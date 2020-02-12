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Все про:Нацсовет_ТРВ (465) радио (255) украинский язык (772) Костинский (69)

 В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский

Доля украиноязычных песен, которые звучали в эфире общенациональных радиостанций в 2019 году, составила 56%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"В эфире общенациональных радиостанций средний показатель доли песен на украинском языке в течение 2019 года составляет 56%. Показатель совпадает с результатом за первое полугодие 2019 года. Это говорит о его определенном постоянстве", - отметил Костинский.

Таким образом, определенная законодательством квота перевыполняется на 21 процентный пункт.

По данным Нацсовета, среди общенациональных радиостанций музыкально-развлекательного формата больше всех украиноязычных песен звучит в эфире "Страна FM" (100%), "UA:Радіо Промінь" (95%), "UA:Радио Культура" (92%), "Перец FM "(45%) и "Русское радио - Украина"(44%).

Относительно среднего показателя объема ведения передач на украинском языке на общенациональных радиостанциях, то, по данным Нацсовета, в первом полугодии 2019 года он составлял 90%. Так, исключительно на украинском языке говорят ведущие на радиостанциях общественного вещателя: "UA:Украинское радио", "UA:Радіо Промінь", "UA:Радио Культура" - и "Страна ФМ".

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Как сообщалось, в Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".

Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно: в течение первого года их должно было быть не менее 25%, второго - 30%, третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно было составить 50%, второго - 55%, третьего - 60%.

За нарушение требований закона предусматривается взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3175235
 
   
 Топ комментарии
 
До речі, україномовні пісні звучать набагато краще ніж росіски.
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Доречі, ніколи не чув шансон українською. Можливо він і існує, не буду стверджувати, але це доказує, що кацапи нам не брати, а злобні мразі і кончені уркагани , які виросли слухаючи блатняк про тяжолое життя на владімєрском централі В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский - Цензор.НЕТ 5274
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Вважаючи їх російськими. А себе росіянами.
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До речі, україномовні пісні звучать набагато краще ніж росіски.
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Доречі, ніколи не чув шансон українською. Можливо він і існує, не буду стверджувати, але це доказує, що кацапи нам не брати, а злобні мразі і кончені уркагани , які виросли слухаючи блатняк про тяжолое життя на владімєрском централі В 2019 году доля украиноязычных песен на радио составила 56%, - Костинский - Цензор.НЕТ 5274
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Мы можем гордиться, "шансона" уголовного блатняка на украинском нет .
Настоящий шансон - нечто совсем другое
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Щось подібне до рюскава шансона і в нас є, але чую це лайно по радіо рідко.
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про собака лаєла на дядю фраєра і муркі воровайкі сто кілаграмовиє торби? або про важке дитинство на траєщіні чи про пацанячу дружбу на нарах? Невже є такі пісні українською? У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 6270
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ні, кажу ж подібне до шансону - його лайт версія: примітивні мелодії та тексти, хоча теж є про тяжке життя.
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Украинский шансон очень даже ничего, как городской романс, не блатняк
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існує шансон ураїнською. але там не про володимирський централ. а так стиль музики і збережено. гугл перше знайшов. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=iC8HhKG-nr4
але є інше.
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Вот тут я с той полностью согласен. Жаль лайк поставить не могу, т.к. у меня на компе в Хроме под Виндой 10 нет єтой кнопки. Баг програмеров цензора
После того, как стали запрещать паРашу (вот єто я считаю достижением Пети) оказалось, что в Украине полно качественного музыкального контента. Но почему его мало в эфире - не понятно. Скорее всего наши СМИ плотно контролирует паРаша.
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... маю на увазі україномовного та українського походження контенту.
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просто слухач зрощійшений і не спримає свою культуру. справа звички.
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Хоч в чомусь...
А лайк ви не можете поставити, бо у вас напевно блокувальник реклами стоїть і обмежує цю опцію, в мене теж таке траплялось.
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Да нет, я и раньше соглашался. Лучше искать то, что объединяет, а не разъединяет.
В ИЭ все нормально работает. Может в Хроме стоит какая-то блокировка, но лень разбираться. )))
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В більшості форумчан хром на 10 віндовсі.
Лайкі є.
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обана! а я шо тут сам на фойєрфоксі під Лінуксом катаюсь?
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Спробуй інший браузєр, а нє - то баг вінди.
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В ИЭ все нормально, только в Хроме. Меня это не особо напрягает, но все же.
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Слушал на медни Кубанский Хор , - как они сохранили у Себя Украинские Песни. Хотя и не без Пропаганды не могут обойтись . Валенки валенки не подшиты Стареньки.Но все же Выжили и поютУкраинские песни.
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Вважаючи їх російськими. А себе росіянами.
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Тут як Подивитись, Мігрували багато століть не з доброго життя , А зберегти Мову не Язик , це щось та і Значить. Росія , - даже Русь украла. Так усе є не однозначно.
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Українські пісні це здорово та тільки радиостанції крутять 10-20 українськиї пісень цілодобово,ніхто із них даже не робить спробу пошукати щось нове,а нового є міліон тільки треба пошукати по областях та районах.
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Коли в машині чую руцкие песни...перемикаю це лайно...
До душі більше англомовний та рідний контент...
Шансон взагалі не слушаю...не мое))
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Москалику, ось ти і спалився... У часи поляків кацапською тут не розмовляв НІХТО! Можна узнати, що у тебе за утворення, що ти пишеш таку єресь?))))
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Ой красиво спалився! Гугль-транслейтом мене перекладав?)))))))))))))))))
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О, у кацапчика почалися пекельні борошна і він навіть не знає, що його видало)))

Де вас у Ольгіно таких тупих набирають?
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Твої знання історії просто вражають!))))
Зневага до всіх оточуючих...це ваше все?!)))
Шо є руцкий чілавек? АЛЕША...
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По ходу москалик я русский знаю лутше чем ты))))
Но моя семья и ребенок разоговаривают на украинском...шо вызывает адский зуд в области пердака у наших русских родичей!)))
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Ти не русскій...а совок!))) Расіянін...
Стравжній рускій не розуміє української мови ВЗАГАЛІ!
а в тебе з розумінням проблем не має...
Такжі як ти АЛЬОША тільки в Україні вий..ся!
Закордоном ви курви шпрешаете пА меснаму!)))
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Ага-ага, всі вже побачили, яке в тебе утворення)))))) Злоякісне по ходу У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 7668
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А коли вводились квоти, то тут вата в коментах розповідала, що пісень достатньо не набереться...
І пісні українські завжди були в достатній кількості, і виконавців вистачало, але ж їх не пускали на радіо.
От хтось чув до введення квот на радіо гурти "Тінь Сонця" чи там "Лінія Маннергейма"?
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На Україні? Оце красиво палишся!

І так, перед тим, як тут розказувати щось, навчись коми нормально розставляти! Небидло знайшлось))))

Угадай, через скільки хвилин тебе забанять?)))
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Твоя пунктуація! У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 9735 У 2019 році частка україномовних пісень на радіо становила 56%, - Костинський - Цензор.НЕТ 9735
Кацап, почему я, бандеровец, твой родной русский (в частности, его пунктуацию) знаю лучше, чем ты???)))))
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тобі виговор шо зв'язався з "гарацьким" - таких зразу в спам тра', а не влаштовувати срач
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НА росії тобі було б комфортно...
В Україні у тебе майбутнього не має...АЛЬОША
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навіщо в сварку вв'язалися з тим половим гарацкім лайном? Не знаєте де кнопка "спам"
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56% україномовних пісень - це щось з області фантастики!
А то того ще треба щоб радіоведучі почали вести передачі українською мовою, а не лише рекламні ролики україномовні звучали.
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Звісно стали. Інша енергетика від них, більш потужна.
Наш народ склав безліч шикарних пісень, кацапи в цьому плані навіть пікнути не можуть, одні люлі-люлі. Так що українська пісня перемагає.
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На радіо Люкс ФМ "патріота" Садового ведучі, яких квотами змусили говорити ненависною їм українською, у свою "українську" весь час намагаються всунути "рібяткі", "чьо" і т.д. майже у кожне речення...
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Бо справжніх не пропускала цензура.
Тепер квоти мають допомогти.
Окрім перелічених вами існують інші успішні виконавці.
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квоти не завжди допоможуть, у людей збитий приціл російскою культурою. вони звикли до одного, а коли їм пропонують своє, вони плюються.
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Яке відношення твої кацапомовні Шмонатики,Смердючки,Шмарувы мають до теми цієї новини?
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В процентах измеряют жирность надоев, а не песни.
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