 Зеленский поручил ускорить темпы ремонта дорог и повысить его качество, – советник премьера Голик

О рабочем совещании в Укравтодоре рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.
"Вообще, это первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны", - подчеркнул Голик.
Он также напомнил, что дороги – это лишь часть проекта "Большая стройка", который стартует с 1 марта и положит начало строительству сотен школ, детских садов, больниц и стадионов, а также тысяч километров дорог по всей стране.
"Новые классные дороги - это не про асфальт. Новые классные дороги это про новое качество жизни людей", - отметил советник премьера.
"Основные месседжи услышали все: рекордная сумма денег, выделенная на дороги; тысячи километров классных дорог; качество; скорость работ; 12 000 новых рабочих мест; прекращение симулирования слабоумия АМКУ; жесткий бан тендерных троллей; минимум ямочного ремонта", - перечислил советник премьера.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешнем году на ремонт дорог будет направлено более 85 млрд гривен, что позволит привести в порядок 4 000 км дорог государственного и 2 500 км дорог местного значения. Он также поручил Антимонопольному комитету активно сотрудничать с правоохранительными органами и обеспечить проведение тендеров.
Напомним, ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что в 2020 году финансирование дорог будет осуществляться за счет бюджетных средств из Дорожного фонда, заемных средств и выплат, полученных от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
алё,1 марта хотя бы дождитесь.а лучше 1 апреля
Царь я или не царь..?
почти каждый кому он дает поручения пересматривают время от времени его игру на рояле...
генподрядчиком выступит Ротенберг
пусть займется функциями президента а не этим продолжающимся само пиаром в стиле а ля 95 квартал
да ну его нах.й...
пусть лучше куда нибудь свалит к ******* матери...
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Первый визит Президента в Укравтодор за 28 лет Независимости страны. Источник: https://censor.net.ua/n3175245
воно є радником прем'єра росії? чи Україна вже не має власної мови?
а судячи з коментарів на фб, так вже всім подобається, що істота, яка обіймає посаду президента України, лізе у справи в які не має повноважень лізти - бидло жадає "царя".
Настроят, но только себе в карман!
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,......?????????????????????ю.
Поки що за Зєлєнского збудована ОДНА дорога-до маєтку в "Перлина Італії"