 Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут, - Ермак

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято", - подчеркнул Ермак.

Также он отметил, что поскольку это работа Верховной Рады, Офис Президента будет следить за этим.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Андрея Ермака на этот пост.

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