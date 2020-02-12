 Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения Киеву контроля над границей на Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма.

"Крым не может быть объектом какого-либо размена", - сказал он, отметив, что "российский регион обеспечивается водой в рамках существующих программ развития".

Также он добавил, что предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены.

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Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.