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 Политика Украины
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Все про:Ермак Андрей (97) Офис Президента (248)

 У меня пока что нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента, - Ермак

Новый глава Офиса президента в ближайшее время планирует встретиться со своими заместителями.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос, будут ли кадровые ротации заместителей главы ОП, передает Цензор.НЕТ

"Я такой человек, который настроен на плодотворную, коллективную, эффективную работу. Прошел только один день (с момента назначения Ермака главой ОП. – Ред.). Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что у меня планов кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", - заявил Ермак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175230
 
 
 Топ комментарии
 
А можно какую-то ротацию с зеленским провести, ротировать его куда-то? У меня пока что нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента, - Ермак - Цензор.НЕТ 6889
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Два зєбіла -це сила. Три зєбіла - перебір. А 500 зєбілів на Банковій?
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Два зєбіла -це сила. Три зєбіла - перебір. А 500 зєбілів на Банковій?
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А можно какую-то ротацию с зеленским провести, ротировать его куда-то? У меня пока что нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента, - Ермак - Цензор.НЕТ 6889
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То есть, зам плохого Богдана, адвокат Лукаш и Портнова Смирнов, который был решалой между плохим Богданом и гнилой Трубой, остается на месте.
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новьій хочет сначала с ними поговорить. в єтом смьісл заявления. а дальше будем посмотреть.
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слава богу! а то может он еще на зелином месте на полставки рулить будет?
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с приходом новой власти в Украине, кацапская шлюха ермак, будет наводить порядки на параше в лукьяновском сизо. еще недолго осталось.
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Ну да Выждать нужно , пока Пыль от Попередника не Уложится и Внимание Ослабнет.
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Хватит трындеть ,Ермак должен заниматься покорением Сибири ...иначе никак ... У меня пока что нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента, - Ермак - Цензор.НЕТ 8766
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новомалоросского федерального округа
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вротатором призначено єрмакову подружку.
Тому вротація буде, але тиха та непомітна))
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"Я, як офіс-менеджер, можу гарантувати що перестановки стільців з першого на другий поверх і навпаки - не буде!"
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Мене влада привчила саме до цього - коли заявляють одне - чекай зворотнього.
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