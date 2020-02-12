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 Политика Украины, Общество
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Все про:свобода слова (1035) СМИ (3314) Ермак Андрей (97) Офис Президента (248)

 Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - Ермак

Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что законы, которые каким-либо образом будут ограничивать свободу слова в стране, никто принимать не будет.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято", - подчеркнул Ермак.

Также он отметил, что поскольку это работа Верховной Рады, Офис Президента будет следить за этим.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175231
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, вони будуть називатись "Законами про покращення свободи слова".
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Тоді за що судять Марусю по накатаній заяві преза ?
Порушення закону там ЖОДНОГО !!!
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Звичайно, вони будуть називатись "Законами про покращення свободи слова".
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каналы Медведчука должны работать без всяких ограничений...
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низзя нарушать права животных! это святое! не? Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - Ермак - Цензор.НЕТ 7459
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зато законы, ограничивающие свободу рта, будут подписаны
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Ещё нечётко в законах определена свобода совести...
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И Все благодаря Украинцам и Их Существенном Влиянии на Любую власть , делающих свои Хитросплетения.
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Тоді за що судять Марусю по накатаній заяві преза ?
Порушення закону там ЖОДНОГО !!!
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Бо він, сцикун, наполеон і думає, що йому все дозволено.
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заяви голови ОП зворотньої дії не мають, все по-чесному.
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при чем тут свобода слова к маромойке зверобой? ее действия четко подпадают под статью уголовного кодекса. так что нечего ее отмазывать.
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фраза неполная..,он недосказал :"потому что такого государства больше не будет"..
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криворожский евгей поменял смотрящего от каломойши на смотрящего от кремлефюррера. но какая разница, все трое будут сидеть на одной зоне с приходом новой власти.
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Но Зелемойский полностью согласен с Коломойским в своих заявлениях, что кровь забудут и будет опять #мышебратство...
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Свобода это наше всё ,пока есть свобода есть надежда ,без свободы Украина существовать не сможет а дебилов которые пытались эту херню протащить надо публично признать дебилами !!!
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из за полной свободы слова и пропаганды Московии, мы и имеем столько ваты, оккупированные территории и президентом тупого шута...
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Ну какой из Бубочки президент ? Шаг вправо-влево, и его пристрелит собственная охрана.
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Нет ,столько ваты мы имеем из за ворья 30 лет грабившего Украину и доведшего людей до полной нищеты ,если сейчас запустить всё ВатаТВ в Швецию или Норвегию то никакой ваты там не появится ,тупая пропаганда работает только там где для этого хорошо удобрена и подготовлена почва.
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Алекс Охара 483465ab - в наше время Геббельса заменили медиа олигархов которые в сговоре между собой...

Евангелие от Иоанна: в начале было Слово



Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4660





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Алекс, Украина, в своей истории, была свободной с 1648 по 1654 г. г. (гетманщина), а в остальное время всегда была под кем-то, под поляками, татарами, литовцами, французами, шведами, русскими, австрийцами, немцами. В 1991 году, Украина получила шанс быть независимой, и что? Практически полный протекторат США, и МВФ, сейчас земля уйдет, а потом дефолт от МВФ. Друзi стануть ворогами.
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Свобода слова или свобода ВРАНЬЯ, ??
слово - может и убить в умелых руках...
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Это прально, хотя чтоб ограничить свободу слова не нужны законы...спросите у ******* как это делается! С другой стороны, если бы не свобода то мы бы не узнали после выборов что Петюня оказывается самый крупный поцреот Украины, что тчательно скрывал все 5 лет.
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Всё воняешь ? Триколор готовь. Первые кто поприветствуют 8-ю армию ВС РФ в Днепре могут рассчитывать на скидку со срока.
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Тобі не набридло виставляти себе ідіотом? Чи руплі не пахнуть? У тебе в голові Вавка Зеленський і це довічний діагноз.
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Ты, как я погляжу умный чувак(шоб сразу не забанили) я программист, сейчас работаю над проэктом который в глобальном масштабе принесёт мировой экономике миллиарды, это будет делать каждый пользователь Андроида который установит мое приложение(тебя это не касается)...так что свои рубли, сверни в трубосчу и засунь туда откуда ты воняеш!!
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Не мерехти прапорцями, ворожа біомасо. Зараз кожне чмо, яке ледь навчилося малювати примітивні сайти для шиномонажників та продавців батарейок, вважає себе найкращим у світі прохрамістом. А я жодну софтину, до якої хоч мінімально причетні кацапи, ніколи не встановлю ані на комп, ані на смартфон. Плавай далі у своєму лайні.
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У тебе прапорець відклеївся, лахто. мене твої емоції та твій раціон харчування не турбує. Буду просто спамити твої пости. Звичайно, це те саме що накривати лайно на асфальні газетками, але хоч так допоможу модераторам.
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Свобода слова не дай Бог, вон уже Федыне запобижный захид выбирают, как раз за слова от которых у потерпевшего " по ногам потекло теплое, наверное кровь...(с)"
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Украина,Белорусь, РАБссия и Казахстан готовятся 9 мая заключить братский союз в Москве,где некогда Риббетроп пил шампусь с Джугашвили за братство германского и советского оружия в борьбе с Американским Империализмом.Типа Молотов-Рибеннтроп-Сралин-Гитлер.Победобесие продолжается,товарисчи
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По-видимому, нескольких войн и двух Голодоморов оказалось недостаточно для того чтобы жители Украины разобрались: с кем надо дружить, а с кем нельзя.
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Тебе это голос в голоае сказал или ктото с такими симптомами?
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так у нас еще свобода слова??? меня не забанят???
можно я вас повеселю...ну пожалуйста!!!!
Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6410

В России категорически нельзя повязывать георгиевские ленточки... на пенисы. (а чего???)))))
Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса "Луркоморье" (Lurkmore.ru - неформальная и фривольная интернет-энциклопедия) удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что 10 февраля данное изображение было внесено в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры РФ, так как данная картинка "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к государству".
капец...как презентабельно))))... бл*дсое победобесие начинается
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Закон об отделении пенисов от государства...))
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..ну да...в частную так сказать собственность))))
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Ну, это просто враньё. В России полная информационная блокада и тоталитарная пропаганда. В Украине всё будет точно так же, потому что кто платит - тот и заказывает лезгинку.
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а яке відношення має голова офісу президента до прийняття законів?
Воно хоч розуміє коло своїх повноважень?!!
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приняты не будут/обещает новоприближённый к четыреждыуклонисту.
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"Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - д`Ермак" - Будут приняты отменяющие!
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Недавно историк Марк Солонин поведал страшную кремлевскую Тайну.Оказывается с 30 ноября 1939 г. и по 1947 год в четырех войнах с Финляндией погибло около 300 000 солдат и офицеров РККА.Столько же остались инвалидами.Для меня это шок.А для Вас?Мирный договор с Финляндией заключили аж в 1947 году.Мирного Договора с Японией до сих пор нет.
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Нас рать. Неактуально. Тем более про мирный договор с Японией
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Кстати, почти полностью погибшие 44-я и 163-я дивизии РККА состояли в основном из украинцев.
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Чувак, в чью обязанность входит обеспечивать презика канцтоварами, делает политические заявления
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зашибись. секретутки управляют страной. это вам не каждая кухарка.
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Лады пацаны.Согласен.Путлер брат украинского народа, Крымско-татарского и даже грузинского с чеченским...Плешивый Педофил брат всего Мира... Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5888 Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1176Убедили
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Осталось определить, что такое "Свобода слова".
Журналисты на подконтрольных олигархам каналах - свободны?
Допустим, пришел урод на "5-й", и начал расхваливать *****. Это свобода? Или, мы думаем, что у нас нет ни одного продажного журналиста, готового это сказать?
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Запроси много больше и получишь то что надо. Как с землей 200 но можно и 10 с маленькими оговорочками которые позволяют получить то что надо.Конкретно что ты хотел этим сказать? Где народовладдя брехун?
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Пока,лоботрясы Букварь скурившие. Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7034Приеду в Москву на 9 мая....На паБЕДАбессие РАБссии вонючки.. Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7034Пока
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"Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято", - подчеркнул Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3175231
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Кримінальна справа Марусі Звіробій це підтверджує Закони, що обмежують свободу слова в Україні, ухвалені не будуть, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1993
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>>Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины<<

"Я, як офіс-менеджер, можу гарантувати від імені директора..."
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Тепер секретарка- єрмак думає за бубочку. Нічого нового
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Зебіли, слухайте цього кацапського шпигуна, він брехати не буде. Все зробить тихо, як на расєі, що ви навіть не встигнете пікнути «ой».
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Этого кацапа никто из нас не выбирал, он назначен, а трендит, как хозяин страны
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