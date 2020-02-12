 Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ, рассказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.
"Мы не можем побороть контрабанду и пиратство только в одной отрасли. К этому надо подходить комплексно. Без нормальной работы правоохранительных органов мы этот вопрос не решим.
Большим вызовом является то, насколько агрессивно российские издательства заходят на украинский рынок. Моя личная позиция и моя позиция политическая заключается в том, что мы должны всеми способами защитить наш рынок от российских издательств. Потому что если это не регулировать, то увидим торпедирование украинского публичного информационного пространства. Это надо законодательно запрещать как вид санкций против России...
Мы уже видим, как торпедируется закон о государственном языке. Мы же чувствуем эти брожения. И они не только внутри Украины. Это большой вызов, и если мы его не решим, то российский бизнес просто вытеснит украинский книгоиздательский рынок", - отметила она.
На вопрос, в какой форме может быть такое регулирование, Подоляк сказала:
"Я сейчас высказываю гипотезу, над которой работаю. Мы еще не обсуждали ее с министром. Но считаю, что российские издательства по всей цепочке своих корпоративных прав, где мы можем понять, что конечным бенефициаром является субъект Российской Федерации, не должны работать в Украине. Это защита нашего экономического и гуманитарного пространства".
Полную версию интервью читайте здесь.
Зачем бороться с пиратством?
Пиратство и есть прямой подрыв кацапских издательств!
Пиратство кацапской интеллектуальной собственности надо поддерживать и развивать.
Именно, что и должны во всю заниматься переводами.
Просто не должны платить на Рашку авторских гонораров и сборов, а все деньги переводчикам.
А все протесты и суды кацапов по авторским правам - сливать в унитаз.
А про "завоевание рынка" и "отдавать деньги" пойди расскажи китайцам и ихними подделками "Сони".
Или официально, или контрабасом, или через интернет.
Тупо - законы рынка. Если есть неудовлетворенный спрос - предложение появится.
а справжня навіть має свій аромат.
Смотре ли бы себе телевизор, так нет, книги им подавай. Чего доброго могут и думать начать ..
інтернет чудовий тим, що немає в собі засилля росіского лайна, отже є з чого обирати.
хоть ти мені зарадиш, розсмішиш..
ти ще не доріс, щоб мене бодай розсердити.
ви хворі на голову ?
а моя відповідь тобі і тролю нижче - співвідношення 1 місця і так званого другого бу-га-га..
Если в приведенной Вами таблице сумма существенно больше 100% - будем ее анализировать, а если равно 100% - то это чистый фейк и манипуляция.
Если языковая принадлежность сайта определяется по языку прописанному как основной - то это оценка сферического коня в вакууме. То есть по сути - информация ни о чем.
думаю, вони ще собі і приписали.
ти не заслужив на ввічливе спілкування чи пояснення, лише на три літери.
все, на що ти спромігся, так це продемонструвати свою чоловічу меншовартість.
помітно, що ти сам себе не поважаєш. мужичок- трапка.
бувай, назграбне
Крым - 97 % всего населения;
Днепропетровская область - 72 %;
Донецкая область[100] - 93 %;
Запорожская область - 81 %;
Луганская область[101] - 89 %;
Николаевская область - 66 %;
Одесская область - 85 %;
Харьковская область - 74 %
Але це можна виправити. Зараз про вашу глобальність взагалі не йдеться. Все глобально роздуте.
которых предусматривало, что вновь поступающие на государственную службу
должны изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже
находится на госслужбе, - в течение 1 года.20 апреля 1925 года было опубликовано совместное постановление ВУЦИК и
СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского
аппарата», по которому перейти на украинское делопроизводство в
государственных учреждениях и государственных торгово-промышленных
предприятиях надлежало не позднее 1 января 1926 года.
Рабоче-крестьянской инспекции предписывалось периодически проверять
украинизацию советского аппарата
Мой дед под эту хрень попал. Мову выучил, сдал экзамены, и конечно продолжал говорить по-русски Чего добились? Суржик появился, а русский не пропал. (см. таблицу выше)
росіске на другому місці...а понтів скільки було.
Над цим потрібно працювати
ти за коменти заробляєш, да ?
ото ходиш за людиною, чіпляєшся із запитаннями, тобі врешті щось скажуть, ти починаєш ображати і втягувати жертву в подальші абсолютно безглузді теревені ?
Понакліпали пустишок і довольні.
https://www.i.ua/
https://korrespondent.net/
https://glavcom.ua/
https://www.unn.com.ua/ru/
https://hvylya.net/ Хвиля, пафосно, но полностью на русском
https://zik.ua/ru
https://antikor.com.ua/
https://ria-m.tv/
https://www.bigmir.net/
Это первая десятка, в двадцатке два украиномовных сайта.
Будуть читати українською. Без прроблем.
Заставить читать новости или аналитику не получится. Тем более что тут-же рядом российские сайты с такой-же новостью. Правда уже в своей интерпретации.
Государство будет закупать печатные книги только в те библиотеки, которые покажут свою работу в привлечении читателей, - замминистра Подоляк