EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1620  43
Все про:Ермак Андрей (97) Офис Президента (248)

 Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак

Андрей Ермак, заявил, что Офис Президента Украины под его руководством будет работать прозрачно и честно.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - отметил Ермак.

По его словам, коммуникации в Офисе Президента будут еще на более высоком уровне.

"Мы признаем, что есть много чего, что нужно сделать в плане коммуникации. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что вы очень скоро увидите, как коммуникации Офиса президента будут еще на более высоком уровне", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3175239
 
 
 Топ комментарии
 
Да и так всё прозрачно: у Бубочки рухнула последняя надежда - что деньги даст Ватикан. Ватикан не даст, и никто не даст из серьёзных людей - просто потому что Украину теперь рассматривают как населённую, в большинстве, не совсем нормальными людьми, которые вместо профессионального политика, восстановившего государственность страны, выбрали клоуна.
 показать весь комментарий
 
Вот! Размещаю вот этот кошмар! Свежачок:

Житель Мариуполя обвинялся в том, что 2 августа 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на летней площадке кафе, во время ссоры несколько раз ударил по лицу женщину. На нее заступился мужчина и нападавший начал драться с ним. Во время драки, мариуполец решил нанести оппоненту серьезные травмы, сел за руль чужого автомобиля и на большой скорости сбил мужчину. Пострадавший умер от полученных повреждений.
Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако апелляционный суд приговор суда первой инстанции отменил и осужденного оправдал.Фсё! Далее ехать некуда! Конечная станция. Или- конченная...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судам сначала шекелей надо дать. Иначе всё будет впустую.
 показать весь комментарий
 
 
Вот! Размещаю вот этот кошмар! Свежачок:

Житель Мариуполя обвинялся в том, что 2 августа 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на летней площадке кафе, во время ссоры несколько раз ударил по лицу женщину. На нее заступился мужчина и нападавший начал драться с ним. Во время драки, мариуполец решил нанести оппоненту серьезные травмы, сел за руль чужого автомобиля и на большой скорости сбил мужчину. Пострадавший умер от полученных повреждений.
Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако апелляционный суд приговор суда первой инстанции отменил и осужденного оправдал.Фсё! Далее ехать некуда! Конечная станция. Или- конченная...
 показать весь комментарий
 
 
Не путай йух с пальцем. Отменено решение суда первой инстанции. Можно подавать повторно с учетом решения апелляционного суда. Мы смотрим только на людской конфликт, а суд также на соблюдение процедурных норм и т.д. Ты не знаешь сути конфликта, а суд знает.
 показать весь комментарий
 
Понятное дело, я ничего не знаю. Только помню, таки не очень давно дело было. И предполагаю, что прошло время... и тихо-тихонечно черта оправдали. При этом- чуток спутали они йухи с пальцами, бо кто-то руку на пульсе- таки держал.
 показать весь комментарий
 
 
так я не понял. какого хрена ГБР ещё не посадило Богдана?
 показать весь комментарий
 
 
ОП будет продолжать обслуживать хотелки кремля.
 показать весь комментарий
 
 
А вот почему твоей декларации не видно: она есть, но - прозрачная...
 показать весь комментарий
 
 
Не за это стояли на Майдане!!! Суки!!! Как решать темы теперь, а? Усе на Майдан!
 показать весь комментарий
 
А за что он стоял? Очевидно, что не за Армию, Мову и Веру, ведь суперпатриоты-антипорошенковцы убеждали, что Майдан стоял за что-то другое, что на хлеб намажешь...
 показать весь комментарий
 
 
Как за шо??? За английский замок четы Луценок!
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, а ты мечтал, что стоял за всё на халяву?
 показать весь комментарий
 
 
шо за замок?фотки есть?с четой луценок...только не гэбнявый фотошоп с парашенских ресурсов Жодних інтриг, "телефонного права" і втручання в держпроцеси в ОП не буде, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6409
 показать весь комментарий
 
Ну, да бубочка типа прозрел......А какой профессионал был Богдан......
 показать весь комментарий
 
 
Какие песни пел я ей про Север дальний,
Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на "ты",
Но я напрасно пел о полосе нейтральной,
Ей глубоко плевать какие там цветы.
 показать весь комментарий
 
 
Да и так всё прозрачно: у Бубочки рухнула последняя надежда - что деньги даст Ватикан. Ватикан не даст, и никто не даст из серьёзных людей - просто потому что Украину теперь рассматривают как населённую, в большинстве, не совсем нормальными людьми, которые вместо профессионального политика, восстановившего государственность страны, выбрали клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
Он реально у Папы денеХ клянчил??? А в благодарность предлагал прогулку в Зону ООС! Какой хитрейший план-замануха! Честно говоря- я под впечатлением!
 показать весь комментарий
 
 
Aндрюша, а зачем же он по-твоему туда ездил ?
Принять католичество что ли ? Или на работы Микеланджело полюбоваться ?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь- я не знаю- зачем?! С этим надо переспать, наверное. И пусть мне приснится напяленный в Папских покоях- бронежилет.
 показать весь комментарий
 
 
самое главное что тепер и ***** не даст - ибо после Минских давать нечего, хотя может очень уверенно пообещать! даже два три раза!!!
 показать весь комментарий
 



Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 4612 Mikhail Golub

@golub

·17 мин

У Зели новый хозяин



Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 1672 Kristina Berdynskykh

@berdynskykh_k

·1 ч

Офіс президента давно не схожий на офіс чи президентську канцелярію... Слухаю, брифінг нового керівника ОП Андрія Єрмака - це ніби брифінг віце-президента, а не простого керівника бюрократичного апарату

Никаких интриг, "телефонного права" и вмешательства в госпроцессы в ОП не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 7904
 показать весь комментарий
 
 
Впервые вижу, честно говоря- вот такую знатную гифку. Классно подобрано!
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, как обычно, отморозился и не дает подробности отставки Богдана.
Так суть такова ( на большинстве новостных сайтов уже писалось).
Богдан устроил взбучку ослу оманскому и бросил заявление ему в обнюханую харю.
При это заявил, что он единственный католик в ОП не был включен в делегацию в Ватикан, а разные ж и д ы поехали, если он забыл, кто руководил его предвыборным штабом и кто его финансировал, то очень скоро придется вспомнить.
 показать весь комментарий
 
 
Со слов « придется вспомнить» можно поподробнее,
 показать весь комментарий
 
как у трампа? Жодних інтриг, "телефонного права" і втручання в держпроцеси в ОП не буде, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5189если чубчик себе такое позволяет,что можно говорить о нашей администрации...

Олег Пономарь
6 ч. ·

"Темные времена" (с) Сенатор Маккейн.
После импичмента:

◾ Вчера Трамп и его ручной генпрокурор Барр напали на прокуроров, которые рекомендовали судье срок от 7 до 9 лет для Р. Стоуна - соучастника Трампа в краже выборов в 2016 году. Четыре прокурора-обвинителя в знак протеста вышли из процесса Стоуна (двое вообще уволились из генпрокуратуры).

◾ Вчера Сенат, где у Трампа послушное республиканское большинство, заблокировал 3 законопроекта, направленных на то, чтобы обезопасить выборы в ноябре от иностранного вмешательства. Кому это на руку? (вопрос риторический).

◾ На днях Трамп уволил из Белого Дома А. Виндмана, который осмелился (вопреки приказу Трампа) свидетельствовать в Конгрессе на процессе импичмента. Виндман собирался и сам уйти из Белого Дома, но Трамп приказал сделать это публично и демонстративно - чтобы охрана Белого Дома вывела его на улицу как предателя мафии.

Большинство свидетелей на процессе импичмента уже либо ушли сами либо уволены Трампом (Волкер, Тейлор, Сондленд, Моррисон, Хилл и тд + Болтон).
У Трампа есть черный список кого он хочет уничтожить всеми возможными способами (репутационно, политически, финансово, в судах, и тд) - Пелоси, Шифф, Надлер, Болтон и многие другие, кто участвовал или хотел участвовать в процессе импичмента.

◾ Трамп начал травлю сенатора Ромни - единственного республиканца, голосовавшего в Сенате за виновность Трампа (Ромни знал на что он идет, но, как верующий человек, не мог пойти против совести).

🔸 В первом комментарии я выложу свой пост полугодичной давности о том, что написано выше сегодня. То есть, я не преувеличивал.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2520784894821804&id=100006709539652

🔷 В демократической партии вчера состоялись вторые праймериз (Нью Хемпшир). Первые два места, как и в Айове, - у Буттиджиджа и Сандерса. Байден - пятый.
Хорошего дня всем
 показать весь комментарий
 
Телефонное право? Да у него мания величия. Задача аппарата офиса президента - чтобы картриджи принтеров были заправлены, в текстах речей президента не было ошибок и в туалетах всегда была туалетная бумага
 показать весь комментарий
 
 
Удивительное совпадение:
Вчера на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с россией, а в Украине Ермак.
 показать весь комментарий
 
 
Это только потому, что обе хвамилии заканчиваются на "ак". В обеих- по 5 букв. Странно, что окончание не на "ин". Тогда бы- весь пасьянс сошёлся.
 показать весь комментарий
 
 
не будет/ продолжает обещать связной Путина, приручая к себе украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
можно напечатать текст...отличнейший...и даже в стихах..
чтобы каждый чинуша занимающий этот (или другой) высокий пост мог его выразительно прочесть вслух (как клятва Гиппократа))))) и не париться над его составлением...ибо каждый обещает... злотые горы и реки полные вина... (хотя это по-моему с другой оперы)))))
 показать весь комментарий
 
Десь я вже чув про ніякого 'телефонного права'....
Згадав... януковощ.
 показать весь комментарий
 
Верим.Верили в велосипеды,верили в кортежи,верили в 100500 тыщ. зарплат учителям,верили в посадки,верили в конец эпохи бедности,верили в платежки,и в это поверим.Ведь слуги нарид обманыватьне будут,правда?
 показать весь комментарий
 
Ми вже це все чули у бубочкиних передвиборчих мультиках, про ні яких друзів і кумів на владних посадах, всіх посадовців будуть обирати виключно порадившись з народом, навіть голову СБУ, це було другосортне кіно чи класичне нае***во? а...? громадяни 73%відсоткові...
 показать весь комментарий
 
 
Секретарь-машинистка Ермак покрывает Зеленского "как бык овцу"...
 показать весь комментарий
 
 
А где Это делся самый Коммуникабельный Человек Команды Юлия Мендель. Пардон , - Ермак назначил себе нового прес аташе Дарья Заривна.
 показать весь комментарий
 




Майор Дилдошмяков

@major_shmyakov

· 18 ч

Опа, а вот и истинное лицо зебильной власти:

https://twitter.com/i/status/1227264673755652096
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх