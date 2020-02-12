 Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - отметил Ермак.
По его словам, коммуникации в Офисе Президента будут еще на более высоком уровне.
"Мы признаем, что есть много чего, что нужно сделать в плане коммуникации. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что вы очень скоро увидите, как коммуникации Офиса президента будут еще на более высоком уровне", - добавил Ермак.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.
Житель Мариуполя обвинялся в том, что 2 августа 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на летней площадке кафе, во время ссоры несколько раз ударил по лицу женщину. На нее заступился мужчина и нападавший начал драться с ним. Во время драки, мариуполец решил нанести оппоненту серьезные травмы, сел за руль чужого автомобиля и на большой скорости сбил мужчину. Пострадавший умер от полученных повреждений.
Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако апелляционный суд приговор суда первой инстанции отменил и осужденного оправдал.Фсё! Далее ехать некуда! Конечная станция. Или- конченная...
Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на "ты",
Но я напрасно пел о полосе нейтральной,
Ей глубоко плевать какие там цветы.
Принять католичество что ли ? Или на работы Микеланджело полюбоваться ?
Mikhail Golub
@golub
·17 мин
У Зели новый хозяин
Kristina Berdynskykh
@berdynskykh_k
·1 ч
Офіс президента давно не схожий на офіс чи президентську канцелярію... Слухаю, брифінг нового керівника ОП Андрія Єрмака - це ніби брифінг віце-президента, а не простого керівника бюрократичного апарату
Так суть такова ( на большинстве новостных сайтов уже писалось).
Богдан устроил взбучку ослу оманскому и бросил заявление ему в обнюханую харю.
При это заявил, что он единственный католик в ОП не был включен в делегацию в Ватикан, а разные ж и д ы поехали, если он забыл, кто руководил его предвыборным штабом и кто его финансировал, то очень скоро придется вспомнить.
Олег Пономарь
6 ч. ·
"Темные времена" (с) Сенатор Маккейн.
После импичмента:
◾ Вчера Трамп и его ручной генпрокурор Барр напали на прокуроров, которые рекомендовали судье срок от 7 до 9 лет для Р. Стоуна - соучастника Трампа в краже выборов в 2016 году. Четыре прокурора-обвинителя в знак протеста вышли из процесса Стоуна (двое вообще уволились из генпрокуратуры).
◾ Вчера Сенат, где у Трампа послушное республиканское большинство, заблокировал 3 законопроекта, направленных на то, чтобы обезопасить выборы в ноябре от иностранного вмешательства. Кому это на руку? (вопрос риторический).
◾ На днях Трамп уволил из Белого Дома А. Виндмана, который осмелился (вопреки приказу Трампа) свидетельствовать в Конгрессе на процессе импичмента. Виндман собирался и сам уйти из Белого Дома, но Трамп приказал сделать это публично и демонстративно - чтобы охрана Белого Дома вывела его на улицу как предателя мафии.
Большинство свидетелей на процессе импичмента уже либо ушли сами либо уволены Трампом (Волкер, Тейлор, Сондленд, Моррисон, Хилл и тд + Болтон).
У Трампа есть черный список кого он хочет уничтожить всеми возможными способами (репутационно, политически, финансово, в судах, и тд) - Пелоси, Шифф, Надлер, Болтон и многие другие, кто участвовал или хотел участвовать в процессе импичмента.
◾ Трамп начал травлю сенатора Ромни - единственного республиканца, голосовавшего в Сенате за виновность Трампа (Ромни знал на что он идет, но, как верующий человек, не мог пойти против совести).
🔸 В первом комментарии я выложу свой пост полугодичной давности о том, что написано выше сегодня. То есть, я не преувеличивал.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2520784894821804&id=100006709539652
🔷 В демократической партии вчера состоялись вторые праймериз (Нью Хемпшир). Первые два места, как и в Айове, - у Буттиджиджа и Сандерса. Байден - пятый.
Хорошего дня всем
Вчера на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с россией, а в Украине Ермак.
чтобы каждый чинуша занимающий этот (или другой) высокий пост мог его выразительно прочесть вслух (как клятва Гиппократа))))) и не париться над его составлением...ибо каждый обещает... злотые горы и реки полные вина... (хотя это по-моему с другой оперы)))))
Згадав... януковощ.
Майор Дилдошмяков
@major_shmyakov
· 18 ч
Опа, а вот и истинное лицо зебильной власти:
https://twitter.com/i/status/1227264673755652096