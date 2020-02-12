 Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор по делу НАБУ как безосновательный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".
В марте 2019 года при участии НАБУ и САП райсуд Одессы приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области Дмитрия Франчука за то, что якобы выписал себе надбавки на более 65 тыс. гривен. Это стало первым обвинительным приговором НАБУ и САП.
Франчук в комментарии "Цензору" тогда назвал это дело безосновательным.
"Каждый год в администрации есть избыток средств, которые нужно использовать. Если ты их не используешь, то урезают дотации или деньги. Именно эта оставшаяся сумма была направлена в Департамент областной администрации, где и дали согласование (на выплату премии. - Ред.). Есть заместитель, который дал согласование и подписал это письмо. И по нему, не только я получил премию, а и все, кто работал", - рассказал Франчук.
Он пояснил, что сумма в 65 тыс. была разделена на несколько распоряжений и распределена примерно на полгода. "А остальная сумма, кажется 300 тыс., была распределена на всех работников администрации", - сказал Франчук.
Он также рассказал, что на заседание суда, на котором ему объявили решение, не пришел прокурор САП.
"Он уже знал приговор, и даже не пришел", - сказал Франчук. По его словам, судья, который вынес приговор, "прошел квалификацию за счет моего дела".
Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ.
Силовые ведомства долго не комментировали произошедшее.. Лукашенко: «В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания» - Сначала обрадовался. Нет, это- это в Беларуси. Вот когда такое начнется в Украине, тогда поверю, что Украина становится цивилизованным государством, в которое вернулись закон и порядок.
Каких всех директоров следующих заметут и так по кругу всю жизнь?
Низзя! Что это за избыток средств такой. И кто пишет законы для себя? Где народовладдя брехун?