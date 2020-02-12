 Правительство намерено расширить функции Госгеокадастра

Соответствующий проект распоряжения включен в повестку дня правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к документу, изменение порядка позволит присваивать ученые номера объектам недвижимости, в частности зданиям, сооружениям, инженерным сетям, расположенным на земельных участках, на которые распространяется действие сервитута, договора субаренды.

Кроме того, документ позволит вносить, изменять, искать в Госгеокадастре данные о контурах, координатах поворотных точек, названий, адресов зданий, идентификаторы объектов строительства и завершенных объектов.

"Это обеспечит информационное взаимодействие между Государственным земельным кадастром, Единой государственной электронной системой в сфере строительства и адресным реестром в режиме реального времени", - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления также предполагает присвоение официального статуса геопространственным данным других кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Госгеокадастра в виде информационных слоев и атрибутов.

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