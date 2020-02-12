EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  4809  34
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (3052) жилье (675) компенсации (305) САП (1255)

 361 тыс. компенсации за жилье: экс-нардеп полтора года снимал дорогостоящий номер в гостинице "Киев" за счет государства, - НАБУ

Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VII и VIII созывов более 361 тыс. грн. компенсации стоимости найма номера в гостинице "Киев" завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"11 февраля 2020 детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Действия лица были квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ноября 2014 г. экс-нардеп получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 г. подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте в Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины, что позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу сообщено о подозрении в получении 361,5 тыс. грн компенсаций за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве, - САП

Отмечается, что только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, экс-нардеп успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 г. по публикациям в СМИ. 18 декабря 2019 г. депутату Украины VII и VIII созывов сообщили о подозрении. В работе НАБУ есть несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

По данным СМИ, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.

Источник: https://censor.net.ua/n3175260
 
 
 Топ комментарии
 
а юзик як там, благоустроївся у тещі?
 показать весь комментарий
 
ну вот,а субсидии пересчитали в первую очередь,кстати что там с поднаймом жилья у тещи?как дела обстоят?
 показать весь комментарий
 
хіба то був Юзік? то здається був Стефанчук
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вот оно свиное рыло БПП...
 показать весь комментарий
 
 
Аааа, терь понятно зачем цензор фамилию не пишет.
 показать весь комментарий
 
НЕ защищаю БПП но посмотри статистику за 28 лет-ссколько депутаты получили компесаций.. сколько квартир ОТЖАЛИ служебных, сколько тратят из бюджета на содержание этих свинорылыхх и ты поймёшь что даже 300 депутатов для страны это очень много.. украина самая нищая страна в ЕВРОПЕ но зарплаты министров депутатов на уровне ГЕРМАНИИ 150-200.000 грн в месяц это5500- 9000 евро... зарплата работники в украине 250-300 евро.. а госкорпорации посмотри что там коболев витренко по 2,5 ляма грн =90 тыс евро в месяц!!! укр почта смолянский 1250000000евро=45000 евро!!! и это ГОСКОРПОРАЦИИ которые практически ничего не произодят и не добывают только денежные прокладки
 показать весь комментарий
 
Перечитай тугодум внимательно - снимало номер не БПП а конкретный Руслан Сольвара.
 показать весь комментарий
 
а юзик як там, благоустроївся у тещі?
 показать весь комментарий
 
 
і не менш... завзятий (бо у Юзіка жона працює помічником, а Сткфанчук і свого молодшого братця у депутати протиснув...от такий "семейный подряд"..."дінастія"...в тім "раю"))))...)
 показать весь комментарий
 
 
ну вот,а субсидии пересчитали в первую очередь,кстати что там с поднаймом жилья у тещи?как дела обстоят?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стефанчук деньги вернул.
 показать весь комментарий
 
"вернул" это как по закону выглядит?я не защищаю этого из бпп,я про нынешних
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
І тут пес відзначився.А хто як не порубій підписував йому цю компенсацію і чому він не притягується?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А що хтось десь забороняв копатися? Копають скрізь,тільки чомусь пес викопується,певне багато за п"ять років закопав на чорний день.
 показать весь комментарий
 
да, а ти про Стефанчука забув в же?
 показать весь комментарий
 
 
А хто він мені такий щоб я його пам"ятав? Гроші повернув ,і на біса він мені здався.
 показать весь комментарий
 
хаха, а ти засранецб однако. факт доїння держави був? - Був. Чий холоп? - СН. так що не нада тута.
 показать весь комментарий
 
Ну, мой знакомый тоже получил в наследство аж две квартиры в Киеве.
Хотел бы видеть того, кто смог бы там жить.
В одной ремонт уже второй, возможно, скоро закончится и можно будет приступить к ремонту во второй.

В старых квартирах надо выкидывать абсолютно все до штукатурки.
Проводить новые коммуникации, ставить окна и двери...
Любая бригада сдерет столько за два дня работы, что зарабатывать эти деньги надо несколько месяцев.
 показать весь комментарий
 
так ти його захищаєш? ти б хоча б статтю почитав та дати порівняв: листопад 2017 отримав у спадок, а відмовився у жовтні 2018, це він рік їх ремонтував?
 показать весь комментарий
 
Ты попробуй на зарплату отремонтировать хрущобу и увидишь, что и года будет мало.
Там все завалено хламом, который надо вывозить, срывать полы, резать все трубы, менять столярку, ставить окна и двери.
В советских снипах канализация ложилась без наклона, все надо выбрасывать, менять всю сантехнику, ставить бойлер, закупать мебель, стиралку, холодильник.
Прикинь стоимость и не свисти.
 показать весь комментарий
 
Опять же, плиту газовую или электрическую, СВЧ, разные шторы, белье...
 показать весь комментарий
 
зарплата депутата не дозволить, ага.
 показать весь комментарий
 
Ну и какая зарплата у депутата?
С одгой зарплаты тебе сорвут обои в одной комнате.
 показать весь комментарий
 
А электропроводка?
Она не рассчитана на сегодняшние нагрузки и в каждой комнате не больше одной розетки!
 показать весь комментарий
 
він обидві одразу ремонтував? і обов"язково заселятися у квартиру з усим потрібним хламом? з часом можна усе докупити. І нічого з паном нестанеться, якщо поживе у неремонтованій. розбалували.
 показать весь комментарий
 
Гы-гы.
В сортир и ванную течет дерьмо со всего стояка, заселяйся!
 показать весь комментарий
 
Ну куда там до зе партии снимал квартиру в месяц за 15 тысяч в тёщи из гос бюджета
 показать весь комментарий
 
 
Гепа вообще только в гостиннице Националь и живет. больше 10 лет и как-то никого не интересует финансовая сторона этого действа!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх