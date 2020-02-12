 Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения Киеву контроля над границей на Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма.
"Крым не может быть объектом какого-либо размена", - сказал он, отметив, что "российский регион обеспечивается водой в рамках существующих программ развития".
Также он добавил, что предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены.
Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Йозеф Кнехт
Послухав половину брифінгу.Схоже на те,що Єрмак не зрозумів,куди його призначили.Він має діяти виключно відповідно до повноважень.А повноваження досить скромні,подавати укази на підпис,керувати заступниками, фільтрувати відвідувачів. Все що говорить Єрмак,це узурпація влади
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Если мы оплатим долги Донбасса Газпрому, возьмем на содержание российские войска в форме армии ДНР и ЛНР, будем перечислять дань сепаратистам (ведь там наши люди!), то Путин выведет российские войска из Харьковской области.»