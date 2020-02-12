 У меня пока что нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента, - Ермак

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос, будут ли кадровые ротации заместителей главы ОП, передает Цензор.НЕТ

"Я такой человек, который настроен на плодотворную, коллективную, эффективную работу. Прошел только один день (с момента назначения Ермака главой ОП. – Ред.). Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что у меня планов кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", - заявил Ермак.

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