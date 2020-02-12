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 Политика Украины
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Все про:госдолг (415) Кабмин (11599) Гончарук_Алексей (688)

 Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук

Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - отметил Гончарук.

По его словам, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

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Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175242
 
 
 Топ комментарии
 
надо больше агентств, министерств и служб, а то не справляются
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збільшення кількості різноманітних агенцій, управлінь й т.інш. триває.
відповідно триває збільшення кількості держслужбовців, й витрат держави на їх утримання.

просто констатація факту.
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миллионеры создают долговые агенства для нищих граждан своей Страны....их детей и внуков... выпьем же за это!!!!
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Роботи непочатий край... Чим глибші зєбільні реформи в економіці, тим більше роботи агенству.
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Не здивує якщо вони і держборг вкрасти придумають
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Откуда госдолг? ЗЕ еще ничего не брал. А кто брал? Папередники брали? Или папередники святые и их трогать низяя?
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Ви ж вмієте користуватися інтернетом. Ось і подивіться, що попередники залишили бубочці, і що маємо через 5 місяців правління зелених
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Неужели,Кирпичев,за такие некреативные месседжи у Мендель платят? Плохи дела у Бубы, если такой примитив на работу берут
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надо больше агентств, министерств и служб, а то не справляются
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збільшення кількості різноманітних агенцій, управлінь й т.інш. триває.
відповідно триває збільшення кількості держслужбовців, й витрат держави на їх утримання.

просто констатація факту.
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миллионеры создают долговые агенства для нищих граждан своей Страны....их детей и внуков... выпьем же за это!!!!
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мудрый и простой нарид должен страдать... Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3144
это не обсуждается даже..
пока не поумнеет ...
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Правильно, сколько ещё одноклассников, родни и знакомых надо пристроить на необременительную госслужбу...))
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теперь долги отдаются тока трусам Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 829
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Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3266
- Больше офисов сукины дети!
- Больше офисов! (с)
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В офисы, слуги народа, в офисы! Абырвалг, арахамия...
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пропоную створити міністерство абід для обслуговування образ главтєрпіли
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это значит на долго и грабить будут в турборежиме !
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моя фамилия фунт. я сидел при кравчуке старом, при кучме бандите, при ющенко прыще, про януковиче-хаме. при зелёном клоуне не сидел - исчезла чистая коммерция (с)
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На очереди создание долговой ямы.
Будут садить правительство, взявшее кредит.

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Это сокрашение чиновников))) Тому шо зеленый даже мозг ))
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Вот и идея... агенство по диджитилизации долгового агенства.
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10:18 В Кабмине планируют создать Агентство по управлению госдолгом

12:01 Кабмин создал Долговое агентство для управления госдолгом

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Ну просто афигенный турборежим!
Меньше чем за два часа сварганили целое агенство.

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Целое агентство нужно будет для того чтобы обосновать правильность ситуативного решения президента или премьера.
Очень эффективно...
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Янелох уже наплодил столько новых министерств и ведомств
- что непонятно а как они все влезут в смартфон?
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