 Кабмин открывает реестры органической продукции, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировкт "органическая продукция", - отметил премьер.
Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.
Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.
При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает около 20 тысяч гривен, а главный тренер Алексей Михайличенко - почти 15 тысяч. Такую же зарплату получает легионер "Динамо" Беньямин Вербич.
Не достоверную информацию, а ту что занесут в реестр. Возможно с ошибками, возможно что что-то и не внесут. Тем более, что никаких правовых последствий наличие или отсутствие в данном реестре не несет.
Халяльные и кошерные продукты продаются свободно, а за правдивостью лейбы следят муллы и раввины