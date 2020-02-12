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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11599) реестр (175) органическая продукция (1) Гончарук_Алексей (688)

 Кабмин открывает реестры органической продукции, - Гончарук

Кабинет Министров Украины на заседании утвердил открытие реестра органической продукции.

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировкт "органическая продукция", - отметил премьер.

Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175265
 
 
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А вот и работа Дуплету подвалила....теперь это все в приложение Дия засунут....надо же как то отмывание 25 лимонов евро оправдывать....
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Самая большая зарплата футболистов киевского "Динамо" составляет 21 тысячу гривен в месяц.

При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.
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Например в ФК Волынь самая маленькая зарплата составляет 2 тыс дол. самая большая 7 тыс. дол. Это оф. данные.
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Лохи.....журношлюшка серОжа лещ...пол лимона в месяц имеет....ни клят ни мят...и на за что не отвечает....
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Сколько собак нужно продать...что бы питаться органическими продуктами?? В Украине это удел избранных....
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Любой на своем огороде может вырастить. Я уже перчики высадил.
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Много на своем огороде вырастить можно без удобрений и химикатов? К примеру ту же картошку.
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тут уж каждый сам решает, количество или качество.
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Не путайте качество продукта и наличие гос.бумажки к ней
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Ну и что собственно это нашим людям даст? Все равно покупают то на что денег хватает.
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Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.
Не достоверную информацию, а ту что занесут в реестр. Возможно с ошибками, возможно что что-то и не внесут. Тем более, что никаких правовых последствий наличие или отсутствие в данном реестре не несет.
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Дело доброе. Только причём тут государство?!
Халяльные и кошерные продукты продаются свободно, а за правдивостью лейбы следят муллы и раввины Кабмін відкриває реєстри органічної продукції, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1660
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Сегодня чуть конфеты не купил. "Королева ночи", с Олей Поляковой на коробке. Чуть слюнями не истёк. Хватило ума посмотреть сзади, оказалось с пальмовым маслом. Положил обратно, взял две шеколадки. А было бы у меня приложение на смартфоне, я в её сторону даже не глянул!
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