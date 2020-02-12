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 Политика Украины
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 Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства, - посольство США

Россия должна прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства согласно Минским соглашениям, заявило посольство США в Украине.

"Спустя 5 лет после согласования Комплекса мер по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", - говорится в сообщении посольства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 12 февраля исполняется 5 лет с дня подписания Минских соглашений, согласованных на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года канцлером Германии, президентами Франции, Украины и России.

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Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175270
 
 
 Топ комментарии
 
ты конечно можеш попросить гопника убратся,но его решение зависит от того есть ли у тебя в руках ключ на 32 с остатками его же зубов на нём.
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теперь за зе-бобиков будут говорить посольства США, ЕСПЧ, ОБСЕ, Чубаровы, короче, кто угодно, только не они сами......
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А США должны выполнять свои обязательства в рамках Будапештского Меморандума. И что ?????
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А что заявило посольство США в росии?
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А США должны выполнять свои обязательства в рамках Будапештского Меморандума. И что ?????
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ты конечно можеш попросить гопника убратся,но его решение зависит от того есть ли у тебя в руках ключ на 32 с остатками его же зубов на нём.
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теперь за зе-бобиков будут говорить посольства США, ЕСПЧ, ОБСЕ, Чубаровы, короче, кто угодно, только не они сами......
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Голова Офісу Президента про російську агресію на брифінгу не сказав жодного слова... - війна, просто війна.
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НЕ, ещё ты. При этом хоть до всерачки, хоть хором, хоть по очереди....
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Мало , что она Должна , - Но Она не делает Этого Безобразия потомок Чингиз Хана .Набеги и в Берлогу. Пожрать , посрать и Нагадить. Сосед Длин , попался же нам.
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когда я читаю такое дежурное 835ое заявление становится стыдно...
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паРаша затрепетала и всё исполнила...
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22 июня 1941 года по всесоюзному радио выступил Вячеслав Молотов...
Цитата :
Советский союз неукоснительно выполнял условия братского Договора Молотов-Риббеннтроп.
Это единственный договор который выполнял дохлый совок... за всю свою историю
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Блд, американцы хотя бы читали текст этих соглашений? Там все обязательства только для Украины? В каком пункте прописаны обязательства России-агрессора?🤔 Тем более Россия в этих договорняках выступает как посредник😡.
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Леонид Данилыч подписал Минские соглашения вместе с бывшим послом РАБссии в Украине Зурабовым.Другими словами, они оба тогда были никто.Без должностей и полномочий...Юридической силы те бумаги не имеют,хотя там есть подписи Олланда и Меркель,типа посредники свидетели,если я не ошибаюсь...
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Интересно, чего украинцы ждут от США? Какие действия? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете? "Подарили" втридорога две списанные посудины, и за то благодарить надо
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Почему это заявление , не делает посол США в Москве .
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