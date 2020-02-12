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Все про:Кабмин (11599) безвизовый режим (1424) Гончарук_Алексей (688)

 Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук

Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министра Алексей Гончарук.

"Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу.

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Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175250
 
   
 Топ комментарии
 
А его можно намазать на хлеб? Зебилы же именно так о бизвизе с ЕС спрашивали??
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...браво-бис, важнейшая задача решена! Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7355
Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5710
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от другие же как-то выкручуются.... ))))
Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2024
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Срочно их всех скопом туда отправить!
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есть такой остров-новая земля...кстати ,могли бы там и свободную продажу земли внедрить.земля то новая.
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Я за 130 000 грн нашел. Правда в одну сторону Населения, как в Коростене. Отлично поработал Гончарук!...
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Уверен на такое благое дело большинство и скинуться по несколько гривен не пожалеет!
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Слишком жирно. А вот на круизный лайнер Брильянтовая Принцесса, милости просим.
В компанию к коронавирусу, да и кремлевским дерьмом разбавить. Каждому по короне Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8274,
нехай царюют.
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Там есть одна асфальтовая дорога! С электричеством, правда, не сложилось, но то таке...
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А если отправить и в асфальт закатать, то и с дорогами ситуация улучшится!
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про Мальдивы не забудьте!!!)))
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Бубочке не дают покоя Мальдивы - свой десятый отпуск там хочет провести?
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А его можно намазать на хлеб? Зебилы же именно так о бизвизе с ЕС спрашивали??
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Кстати, хлеб и безвиз для намазывания был подготовлен Климкиным в 2018 году. Зелёносопельные просто подписали итоговые бумажки.
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Это что бы Бубочка так жестко не палилась, как в Омане?

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следующее место отдыха оманского осла...
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Слава тобі Боже,піду у малого на глобусі шукати ці острови.Не чув щоб кого-небудь зі знайомих занесло туди
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для цього потрібно познайомиться з Гончаруком особисто. Я так розумію він, і компанія не хочуть оплачувати візу щоразу літаючи на вікенд
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...браво-бис, важнейшая задача решена! Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7355
Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5710
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Ну наконец-то. Теперь я вижу , что кабмин занят действительно делами первой необходимости для улучшения жизни каждого украинца .
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От это- новость! Это мне теперь не надо никаких документов Маршалловых островов, на борту моего судна. Я ж, вроде как, теперь тут могу гулять бесплатно и без разрешений специальных. У меня реально- флаг Маршалловы острова.
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о, счастливый человек, приветствуем Вас! ))))
хоть кому-то эта новость в радость!!!
значит у кабмина этот день в плюс! ))))
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Андрей, как я рад за Вас!!! Теперь Вы сможете свободно туда поехать и отложить свои яйца.
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Не треба там гуляти. Нафіга вам та радіація? Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2238
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Охренеть новость. Страна населением с Коростень, перелет до которой стоит 130 000грн теперь открыта для нас...
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та ладно вам!
наши пенсы взбодрились...после кофе в Вене...
погреть косточки на белом песочке Бикини в мини-бикини... )))
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не-не...то на случай больших долгов за газ откармливают......
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та можно й за 70тис грн злітати... якщо зазделегідь квітки придбати... в столиці більше 25різноманітних кафе і ресторанів і готелі від 70дол до 200дол за ніч... а як затужиш можно піти в концерт чи музей Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5810 а пляжі набагато кращі ніж в Туреччині чи Болгарії..
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Скоро в Украине.
Три семьи на улице ******* Xiaobei были убиты. Его тетя приехала из Уханя. Он подозревал, что его тетя заразилась #coronavirus , поэтому он зарезал свою тетю, своего дядю и соседа.
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Теперь Бене и ЗЕкоманде можно спокойненько туда лететь и открывать оффшорные компании. Дякую, дуже дякую
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Ну, наконец то, а то думал уже не попаду. Распродаю дорого, желательно в руки министрам и депутатам, что бы не голодали, кота, собаку, козленка с рогами, 5 курей с петухом, бабу с которой не соскучешься, старенькая, но верная, а звездеть может похлеще вас. Жду предложений.
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теперь тарифы точно уж снизятся и зарплаты попрут
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панамський офшорник скоро і там буде гроші відмивати
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м-да, стоило бы заставить этого чмордяя сожрать бумажку с собственным постом.
И чтоб, ****, подавился...
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А помните как не верили, как с этого смеялись? ))) И вот уже вода в Крым на арене цирка.
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января". Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму. Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет. Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Ти правий, Зєля саме для цього самокатчика нагнув.
І оффшорчик, крім панамського, ще один відкриє, і червоні трусєля вигуляє без Богданових ревнощів!
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Де ж я стільки собак на квиток, хоча б в одну сторону, знайду?
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Вот что рекламируют в Гугле:
Открыть оффшор на Маршаллах | До 29.02 счет бесплатно‎.

Вот оно, чё, Михалыч!
Успеем!
Побежал искать плавки в гараже!
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бєзВІС на маршалових - ето актуально - там тра' шоп стояло
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От Лёха выдаёт ! Его точно самокатом шардарахнуло!
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В Киеве, под правительства проходит акция протеста международных перевозчиков. Водители пригнали под Кабмин, который сегодня должен провести заседание.
Митингующие выражают недовольство долгими простоями на украинской границе в связи с якобы недостаточным количеством разрешений на международные автоперевозки.
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Бубочка будет там отдыхать от трудов праведных!!!
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ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ ТУДА БУДУТ БЕЖАТЬ? А РОСТОВ НЕ ПОДХОДИТ ?
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Нарешті! Все життя очікувала безвіз на Маршалові острови, а Гончарук наче мене почув та втілив у життя мою мрію. Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8036
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Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, - Гончарук.

На повістці дня затвердження безвізу з такими державами:
- Кайманові острови;
- острови Теркс і Кайкос;
- Оман;
- Панама;
- Мальдівські острови;
- Сейшельські острови.
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З Кіпром спалились, треба шукати незасвічені нички.
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Если это все оффшорные зоны - то их можно рассматривать приоритетными направлениями для Слуг Народа. Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7706
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У Ватікані теж є оффшор. І я не натякаю! Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 19
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Продав бруньку - і на острова. Передайс! Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4592
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ой не треба, тож зрозумило шо прорив огого який, але бруньки краще не чипати, най соби бовтаються, мо ще якась земля франца с иосифом на безвиз впаде, от тоди и за бруньку мона буде подумати..
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Расстояние Украина - Маршалловы острова - 12706 км.
Ну, при Зеле каждый сможет туда смотаться на выходные
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Вот комментаторы глумятся, а не знают,что Маршалловы острова - оффшор. Кабмін затвердив безвіз із Маршалловими островами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8197

А вы все Оман, Оман...
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Ну так людям же не написали, и методички еще не обновили
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Там ще ядерні випробування проводили. Тільки шшшш, нікому не кажіть. Нехай ідуть ті, кому Чорнобиля було замало.
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Получу пенсию,заплачу за квартиру и на оставшиеся 900 грн. рвану туда.Спасибо,благодетели!
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Ведь это обшорные острова значит Зе в Омане прячет награбленное а Гончаренко будет в Маршаловых островах интересно нгде остальные ныкать будут
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А з Мальдивськими та Сейшельськими безвіз миздобули?
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