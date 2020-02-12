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 Политика Украины, За рубежом
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 Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК

Крым не может быть объектом какого-либо размена, однако РФ готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины в АРК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения Киеву контроля над границей на Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма.

"Крым не может быть объектом какого-либо размена", - сказал он, отметив, что "российский регион обеспечивается водой в рамках существующих программ развития".

Также он добавил, что предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3175268
 
 
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письков не дремлет все для спасения своих консерв Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 9059
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А чего ему дремать? Думаешь это неожиданная новость для него выступление нашего хачапури?
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...проболтался ара этот раньше времени...без воды крыму уже в этом году кырдык нехилый будет...лето жарким быть обещает....
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А еще обещали всем в 2012 году конец света... Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 8025
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Йозеф Кнехт



Послухав половину брифінгу.Схоже на те,що Єрмак не зрозумів,куди його призначили.Він має діяти виключно відповідно до повноважень.А повноваження досить скромні,подавати укази на підпис,керувати заступниками, фільтрувати відвідувачів. Все що говорить Єрмак,це узурпація влади

Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 9425
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вот и раша проснулась а тут кто то думал что рахания от себя это сказал
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уже даже жопошники арахамию прокатили..... клоуны - они и есть клоуны......
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Цель секты СЛУГ НАРОДА разграбить Украину . И Песков ей не указ.
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«Светлана Самборска
14 hrs · Смотрите в следующей серии:
Если мы оплатим долги Донбасса Газпрому, возьмем на содержание российские войска в форме армии ДНР и ЛНР, будем перечислять дань сепаратистам (ведь там наши люди!), то Путин выведет российские войска из Харьковской области.»
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Над кацапами смеемся но они свои позиции не здают как наши проститутки.
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.. Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 7778 прогиб тупого зебила даже кацапы не оценили...
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даже письков этому попугайчику куем по лбу настучал....а ара так старался!
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