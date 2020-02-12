 Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - отметил Гончарук.

По его словам, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

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