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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3052) Франчук (4) Антикоррупционный суд (589)

 Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор по делу НАБУ как безосновательный

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила первый обвинительный приговор по делу Национального антикоррупционного бюро как безосновательный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

В марте 2019 года при участии НАБУ и САП райсуд Одессы приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области Дмитрия Франчука за то, что якобы выписал себе надбавки на более 65 тыс. гривен. Это стало первым обвинительным приговором НАБУ и САП.

Франчук в комментарии "Цензору" тогда назвал это дело безосновательным.

"Каждый год в администрации есть избыток средств, которые нужно использовать. Если ты их не используешь, то урезают дотации или деньги. Именно эта оставшаяся сумма была направлена в Департамент областной администрации, где и дали согласование (на выплату премии. - Ред.). Есть заместитель, который дал согласование и подписал это письмо. И по нему, не только я получил премию, а и все, кто работал", - рассказал Франчук.

Он пояснил, что сумма в 65 тыс. была разделена на несколько распоряжений и распределена примерно на полгода. "А остальная сумма, кажется 300 тыс., была распределена на всех работников администрации", - сказал Франчук.

Он также рассказал, что на заседание суда, на котором ему объявили решение, не пришел прокурор САП.

"Он уже знал приговор, и даже не пришел", - сказал Франчук. По его словам, судья, который вынес приговор, "прошел квалификацию за счет моего дела".

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175229
 
 
 Топ комментарии
 
Наказание невиновных и награждение непричастных.
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Одни дела шьют, вторые приговаривают, третьи отменяют... И все при деле и при бабле...)
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Прекрасно, созданный за миллионы новый Антикоррупционный суд освобождает коррупционера-казнокрада!
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Наказание невиновных и награждение непричастных.
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Те вы считаете нормальным, что чиновники не израсходовали средства и, якобы, чтобы не потерять дотации и субвенции на следующий год расписали бабки между собой?
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а шо тогда с малюськой делать и его малюсенькой премией?
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Одни дела шьют, вторые приговаривают, третьи отменяют... И все при деле и при бабле...)
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Зараз за 2 дня всю Революцію Гідності спутять нанівець.
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А вы, правда, видели ее результаты? Нечего терять, если ничего не было. Все негодяи на своих местах.
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Тут проблема в том, что в Украине была мусорная люстрация, а во Франции, в свое время, гильотинная. Гильотинная лучше результаты закрепляет...
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Прекрасно, созданный за миллионы новый Антикоррупционный суд освобождает коррупционера-казнокрада!
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"Директора всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января.



Силовые ведомства долго не комментировали произошедшее.. Лукашенко: «В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания» - Сначала обрадовался. Нет, это- это в Беларуси. Вот когда такое начнется в Украине, тогда поверю, что Украина становится цивилизованным государством, в которое вернулись закон и порядок.
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А чего же это в Белоруси с твоим лукашенко не было "закона и прядка" что такое стало возможно?
Каких всех директоров следующих заметут и так по кругу всю жизнь?
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Народные деньги можно распределить на себя. Закон позволяет а на больных убогих ни-ни.
Низзя! Что это за избыток средств такой. И кто пишет законы для себя? Где народовладдя брехун?
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65 тис привласнив? Це менше ніж місячна зарплата детектива НАБУ і прокурора САП, що цю справу декілька років розслідували...
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Зато те, кто украл из бюжета и вывел из Украины миллиарды - на свободе. Некоторые даже стали депутатами. И уроды из слуг удивляются, почему народ валит из страны.
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Отличный способ: Чтобы народные деньги не пропали, заберу-ка я их себе!!! Главное все по закону.
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