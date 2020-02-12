 Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - Ермак

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято", - подчеркнул Ермак.
Также он отметил, что поскольку это работа Верховной Рады, Офис Президента будет следить за этим.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.
Порушення закону там ЖОДНОГО !!!
Евангелие от Иоанна: в начале было Слово
слово - может и убить в умелых руках...
можно я вас повеселю...ну пожалуйста!!!!
В России категорически нельзя повязывать георгиевские ленточки... на пенисы. (а чего???)))))
Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса "Луркоморье" (Lurkmore.ru - неформальная и фривольная интернет-энциклопедия) удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что 10 февраля данное изображение было внесено в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры РФ, так как данная картинка "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к государству".
капец...как презентабельно))))... бл*дсое победобесие начинается
Воно хоч розуміє коло своїх повноважень?!!
Журналисты на подконтрольных олигархам каналах - свободны?
Допустим, пришел урод на "5-й", и начал расхваливать *****. Это свобода? Или, мы думаем, что у нас нет ни одного продажного журналиста, готового это сказать?
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Кримінальна справа Марусі Звіробій це підтверджує
"Я, як офіс-менеджер, можу гарантувати від імені директора..."