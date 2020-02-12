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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1269) Донбасс (20641) Ермак Андрей (97)

 У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак

Выборы нельзя проводить, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки или незаконно вооруженные люди, а граница не находится под контролем правительства Украины.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ

"Я еще не имел возможности общаться с господином Козаком, после его назначения, моего назначения. Я думаю, что буду иметь такую возможность. Но независимо от того, кто будет представлять Российскую Федерацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске или в нормандском формате, принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, каковыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже. Поэтому, если сегодня мы говорим об интеграции (Донбасса. – Ред.), если вы имеете в виду выборы, как финальную точку, то я еще раз хочу повторить. В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, есть любые незаконно вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

"Это было бы логичным, если бы выборы (местные выборы в октябре 2020 года. – Ред) были проведены на всей территории Украины, потому что мы считаем Донбасс, как и Крым территорией Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - пояснил он.

"Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах, компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров. Я готов и буду говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, чтобы всем, кто любит Украину и желают ей добра… Если надо будет, я буду десять, двадцать раз говорить, например, что такое "формула Штайнмайера" или какой у нас план. Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - добавил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3175236
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто це кацапське мурло і не збирається приховувати, що ЗЕлене стадо збирається до кінця року інтегрувати Україну в ОРДЛО.
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Нужно лишить право голоса зебилов и жителей домбаса!!! У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 783
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будет интересно сколько слуга народа наберет на местных выборах. что то мне подсказывает, что будет эпический провал
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Не для того вони авакова бережуть, щоб програти на виборах.
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Аваков продажная шкура. Вчера он был за Парашенка. Сегодня уже за Зелупу. Завтра будет за Мертвечука. Так что не беспокойся за него.
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чогось Аваков ґебельсам пукіна як вила-вдупу... воно ж не янгол але жидоліліпукі як чують його ім'я починають сіпатися в судомах
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Дивно від Вас таке чути.
1. Справа рюкзаків.
2. При Ющенку їздив у москву на зустрічі з депутатами госдупи "налаживать связі".
3. З білецьким привели до влади ЗЕ, щоб здати Україну *****.

А взяття ним Харківської ОДА в 2014 - це хитрий хід кацапів, щоб українці бачили в їх агенті Авакові свого.
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Он убежал из НФ, как только понял, что Яценюк провалился.
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На оккупированных территориях жители выберут тех же, что и сейчас, по разным причинам. Одна из причин - чтобы остались 2 пенсии, а не 1, если выбрать проукраинских кандидатов.
Вторая причина - проукраинских кандидатов там не осталось.
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Да никто там не будет проводить выборы, ***** назначит кого захочет а Украину поставит перед фактом или признавайте выборы действительными или мы опять начинаем обстрелы. ЗЕ как всегда обосрется и согласится на все ради *мира*.
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Не интересно, что будут делать в Кремле - это известно. Всех интересует, будет ли Ермак противиться планам Кремля, а если будет, то как.
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Будет интересно как он выборы в Крыму будет проводить:
"У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины"
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Открытым текстом запихивает разграбленный заминированный с рашезомби Момбас в Украину. Украинцы будут содержать этих уродов ********* своей дурости.
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Он что-то говорил про компромисс..
Так нехай за деньги 95-ого переулка Дамбасс и восстанавливают, всем переулком.
О це и буде компромисс, стратеги иху мать У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 7707
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Нужно лишить право голоса зебилов и жителей домбаса!!!
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не лишить...а временно,на 5 лет после деокупации,анулировать
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Да, можно только позавидовать ,хороший ,забористый план на пакистанский чарс смахивает ...
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Ну конечно голосовал, не за барыгу же мальдивского с томосом голосовать ... У нас є чіткий план, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8647
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путін вміє організовувати "вибори" руками клоунів......
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Тобто це кацапське мурло і не збирається приховувати, що ЗЕлене стадо збирається до кінця року інтегрувати Україну в ОРДЛО.
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ай вей... анґуша борухович вже"кацапське мурло".. як це гламурно
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У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины по российскому законодательству, - Ермак.
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а у нас есть четкий план послать вас нахер
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нет у нас такого плана,

не надо обманываться.

желание есть, а плана нет.
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да как же иностранные группировки там есть, если ихтамнет?
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Не прокатило про "иностранные вооруженные формирования", уже добавил про любые?
Оружие сдал и ты чист перед законом? Всеобщая амнистия: не только лохам, но и подонкам, чтобы провести выборы?
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Те кто проклинал Украину и убивал ее народ будут учавствовать в выборах...представляю результаты...
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По всей. ок. Значит и в Крыму тоже. Не будет, нах и его и его начальника
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Ой, не нужен пока Украине Лугандон при нынешних обстоятельствах! НЕ НАДО С ЭТИМ СПЕШИТЬ! Как это ни странно звучит, единственные, кому нужны ОРДЛО в Украине - это ***** и его безумные кацапеты!
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Украине не нужен, а всяким Сивухам и пр. нужен, особенно Бене и пр., миллиарды денег из Украины отмывать "на восстановление дамбаса".
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"Я готов и буду говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, чтобы всем, кто любит Украину и желают ей добра" не иначе как подготовка к сдаче иначе не надо будет пытаться убедить патриотов, адекватов, умных в том, что капитуляция -это благо и т.н. победа
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а у вас нет случайно какого-то плана, чтобы сначала категорически и чётко перестали нарушать перемирие ихтамнеты...а уж потом...в полной тишине...без каждодневных раненных с нашей стороны... можно начинать...только обсуждать эту тему...
а если такого видения нет и все там отлично, нет ли такого желания переехать Офису преЗЕдента в те места...поближе так сказать к избирателям....вместе с твоим четким планом
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Який там план... З трускавецьким дипломом?
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оце ж і лякає...
сліпо-глухо-балакуче про те, що в очі не бачив...
які вибори? якщо навіть ОБСЕ не може перевірити записи зі своїх камер по лінії розмежування
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Не надо "двадцать раз" рассказывать про "чёткий план", лучше 1 раз план в студию. Имеем право видеть ваши планы и понимать, какое будущее вы нам уготовили. Вообще все планы должны быть опубликованы, иначе - это шахер-махер.
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так у нас же нарид любит ушами... а не глазами и наощупь ))))
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Они хотят провести выборы в Крыму и на Донбассе, где основная масса уже кацапы и тем самым закрепить территории за Россией!
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Отже курс на Ростов взятий ))) А шо? Красівий город очевидно. Давайте. Я би до осені не тягнув. Бо хто зна...
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А украинцев спросят на референдуме хотят ли они на таких условиях пройтись по той территории с белым флагом в руках?
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А украинцев уже раз спросили,результаты говоря́т,что можно больше не спрашивать.
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Нет. Как не спросили и о распродаже земли.
Они будут мутить только референдумы по вступлению в НАТО, ЕС, на котором заблокируют движение туда голосами 25 % ватников, согласно зеленому закону "О референдумах".
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та да. это заметно, что у вас есть план. Аваков изымает, и вы его всей зетолпой долбите.
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Спешат "слуги" впихнуть Украину в состав лугандона.
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.....на всей территории Украины ? То есть и в Крыму , да Эрмек ?
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Главное в этом плане, так это хорошо вытертый рот????
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А как же репарации с рашки тоже получите до октября.
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Так, Кремль в деталях розробив цей план.
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"У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины" - согласиться на все условия путина?
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Эрмек в очередной раз не сказал, каким образом он собирается обеспечить проведение выборов на оккупированных территориях в соответствии с украинскими законами.
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так можно же украинские законы подогнать под хотелки *****
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Не забудьте, до того, прийнти закон про подвійне громадянство і спрощення отримання українського громадянства. Ну щоб і крисчани і сепари і кацапи, по українських паспортах, прийняли участь в голосуванні. А там і "референдум", про приєднання до мордора
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як що кожний розпорядник канцелярїєю преза буде робити заяви ,як мінімум міністра закордоних справ,- нічого не змінилося у владі,- як що вони вже про це домовилися з путлером,- цікава ціна питання
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Такое ощущение,что ермак у нас отныне работает президентом! А как же тот,ну избранный?
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Ні, це зеленський тепер працює президентом у єрмака.
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Це план путіна через вибори легалізувати бойовиків і сепаратистів. На окупованих територіях лютує ворожа пропаганда, більшість населення люто ненавидить бєндєровцев, там не має проукраїнських партій. І чи багато хто з журналістів чи спостерігачів ризикне поїхати контролювати ті вибори, коли на кожному кроці бойовики і головорізи, які нікуди не подінуться і які не тільки прийдуть голосувати, а й будуть проводити ті вибори? Клоуни думають що виграють місцеві вибори за рахунок окупованих територій, бо вибори до ОТГ на решті території показали їх повний провал. Але їм не вдасться, на Донбасі візьмуть своє жопоблоки і пропутінські сили. Але коли зараз у нас опитування показують, що більшість населення за вступ до НАТО і ЄС, бо не беруть участь у опитуваннях окупований Донбас і Крим. То проведіть опитування з урахуванням окупованих територій і побачите інший результат. Клоуни свідомо йдуть на такий крок, бо Коломойському, Пінчуку, Фірташу, Ахметову не треба Європа в Україні. Їм треба грабувати Україну. А клоуни, які за підтримки олігархічних ЗМІ дорвались до влади користуються моментом, щоб собі якийсь шматок увірвати і за бугор.
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Чуєш, Єрмак, ті Арахамію чув? А він лідер СН, а СН підтримали 73% тих, хто прийшов на вибори. Тож та хламідія озвучила волю "наріду". Виконуй! А ми вас на сусідніх деревах повісимо потім
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Если это произойдет лично я снимусь с учета и перестану платить налоги. Вместо этого пойду на биржу. Работать буду только в черную чтобы ни одной моей копейки не досталось дегенератам!
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в 1932-м у многих не получилось перестать платить налоги и пойти на биржу
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І це ще не все,будуть і українську землю розпродувати за яку наші діди поклали міліони життів.Що фашисти не завоювали жиди продадуть.
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мене не цікавить ні економіка, ні земля, ні тарифи. Як раз таки тут, я їх підтримую (за виключенням того, що вважаю продаж землі іноземцям, не на часі). Яка мені різниця, на кого оформлені папери, щодо того чи іншого клаптика землі, на якому хтось, щось вирощує? Це і так не моя земля, я не можу піти і "наламати там кукурудзи" і т.п.
Єдине, що для мене має значення: армія, мова, віра. Без чого, на мою особисту думку, уся ця "економіка" не має взагалі ніякого значення. Я не бажаю "заможно" жити ні в Росії, ні в Малоросії, ні у Мадярщині, а заможно жити в Україні, де 50 лярдів розікрали псевдожебраки тільки на субсидіях, де 9/10 ухиляється від сплати податків, стільки же косить від армії під час війни, для більшості усе, окрім холодильника "а какая разница", просто не можливо.
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Ссыкло по требованию ху_ла легализует боевиков.
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Дипломат - это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать.
Уинстон Черчилль
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У нас ЗЕбилов - капитулянтов есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, заявил продажный кремлёвский холуй и капитулянт - сепаратист - Ермак. А временно оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла Украинский Крым этого анти-украинского сборища слуг не украинского народа а вражеского кремля видно для них проклятых янычар уже не Украинская территория ?
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Как говорил один знакомый переселенец еле ноги унесший из ОРДЛО, ничего на том дамбасе не осталось чтобы ради него идти на какие то уступки перед кремлем. Там одна пустыня с разрабленными заводами и отравлеными колодцами и шахтами и сепары- електорат Мертвечука, которые ничего кроме воевать и воровать уже не умеют и не будут. Все что можно и нужно сделать ето блокада и запрет им голосовать минимум на 20 лет. Если же те одичалые все ворвутся в наши города то Украина упадет на самое дно в течении месяца, и Европа не то что безвиз отменит а и начнет строить стену с нашей границей.
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Дурни думают, что кацапы оттуда уйдут и заберут своих головорезов, а нам позволят вернуть туда беженцев. Билят, сколько тут до октября осталось, хочется посмотреть на этот позор идиотов , и предателей...
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Чувак, а как насчет 1,5 млн граждан, покинувших оккупированную территорию и ныне находящихся на подконтрольной территории?
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Их к октябрю вернут назад, вселят в новые дома, и они от счастья проголосуют за ЗЕ!!!!
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в этот клоповник уже никто не вернется, особенно из Киева, Харькова и Польши с Чехией и Германией.
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Хммм, в Крыму тоже? Или по мнению ЗекоМанды, крым это рашка?
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Хитрый ЗЕ-план по прекращению войны
1.План А. Посмотреть Чорту в глаза, стать на колени, лизнуть
ему руку и выполнить все его домашние задания.
2. План Б. Отвести войска, дать дамбасу автономию и дать воду в крым.
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Только при условии, что у сепаров отберут гражданский паспорт и выдадут ветеринарный. С соответствующими правами.
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Господа, да что там лугандон с ресейскими паспортами, вы посмотрите как проголосуют люди на подконтрольной территории, и сколько наберут адепты вислюка оманського, вот это будет цирк...
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Що це лайно меле? Його суку призначили начальником канцелярії, а не міністром закордонних справ. Його посадовий обов'язок - організація роботи президента, а не поради чи прийняття рішень! У зелених шмарклей все перемішалося в голові - на лихо Україні
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ты наивен?
он куратор у моники))))
а в кресле кукла-терпила )))
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у них есть план.
и он основан на безоговорочной капитуляции )))
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Чо? В Крыму тоже? Или это не входит в понятие "территория Украины"?
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а нету у вас придурков слуги урода плана принять Закон о сепаратизме? или не терпится вам ушлепкам втиснуть сепарскую мразь во власть и списать им все преступления?
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