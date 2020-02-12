 Кабмин определил четкий механизм предоставления добровольцам статуса УБД, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Добровольцы, которые принимали непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - написал Гончарук.

По его словам, правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований, отметив, что до этого добровольцы иногда были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке.

"Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - добавил Гончарук.

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Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в целом 329 голосами 4 декабря. Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 329-IX.

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