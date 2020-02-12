 В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"В эфире общенациональных радиостанций средний показатель доли песен на украинском языке в течение 2019 года составляет 56%. Показатель совпадает с результатом за первое полугодие 2019 года. Это говорит о его определенном постоянстве", - отметил Костинский.
Таким образом, определенная законодательством квота перевыполняется на 21 процентный пункт.
По данным Нацсовета, среди общенациональных радиостанций музыкально-развлекательного формата больше всех украиноязычных песен звучит в эфире "Страна FM" (100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радио Культура" (92%), "Перец FM "(45%) и "Русское радио - Украина"(44%).
Относительно среднего показателя объема ведения передач на украинском языке на общенациональных радиостанциях, то, по данным Нацсовета, в первом полугодии 2019 года он составлял 90%. Так, исключительно на украинском языке говорят ведущие на радиостанциях общественного вещателя: "UA:Украинское радио", "UA:Радіо Промінь", "UA:Радио Культура" - и "Страна ФМ".
Как сообщалось, в Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".
Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно: в течение первого года их должно было быть не менее 25%, второго - 30%, третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно было составить 50%, второго - 55%, третьего - 60%.
За нарушение требований закона предусматривается взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.
Настоящий шансон - нечто совсем другое
https://www.youtube.com/watch?v=aYNPEEpi9wg
але є інше.
После того, как стали запрещать паРашу (вот єто я считаю достижением Пети) оказалось, что в Украине полно качественного музыкального контента. Но почему его мало в эфире - не понятно. Скорее всего наши СМИ плотно контролирует паРаша.
А лайк ви не можете поставити, бо у вас напевно блокувальник реклами стоїть і обмежує цю опцію, в мене теж таке траплялось.
В ИЭ все нормально работает. Может в Хроме стоит какая-то блокировка, но лень разбираться. )))
Лайкі є.
До душі більше англомовний та рідний контент...
Шансон взагалі не слушаю...не мое))
Де вас у Ольгіно таких тупих набирають?
Зневага до всіх оточуючих...це ваше все?!)))
Шо є руцкий чілавек? АЛЕША...
Но моя семья и ребенок разоговаривают на украинском...шо вызывает адский зуд в области пердака у наших русских родичей!)))
Стравжній рускій не розуміє української мови ВЗАГАЛІ!
а в тебе з розумінням проблем не має...
Такжі як ти АЛЬОША тільки в Україні вий..ся!
Закордоном ви курви шпрешаете пА меснаму!)))
І пісні українські завжди були в достатній кількості, і виконавців вистачало, але ж їх не пускали на радіо.
От хтось чув до введення квот на радіо гурти "Тінь Сонця" чи там "Лінія Маннергейма"?
І так, перед тим, як тут розказувати щось, навчись коми нормально розставляти! Небидло знайшлось))))
Угадай, через скільки хвилин тебе забанять?)))
Кацап, почему я, бандеровец, твой родной русский (в частности, его пунктуацию) знаю лучше, чем ты???)))))
В Україні у тебе майбутнього не має...АЛЬОША
А то того ще треба щоб радіоведучі почали вести передачі українською мовою, а не лише рекламні ролики україномовні звучали.
Наш народ склав безліч шикарних пісень, кацапи в цьому плані навіть пікнути не можуть, одні люлі-люлі. Так що українська пісня перемагає.
Тепер квоти мають допомогти.
Окрім перелічених вами існують інші успішні виконавці.