 361 тыс. компенсации за жилье: экс-нардеп полтора года снимал дорогостоящий номер в гостинице "Киев" за счет государства, - НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"11 февраля 2020 детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.
Действия лица были квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением")", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в ноября 2014 г. экс-нардеп получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 г. подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте в Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины, что позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.
Отмечается, что только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, экс-нардеп успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья.
Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 г. по публикациям в СМИ. 18 декабря 2019 г. депутату Украины VII и VIII созывов сообщили о подозрении. В работе НАБУ есть несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва.
Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
По данным СМИ, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.
Хотел бы видеть того, кто смог бы там жить.
В одной ремонт уже второй, возможно, скоро закончится и можно будет приступить к ремонту во второй.
В старых квартирах надо выкидывать абсолютно все до штукатурки.
Проводить новые коммуникации, ставить окна и двери...
Любая бригада сдерет столько за два дня работы, что зарабатывать эти деньги надо несколько месяцев.
Там все завалено хламом, который надо вывозить, срывать полы, резать все трубы, менять столярку, ставить окна и двери.
В советских снипах канализация ложилась без наклона, все надо выбрасывать, менять всю сантехнику, ставить бойлер, закупать мебель, стиралку, холодильник.
Прикинь стоимость и не свисти.
С одгой зарплаты тебе сорвут обои в одной комнате.
Она не рассчитана на сегодняшние нагрузки и в каждой комнате не больше одной розетки!
В сортир и ванную течет дерьмо со всего стояка, заселяйся!
Теперь вы в списке.