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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (3052) Сытник (748)

 Я покину пост директора НАБУ, когда выполню свою миссию, - Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что его миссия завершена.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

Глава НАБУ также напомнил, что, по закону, у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".

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Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

Источник: https://censor.net.ua/n3175238
 
 
 Топ комментарии
 
Скажи, друг мой ситный, сколько негодяев по твоей наколке воют в камере на луну??? Имя, сытник, имя! А теперь ответь, соизмерима ли твоя деятельность с затратами на твою службу в современном состоянии??? Сколько ж вас, силовиков... не прокормить
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тебя надо садить а не увольнять
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Никто ничего не делает,включая президентов,а потом цепляются за корыто руками,зубами,ногами,языками,костями.Запомните,всегда приходит конец;бесславный или лавровый.
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Никто ничего не делает,включая президентов,а потом цепляются за корыто руками,зубами,ногами,языками,костями.Запомните,всегда приходит конец;бесславный или лавровый.
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Сытник просидел на своем посту, нихрена не делал, никого не посадил из высоких коррупционеров, криминальных олигархов не посадил, но еще не осознал это. Вали уже ЧМО, хватит за кресло держаться, с тебя толку как с козла молока. Только деньги бюджетные жрешь.
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он и не может садить,только передавать дела в суд а там самые потужные суды разберутся,Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 1461 за небольшое вознаграждение Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 7441
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ось його робота а те що відпустили подякуй потужно реформованим петіним судам вони лише ветеранів АТО за гратами тримають
Я залишу пост директора НАБУ, коли виконаю свою місію, - Ситник - Цензор.НЕТ 3234
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Скажи, друг мой ситный, сколько негодяев по твоей наколке воют в камере на луну??? Имя, сытник, имя! А теперь ответь, соизмерима ли твоя деятельность с затратами на твою службу в современном состоянии??? Сколько ж вас, силовиков... не прокормить
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в камеру саджають суди а не Ситник у насралова спитай
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и шо он будет спасать - себя, мир или украину?
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"когда выполню свою миссию " - это сколько в миллионах?
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Человек дорвавшийся до корыта автоматически причисляет себя к святым и бессмертным. В Украине хватает законов позволяющих выгнать наглецов с должностей, но никто этого делать не будет. Поэтому они считают себя миссиями.
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Той буде до останнього за крісло триматись. Я взагалі не розумію, чому він, проявивши очевидну недбалість та профнездатність ще не сидить? Питання Президенту.
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Так ми вже бачили таких "ділків" які тримались за крісло і руками і ногами і зубами. Це викличе сміх і приниження вас в очах суспільства.Ідіть гідно.
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"Ммссия не выполнима-2", - дивіться на екранах зомбоящіків і моніторах комп'ютерів!
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когда выполню свою миссию/ Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: "Nevermore".
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Цигикал отцигикал, Труба оттрубил, а у Сытника невыполненная миссия? А может просто Дупа Сытника по ходу благостного прогревания запустила корни в тёплое кресло уютного кабинета и не желает на семь ветров в зимнюю стужу? Но всё хорошее когда-то заканчивается - видать не будет более Сытнику так сытно.
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Сколько гомна наплодил порох и слить его сейчас очень трудно.Но я надеюсь,что молодежь сорвет все плотины совка.
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