігся, так це продемонструвати свою чоловічу меншовартість. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 2513
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і в чому вона для тебе проявилася?
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в твоїй нікчемній поведінці.
помітно, що ти сам себе не поважаєш. мужичок- трапка.
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докажи, що нікчемна. якщо то у тебе так у голові, не означає, що то дійсно так. але для таких як ти, то завжди нікчемно, бо піймали на кидання говна на вентилятор, недодєланним то завжди не подобається і вони починають усяку хрєнь видумувати змість зкрити писок і піти порефлексувти. коли є чим.
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я пішла фільм дивитись.
бувай, назграбне Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 2116
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А ты просвещайся. Русский - глобальный язык, входит в шестерку официальных языков ООН, и второй в интернете Ты не замечаешь, что Цензор - русскоязычный сайт? Почему? Чтобы не терять аудиторию, т. к. более 90% украинцев владеют русским и уж на Левобережье, точно отдают ему предпочтение
Крым - 97 % всего населения;
Днепропетровская область - 72 %;
Донецкая область[100] - 93 %;
Запорожская область - 81 %;
Луганская область[101] - 89 %;
Николаевская область - 66 %;
Одесская область - 85 %;
Харьковская область - 74 %
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Помилка історії. Українцям століттями нав'язували ваш фіно-татарський суржик.
Але це можна виправити. Зараз про вашу глобальність взагалі не йдеться. Все глобально роздуте.
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старе покоління володіє, нове вже так не буде при правильному підході. як у Грузії, знатимуть англійську, а узкий ні.
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Все это уже было. В июле - августе 1923 года в УССР вышли два постановления, одно из
которых предусматривало, что вновь поступающие на государственную службу
должны изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже
находится на госслужбе, - в течение 1 года.20 апреля 1925 года было опубликовано совместное постановление ВУЦИК и
СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского
аппарата», по которому перейти на украинское делопроизводство в
государственных учреждениях и государственных торгово-промышленных
предприятиях надлежало не позднее 1 января 1926 года.
Рабоче-крестьянской инспекции предписывалось периодически проверять
украинизацию советского аппарата
Мой дед под эту хрень попал. Мову выучил, сдал экзамены, и конечно продолжал говорить по-русски Чего добились? Суржик появился, а русский не пропал. (см. таблицу выше)
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це ти вирішила сма собі попротерічити?
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ні, тицбнути тролів в їхню жалюгідну 5,9% калюжу.
росіске на другому місці...а понтів скільки було.
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так, на другому. а української вообще немає.
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А чому ? Через політику - какая разніца мова чи язік.
Над цим потрібно працювати
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ага, Фаріонші розкажи про то. і запитай ще чого при її такій активності і фаху жосі немає книжок "українська як іноземна", чогось поляки такі кнжки видають, а активні рагулі не можуть, лише срач устраювать і з роботи людей виганяти, бо її рагулю не так обслужили.
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піди поцьомкай кацапа в дупу, не стримуй себе, я ж бачу як тобі кортить.
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при чому тут кацап, коли мова про тебе і твої тупі коменти? ти вже кацапа поцілувала, що тебе так тупить.
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бачу, тобі краще не відповідати.
ти за коменти заробляєш, да ?
ото ходиш за людиною, чіпляєшся із запитаннями, тобі врешті щось скажуть, ти починаєш ображати і втягувати жертву в подальші абсолютно безглузді теревені ?
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ну ти ж те ж відповідаєш, знач теж заробляєш. або тупе тому і стрибаєш. критика для теье чіпляння. нагадєш мені вчилок, їм теж нічого не кажи, корона тускніє і в них паніка.
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ти для мене такий же подразник, як гімно на черевикові ))
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Я тебе об этом и сказал, второе место Но это данные 2013 года, сейчас - 6,1% английский чуть больше 50%
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Та ваші сайти вже позакривались, як злісні ботоферми.
Понакліпали пустишок і довольні.
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Популярнейшие РУССКОЯЗЫЧНЫЕ сайты Украины
https://www.i.ua/

https://korrespondent.net/

https://glavcom.ua/

https://www.unn.com.ua/ru/

https://hvylya.net/ Хвиля, пафосно, но полностью на русском

https://zik.ua/ru

https://antikor.com.ua/

https://ria-m.tv/

https://www.bigmir.net/

Это первая десятка, в двадцатке два украиномовных сайта.
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Так це потребує корекції.
Будуть читати українською. Без прроблем.
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А еще можно заставить ползать на четвереньках, типа удобнее, не упадешь.
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Заставить читать не на "своем" языке можно или если человек находится в какой-либо зависимости (учебные заведения, гос.учреждения) или по необходимости (изучение законов и другой нормативки связанной с профессией).
Заставить читать новости или аналитику не получится. Тем более что тут-же рядом российские сайты с такой-же новостью. Правда уже в своей интерпретации.
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лучше б современную технику книгоучета закупили, все еше на бумашечках небось.
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Защитить можно только интеллектуальным преимуществом украинских изданий.
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