 У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, основной причиной является необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства.
"Отсутствие необходимого количества резервистов создала у оккупантов предпосылки для срыва запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 г. на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России.
Если слиняли - значит уже умные!
Они насильно раздают паспорта РФ для того, чтоб не выпускать людей в РФ?
Сильно, сильно.