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Все про:Кабмин (11599) добровольцы (677) УБД (73) Гончарук_Алексей (688)

 Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук

Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Добровольцы, которые принимали непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - написал Гончарук.

По его словам, правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований, отметив, что до этого добровольцы иногда были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке.

"Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - добавил Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук

Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в целом 329 голосами 4 декабря. Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 329-IX.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2019 году статус участников боевых действий получили 2,6 тыс. бойцов Нацгвардии

Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175254
 
 
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четкий механизм... это?
просто "четкий механизм" - это ничто...потому как клерки на местах без боя не дадут ни одного УБД... особенно семьям погибших Героев (там что-то доказать пол жизни не хватит)
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Надеюсь на сепаров с данецка это не распостраницца? а то они тоже хотят льготы и пенсии!!! Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5186
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Всунь його собі в сраку те убд,воювали за країну а не за убд.
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а проверить тех, кто туда только военный возил, как командировочное в Чернобыль?
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