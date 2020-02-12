 У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ
"Я еще не имел возможности общаться с господином Козаком, после его назначения, моего назначения. Я думаю, что буду иметь такую возможность. Но независимо от того, кто будет представлять Российскую Федерацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске или в нормандском формате, принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, каковыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже. Поэтому, если сегодня мы говорим об интеграции (Донбасса. – Ред.), если вы имеете в виду выборы, как финальную точку, то я еще раз хочу повторить. В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, есть любые незаконно вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак.
"Это было бы логичным, если бы выборы (местные выборы в октябре 2020 года. – Ред) были проведены на всей территории Украины, потому что мы считаем Донбасс, как и Крым территорией Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - пояснил он.
"Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах, компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров. Я готов и буду говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, чтобы всем, кто любит Украину и желают ей добра… Если надо будет, я буду десять, двадцать раз говорить, например, что такое "формула Штайнмайера" или какой у нас план. Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - добавил Ермак.
1. Справа рюкзаків.
2. При Ющенку їздив у москву на зустрічі з депутатами госдупи "налаживать связі".
3. З білецьким привели до влади ЗЕ, щоб здати Україну *****.
А взяття ним Харківської ОДА в 2014 - це хитрий хід кацапів, щоб українці бачили в їх агенті Авакові свого.
Вторая причина - проукраинских кандидатов там не осталось.
"У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины"
Так нехай за деньги 95-ого переулка Дамбасс и восстанавливают, всем переулком.
О це и буде компромисс, стратеги иху мать
не надо обманываться.
желание есть, а плана нет.
Оружие сдал и ты чист перед законом? Всеобщая амнистия: не только лохам, но и подонкам, чтобы провести выборы?
а если такого видения нет и все там отлично, нет ли такого желания переехать Офису преЗЕдента в те места...поближе так сказать к избирателям....вместе с твоим четким планом
сліпо-глухо-балакуче про те, що в очі не бачив...
які вибори? якщо навіть ОБСЕ не може перевірити записи зі своїх камер по лінії розмежування
Они будут мутить только референдумы по вступлению в НАТО, ЕС, на котором заблокируют движение туда голосами 25 % ватников, согласно зеленому закону "О референдумах".
Єдине, що для мене має значення: армія, мова, віра. Без чого, на мою особисту думку, уся ця "економіка" не має взагалі ніякого значення. Я не бажаю "заможно" жити ні в Росії, ні в Малоросії, ні у Мадярщині, а заможно жити в Україні, де 50 лярдів розікрали псевдожебраки тільки на субсидіях, де 9/10 ухиляється від сплати податків, стільки же косить від армії під час війни, для більшості усе, окрім холодильника "а какая разница", просто не можливо.
Уинстон Черчилль
. . . . .. .
1.План А. Посмотреть Чорту в глаза, стать на колени, лизнуть
ему руку и выполнить все его домашние задания.
2. План Б. Отвести войска, дать дамбасу автономию и дать воду в крым.
он куратор у моники))))
а в кресле кукла-терпила )))
и он основан на безоговорочной капитуляции )))