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 Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь и ее защита осознанно и неосознанно предоставляли недостоверную информацию для создания алиби.

Об этом говорится в материале Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Первая попытка манипуляции информацией была предпринята при избрании меры пресечения Яне Дугарь: 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 01

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугарь, на самом деле датировано седьмым ноября – 07.11.2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине, в городе Покровске. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 02

Эти данные подтверждаются исследованием функций и настроек камер наблюдения и показаниями свидетелей. Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц – 11-й, то есть ноябрь, а потом уже – день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

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Вторая попытка манипуляции: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 03

Также следователи установили, что в течение 2019 года подозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 01.07 по 13.07, с 31.08 по 29.09 и с 09.12 по 13.12.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 04

Однако, в то же время задокументировано, что Яна Дугарь 28 ноября 2019 года была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. К тому же, в телефонном разговоре со знакомой она обеспокоенно рассказывает, что на улице ее остановила военная служба правопорядка. Дугарь, в частности, отмечает: "… А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах, аж ни на каких. У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили …".

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 05

Таким образом подтверждается информация, что Яна Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

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Также отмечается, что Яна Дугарь не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемой следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 06

Следователи также впервые опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года, в заключении которой говорится: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь – это одно и и то же лицо.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 07
Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 08

Чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, однако 20 декабря 2019 года Яна Дугарь отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

Смотрите также: Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко. ВИДЕО

В то же время недавно адвокаты Яны Дугарь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа, который якобы подтвердил, что:

- Яна Дугарь не осуществляла какого-либо слежения за местом передвижения журналиста Павла Шеремета;

- Яна Дугарь не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку к совершению убийства журналиста Павла Шеремета.

Однако неизвестное исследование с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. Сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности речь идет исключительно о фотофиксации наличия камер наблюдения на маршруте движения людей, которые закладыавли взрывчатку под авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция 09

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175267
 
 
 Топ комментарии
 
Мені одному здається, що на всіх фото - абсолютно різні жінки?))))

І да, де татухи у баришні з відео?
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Уже не знають що і до чого ліпити.
Я вже писав. Перевірте Альону Притулу. Уже другий коханець гине. Перший Гонгадзе, тепер Шеремет.
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грудь, зад, нос, разрез глаз и овал лица...
ну...они же разные
(или это мне так одному кажется? )
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Мені одному здається, що на всіх фото - абсолютно різні жінки?))))

І да, де татухи у баришні з відео?
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Звичайно різні! Більшість бабів в Україні мають зріст 164 см! На тому фото з вебкамери на такій відстані взагалі ні чорта не розбереш!
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А тест на полиграфе слабо запилить? зебобы все время пытаются притащить за уши несуществующие факты.

Вот так у нас в стране дела не виновным и шьют, что бы подлизнуть зебобу...
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А навіщо? Вину повинно доказувати слідство. С такими "доказами" можна кілька міліонів бабів до справи приплести.
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А я "Ленку Облигацию".... на видео узнал Зелей клянусь...
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Ну... Я подивився- таки у обох них є очі, ніс, рот...
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Та ви шо?! А де довідка з залізниці і копії проїзних документів? У вас же там суцільний фейсконтроль!
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аваков не здається. він має вилетіти разом з бубочкою. тож більше трешу,більше сенсацій
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Такой лонг-рид разбивается одним вопросом, - "ЗАЧЕМ?"
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"на почве неприязни, внезапно возникшей после убийства" (с)
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А зачем обычно исполнители совершают заказные убийства?
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ничего не разбивается. Отсутствие мотива никак не отменяет доказательств.
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Уже не знають що і до чого ліпити.
Я вже писав. Перевірте Альону Притулу. Уже другий коханець гине. Перший Гонгадзе, тепер Шеремет.
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От вова литвин чертяка, никак ей не может простить, что у хахалей притулы причандалы больше Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2619
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грудь, зад, нос, разрез глаз и овал лица...
ну...они же разные
(или это мне так одному кажется? )
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И вот эту кучу овна нам хотят втюхать как доказательства убийства?
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Такие "доказательства" годятся только для портновских судов.
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Так інших нема, це тількі в Панамі Портнову підсрачника в суді дають, бо там судді Вовка з родичами не знайшов.
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Эти аферисты будут подгонять видеозаписи пока они не совпадут с нынешней Дугарь. Всё уже стало ясно с этим судом.
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аваков в шортах больше похож на убийцу
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Еще скажите что это была независимая экспертиза))))
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******. У них якобы неправильно настроено время - и обвиняют защиту в манипуляции.
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не надо нас зомбировать... задолбали презентациями..
доказываете ! не превращайте следствие в шоу и кордебалет...
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Чекайте, вони кажуть про те, що Дугар нібито скількись там разів покидала свій госпіталь (проте без документального підтвердження з їх боку), але не підтверджують, що вона залишала госпіталь саме в конкретні дати вбивство чи стеження за камерами. А конкретно на ці дати є алібі - бійці, які лікувалися тоді в гопсіталі, в суді підтвердили все.
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аваков пішов на х#й,ти не людина,ти навіть не худоба,ти звичайне лайно
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Ваши даказательства - не даказательства!
Выфсеврети!
Ихтамнет!
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Блін... Подивився на свою дружину- у неї теж є очі, ніс, брови...
Це ще не все. Я в дзеркало глянув....
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Головне по більше червоного шрифту і диктора з роіссі виписати з страшним голосом як на РЕН ТВ. Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6752
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Не тем интересуетесь.
Самый интересный вопрос: а нафига Дугарь сдался этот Шеремет?
Зачем она его, так сказать, "вбила"?
С какой такой целью?
Потому что всем хорошо известно, что "без причины и прыщ не вскочит"(С).
После того как версия "следствия" о том, что внук польского еврея Антоненко "вбил" Шеремета чтобы доказать свое расовое арийское превосходство над беларусом, рассыпалась в прах в виду настолько неарийского происхождения Антоненко, что по законам гитлеровской Германии Антоненко подлежал отправке в концлагерь для уничтожения, то новый мотив как-то не был озвучен. Так в чем же он? Зачем этим трем людям "вбивать" малоизвестного в Украине (но широко известного в РФ) журналиста?
Из ревности? Так у Шеремета была другая баба.
Из-за денег? А разве его ограбили?
Тогда зачем?
Что там написано в сценарии из-за поребрика?
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это все отвелеченные размышления, не имеющие никакой силы.
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Я не верю, как то всё слишком странно выглядит.
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Я Мендель речницю Зеленського у відео впізнав, куди підійти і написати заяву?
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А главное помните Нацполиция - все причастные к фальсификации улик будут притянуты к уголовной ответственности когда зеленая плесень вылетит из власти!! На документах есть фамилии кто подписывал, утверждал, будут показания если уничтожите доки...... это не забудеться.
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Это какой-то позор... Расследование нацполиции в стиле любительских интернет расследований. Серьёзно? Это Аваков сам расследованием занимался? Если мне не изменяет память по выводам экспертизы на всех видео "одно и то же лицо". То есть девушка которая вела разведку, закладывала взрывчатку, и приводила взрывной механизм в действие, это одно и то же лицо.
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Особенно впечатлила:
"Следователи также впервые опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года, в заключении которой говорится: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь - это одно и и то же лицо."
Источник: https://censor.net.ua/p3175267

Если обводить ручкой на фотографии контур - это высшее достижение искуственного интеллекта в распозновании лиц - то тут я просто снимаю шляпу. Срочно продавать технологию распознования лиц в Китай, срочно. У них там видео камеры на каждом шагу, а ручками фотографии обводить не додумались.

И ручки, ручки шариковые в Китай продать не забудьте, все профит.
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А що там з агліцкім ікспєрдам? Який наче і не експерт і агліцкій...
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Запитай любого з нас де ти був 2 роки тому...особливо якщо в тебе не було якихось дуже великих подій...і нічого не скажеш- бо це смішно-все памятати не можливо,зараз це все просто сів на потяг,маршрутку...дівчина їздила на сесію.. і її відпустили.А тепер почнуться розбірки ......тому й не сказала.Взали якусь коротконогу дівчину і зрівнюють.
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Пам'ятаю, що у дівчини в шортах на нозі була татуха.

Дебіли, зніміть з Дугар штани та подивіться чи є у неї тату на нозі.
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похоже все не так просто с этой яной и вранья в ее показаниях немало.
но пока нет мотива, все это ни о чем не говорит. может она к любовнику сбегала, или к любовнице, потому и шифруется. пока не будет внятного ответа на вопрос зачем ей участвовать в убийстве, все остальное не смотрится.
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