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Все про:дети (3848) Офис генерального прокурора (86)

 За 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора заявили, что в 2019 году в Украине жертвами преступлений стали 6 тысяч детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса.

Отмечается, что Офис генерального прокурора инициирует процесс создания полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая бы смогла охватить и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И, самое главное, если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий.

"Количество детей, ставших жертвами преступлений, достигло 6 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, Мамедов в ходе встречи с руководством Нацполици обсудил возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды".

"Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования", - пояснили в ОГП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175246
 
 
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заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов

"Слющай, дэтэй панымаеш абыжают, да."
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