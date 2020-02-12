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 У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от руководителей местных предприятий и учреждений срочно предоставить уточненные списки работников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, основной причиной является необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства.

"Отсутствие необходимого количества резервистов создала у оккупантов предпосылки для срыва запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 г. на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемников на Донбассе принуждают к получению паспорта РФ и сразу же его изымают, чтобы предотвратить дезертирство, - ГУР

Также сообщается, что для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России.

Источник: https://censor.net.ua/n3175274
 
 
 Топ комментарии
 
Общим Резервация, = Что хотели то и Получили. Жуйте.
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зеля их в губы и в ж__опу рсцелует
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Общим Резервация, = Что хотели то и Получили. Жуйте.
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І чому не подобається жити "лугандонським індійцям" в своїй Резервації? У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка - Цензор.НЕТ 4182
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Интересно, служивших в армии террористов, Украина тоже признает как отдалших долг Родине и признает их военные билеты?
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А может и свою опу подставит. Скучает без богдана...
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А зачем учения? Чему их учить?
Если слиняли - значит уже умные!

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А какие тут можна придумать ограничения? Отобрать обратно российские паспорта!
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Не, знаю, как кто , я на это фуфло уже внимания не обращаю. Если верить этим сообщениям, то там скоро все разбегутся. Так, почему же мы шестой год в бинокль на Донецк смотрим?????
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Погодите.
Они насильно раздают паспорта РФ для того, чтоб не выпускать людей в РФ?

Сильно, сильно.
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От суки республику захотелось а валят в рашу.
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