 Это положительно повлияет на работу ОП, - Разумков о назначении Ермака

Об этом он сказал во время брифинга в рамках визита в Киевской области, отвечая на вопрос относительно увольнения руководителя Офиса президента и советовался ли с Разумковым президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что президент здесь не должен ни с кем советоваться. Это глава его Офиса. Офис - это структура, которая обеспечивает деятельность президента. И это исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность", - отметил председатель парламента.

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Говоря о новоназначенном руководителе ОПУ Андрее Ермаке, Разумков напомнил, что он является членом команды президента и "много месяцев работает на важных направлениях, связанных с выполнением функций Офиса президента, непосредственно исходя из тех поручений, которые давались главой государства".

"Это не новый человек, это человек, который был помощником президента. Фактически в первые дни после вступления в должность, его Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) назначил. Поэтому я не вижу каких-либо негативных последствий в этом, 100%. Я думаю, что это положительно повлияет на работу Офиса главы государства", - отметил спикер.

На вопрос, возможно ли увидеть экс-руководителя ОПУ Андрея Богдана на какой-то должности в Кабмине, Разумков ответил, что по этому поводу лучше обратиться к премьер-министру.

"Мне такая информация не известна", - добавил Разумков.

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