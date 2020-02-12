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 Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент, - Гетманцев

Законодательные инициативы по реформе 5% акциза будут внесены в парламент.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам совещания в Службе безопасности Украины по проблемным вопросам табачного рынка, передает Интерфакс Украина.

"Принято решение разработать некоторые законодательные инициативы, которые должны быть внесены в парламент. Во-первых, об усовершенствовании администрирования 5%-го местного акциза; во-вторых, о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, в том числе табачных изделий", – указал глава профильного парламентского комитета.

На совещании также присутствовали глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономики Светлана Панаиотиди, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, замглавы Гостаможни Роберт Зелди, а также представители бизнеса.

Также СБУ, Национальная полиция, Государственная таможенная служба, налоговая милиция создадут оперативные группы для борьбы с табачной контрабандой.

Источник: https://censor.net.ua/n3175261
 
 
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Введут акцыз на сахар в одни руки более 3 кг. В месяц!))))
За дрожжы...10 лет у деда Лукяна))))
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Меньше пить будешь водяру больше будешь строить будок Законодавчі ініціативи щодо реформи 5% акцизу будуть внесені в парламент, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 143
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Замість того щоб сприяти бізнесу, зелень закручує гайки. ДЛБ
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Подожди, так ето же хорошо что налоги повышают. Чтобы пенсионерам пенсии было из чего платить. Ваши же слова, порохоботы, или забыли
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недиджитализированые 5% акциза врядли сработают, тут важно шо бы в паре.
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Это повышение на 5 процентов ежеесячно.
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будут внесены /обещает Гетманцев по примеру обещающих Зеленского и Гончарука.
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а каким боком бакан с авакяном к акцизам, или уже пилят?
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Они будут нагибать уклонистов)))
Гроши они и в Африке гроши...
Были ваши...стали наши
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Снова будут ГРАБИТЬ!))))
не прячте свои грошики по банкам и углам...
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Правильно. Меньше курильщиков станет воздух портить, Ато по Киеву уже нельзя пройти от етих сигаретных и разных спайсовых и кальянных курильщиков.
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В Европе пачка сигарет стоит 5-7Евро. У нас тоже такую цену нужно сделать. А еще лучше сделать в 3 раза дороже чем в Европе, как Евробляхи сейчас стоят в Украине
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