 У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, основной причиной является необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства.

"Отсутствие необходимого количества резервистов создала у оккупантов предпосылки для срыва запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 г. на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России.