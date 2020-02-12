 Это положительно повлияет на работу ОП, - Разумков о назначении Ермака

Об этом он сказал во время брифинга в рамках визита в Киевской области, отвечая на вопрос относительно увольнения руководителя Офиса президента и советовался ли с Разумковым президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я думаю, что президент здесь не должен ни с кем советоваться. Это глава его Офиса. Офис - это структура, которая обеспечивает деятельность президента. И это исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность", - отметил председатель парламента.
Говоря о новоназначенном руководителе ОПУ Андрее Ермаке, Разумков напомнил, что он является членом команды президента и "много месяцев работает на важных направлениях, связанных с выполнением функций Офиса президента, непосредственно исходя из тех поручений, которые давались главой государства".
"Это не новый человек, это человек, который был помощником президента. Фактически в первые дни после вступления в должность, его Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) назначил. Поэтому я не вижу каких-либо негативных последствий в этом, 100%. Я думаю, что это положительно повлияет на работу Офиса главы государства", - отметил спикер.
На вопрос, возможно ли увидеть экс-руководителя ОПУ Андрея Богдана на какой-то должности в Кабмине, Разумков ответил, что по этому поводу лучше обратиться к премьер-министру.
"Мне такая информация не известна", - добавил Разумков.
Молодежи за 45, их водят за ручки воры, мародеры, олигархи. Все проженые циники, пришедшие наживаться на продаже украинской земли
То есть, он прямым текстом заявляет, что Богдан ХРЕНОВО РАБОТАЛ?
Почти год работал-работал... работал-работал... никаких вопросов к нему не было, от петиций много-тысячных его защищали всей бандой...
А тут, "БАХ!" и "хреново работал"...
Теперь только Москва. Или - дефолт. С каштанами вдоль Крещатика.
Этот гений среди олигофренов почти год президент, и он всё ещё думает, что можно сесть, посмотреть человеку глаза в глаза, и всё будет понятно.
Он, наверное, верит, что уверенный, прямой взгляд в глаза, открытое лицо, крепкое рукопожатие - это признаки честного человека.
Он, наверное, в "Квартале" приходил к сотрудникам в кабинеты, усаживался рядышком и заводил душевные разговоры о том, как работается, и где ты себя видишь через пять лет, и я вот тут на днях яхту купил, но ты не расстраивайся, вот если ты будешь хорошо работать, то я через два года себе вообще ***** астрокосмолёт куплю.
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С таким же успехом можно было выбрать доктора Комаровского, тот кретиноид тоже считал, что можно поехать на рыбалку, взять водочки, да с огурчиком, да с сальцом, да посидеть, да всё перетереть, знаешь, вот так, по-мужски, по-настоящему, да потом в баньку, а потом девочек вызвать, да может и без девочек, так, друг другу присунем по разу, крепкая мужская дружба будет - и обо всём мигом договоримся.
Интересно только, почему с Гончаруком так неудобно вышло и с прослушкой. А ты что, ему не заглядывал в глаза, или там в ноздри, или в жопу можно было заглянуть, и сразу понять, что это гамнецо а не человек, ты ему с барского плеча должность премьера пожаловал, а он про тебя вона что говорит за спиной.
А Богдан чего в немилость попал? Глаза обманули, но ты не растерялся, заглянул ему в ухо, глядь, а там тараканы козни строят и заговоры заговаривают? Вот незадача вышла, Богдан какой хитрый попался, давно бы его на чистую воду раскусил, посмотрев глаза в глаза, так он стервец нарочно то прищурится, то глазки потупит, то в сторону отведёт, смотрит искоса. А так бы конечно, давно было понятно, что перед тобой за человек.
А Труба-то, Труба? Величайший лидер, как же он-то тебя обманул? Ну правда с ним как раз понятно, у него глазки так и бегают, **** ж там разглядишь, в ****** пришлось посмотреть, да через увеличительное стёклышко. Но тогда уж конечно разобрались.
Хорошо, *****, что Путин простой как пять копеек. Незамысловатый такой.
Смотришь ему в глаза, и видишь там мир, дружбу, жвачку, процветание, надёжного партнёра и братский намврот.
С честным, *****, открытым лицом и крепким мужским рукопожатием за твои тестикулы.
Vladimir Zavgorodny
- Справжня відставка відбулася раніше. Десь у новорічний період. Точної дати не скажу, але Богдана на той час уже повністю локалізували. З офіційним оголошенням тягнули, бо вирішувли медійні проблеми. У нас серіальний президент, серіальна влада й ціла країна - це реаліті-шоу. А шоу хтось має гарно показувати й вихваляти... Я не спеціаліст у медіа-ринку, але бачу, що мрія про бліц-захоплення "Інтера" під нового партнера влади Хорошковського поки затягується. Може зуміли олігарху й його медіа-холдингу "зробити пропозицію, від якої ті не зможуть відмовитися"? Не знаю. Або щось уже здійснили, або вирішили, що затягування ні від чого й так не врятує.
- У нас новий керівник країни. Ну ви ж нормальні люди й не думаєте, що країною самостійно та усвідомлено керує Зеленський. Маємо ситуацію, коли свита робить короля. Раніше країну контролював Коломойський зі своїми Богданом, Портновим, Дубінським, Дубілетом та рядом інших прихвостнів. Пізніше все більше проглядалося двовладдя. А зараз - це Дмітрій Козак. Ви спитаєте, що таке цей Козак? Про це вже колись писав і напишу ще - він зараз заступник глави адміністрації Путіна. Але, звісно, Козак також не є самостійною персоною, він лише новий монопольний координатор російської політики супроти України. Для спрощення можна сказати, що новим керівником України з певними поправками, натяжками й відтермінуваннями став Путін.
- Єрмак, як російський бізнесмен, доволі глибоко інтегрований у близькі до Путіна середовища. А Козак - вірний супутник Путіна ще з часів його приходу до влади в Кремлі. Міняв посади, але завжди виконував ту саму функцію - координував події в гарячих точках на території колишнього Союзу. Забезпечував створення проблем (тут його роль була не головною), а потім пропонував їх вирішення на вигідних для Москви умовах. Серед його "набутків" Абхазія й Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, нинішні ускладнення навколо Нагорного Карабаху, Киргизія та ряд інших. Ну і звісно ж, Україна та Білорусь. Вислів "план Козака" виник стосовно Придністров'я, але офіційний Кишенів від такого "подаруночка" навідріз відмовився. Тепер цей план уже пару років пробують увіпхнути Україні. Раніше не проходило. Зараз заковтнули. Тому й ліквідували в Москві "войну мєжду башнямі Крємля" в їхній українській політиці та сконцентрували все в руках Путіна (Козака). Перший елемент плану Козака для України - це та сама "формула Лаврова-Штайнмайєра". Уже підписали аж двічі...
- Єрмак, як було раніше відомо з неофіційних джерел, є партнером Козака в цих політичних процесах. А недавно він уже сам дуже чітко продемонстрував підтвердження цього. Його висловлювання про Козака, як ледь не про "великого друга України" (ну трошки менш пафосно, але на суть не впливає) багато про що говорять. Це "дружнє ставлення" відображене в адаптованому для нас усе тому ж Плані Козака. Нагадую, навіть тодішній комуністичний уряд Молдови відбивався від того плану, а Єрмаку це підходить... А ще він доволі чітко спрямовує діяльність Зеленського у вигідному для Москви Руслі. Не все й не відразу, а методом "кілька кроків уперед, пару кроків назад, знову трошки вперед..." Багато що поки зависало на пів-кроці. Але заяви самого Єрмака щодо майбутнього дуже близького врегулювання на Донбасі та способів досягнення цього явно свідчать, що він працює саме в тому руслі.
Про всі нові загрози й проблеми можна писати ще багато, але не зараз. Добавлю, коли те, що накаркую тут уже перестане бути чимось фантастичним для більшості українців.