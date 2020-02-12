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Все про:минирование (898) поезд (763) Укрзализныця (1815)

 Ночью "заминировали" поезд "Трускавец-Днепр": 700 пассажиров были эвакуированы, 13 составов сбились с графика

В результате ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец – Днепр" были задержаны 13 поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в компании, задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа.

"Сегодня в 03:15 на станции Городище был остановлен пассажирский поезд № 42 сообщением Трускавец - Днепр. Дежурная по вокзалу станции им. Т. Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров поезда (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Эти люди из-за злой шутки злоумышленника 3 часа под дождем были вынуждены ждать разрешение продолжить путешествие", - сказано в сообщении.

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После проведения оперативных действий ГСЧС города Городище, группой пиротехников и группой кинологов города Черкассы информация о минировании поезда № 42 не подтвердилась, поэтому было дано разрешение на посадку пассажиров и отправления данного поезда со станции.

Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3175240
 
 
 Топ комментарии
 
А псевдопатриотов, заменивших гетмана на клоуна - куда?
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ну... этого добра (зебильных ответов) здесь навалом... не в этот раз, так в следующий Вас угостят непременно...
а я уже давно замечаю, что зебилы очень похожи на поклонников ГУЛАГа
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А вот интересно, хоть одно из таких сообщений подтвердилось?
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Если хоть один раз не среагируют и произойдёт взрыв, то дело перейдёт на политический уровень...
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Псевдо мінерів під час війни треба саджати довічно.
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А псевдопатриотов, заменивших гетмана на клоуна - куда?
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Вообще-то, я от малоросса ответ ожидал о том, что я - враг Украины.
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ну... этого добра (зебильных ответов) здесь навалом... не в этот раз, так в следующий Вас угостят непременно...
а я уже давно замечаю, что зебилы очень похожи на поклонников ГУЛАГа
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Не успел я запостить предыдущий комментарий, а этот поклонник термоса уже зарисовался.
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Вночі "замінували" поїзд "Трускавець-Дніпро": 700 пасажирів евакуювали, 13 складів збилися з графіка - Цензор.НЕТ 8534 Ти ворог України і *********** прихвостень.ПТН-ПНХ і ти слідом
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срочно нужен гыперлуп, гыперлупу партизаны не страшны
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Проверить всех опоздавших на поезд...
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А по кількості неправдивих замінувань,це вже яке за номером і скільки провоохоронці впіймали таких власників липових замінувань???
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Вообще-то все эти "минирования"- это по сути и по масштабам вреда самые серьезные диверсии. В войну Вы знаете, что делали с диверсантами...Почему до сих пор никого из этих "шутников" не поставили к стенке или не определили на пожизненную? И это стало продолжаться почти каждый день - эти "шутники" не боятся наказания - это парадокс! Что за это нельзя всадить по самые гланды? Кто против - поднимите руки!
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ЗЕбобікі з слугами їхали після семінару, бухі та обкурені просто "прикаливались"
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