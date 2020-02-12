 Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства, - посольство США

"Спустя 5 лет после согласования Комплекса мер по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", - говорится в сообщении посольства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 12 февраля исполняется 5 лет с дня подписания Минских соглашений, согласованных на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года канцлером Германии, президентами Франции, Украины и России.

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