Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министра Алексей Гончарук.

"Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу.

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