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Все про:Венецианская комиссия (315) закон (2731) украинский язык (772) Ирина Подоляк (1)

 Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону

Заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк считает, что Венецианская комиссия, как многие другие европейские институциональные органы, насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием Российской Федерации.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ, комментируя резолюцию Венецианской комиссии, где у нее есть замечания относительно того, что в законе о языке не гарантируется право разговаривать на русском языке.

"Часть из них не понимает (украинских реалий. - Ред.), а часть делает вид, что не понимает. Венецианская комиссия, как многие другие европейские институциональные органы, насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием Российской Федерации. Нам надо иметь свою позицию и объяснять ее. Украинские реалии действительно абсолютно специфичны. Украина - не Франция, где языковое законодательство начало регулироваться еще с XVI века. Мы имеем свои национальные интересы и ни в коем случае не хотим вмешиваться в частную или религиозную жизнь людей. Но мы будем защищать свое, пока мы сможем", - сказала Подоляк.

Она добавила, что в Украине "ни один человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично".

"В Украине проблемой является не русский язык, а политика русификации. Я не хочу говорить о Эмском и Валуевском указах, это слишком далеко. Я говорю исключительно о периоде ХХ века", - сказала Подоляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк

Полную версию интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3175228
 
   
 Топ комментарии
 
руский язык в Украине нужно щемить в Украине по всем фронтам только по одной причине: от этого бомбит у коцапов!!! Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по закону о языке - Цензор.НЕТ 6844
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Як приклад - ти ж сунеш свого носа на ЦН, де "зеленые и соевые".
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Є на світі країна, де російська мова вільно поширена і нема жодної країни у світі, де вільно можна користуватись української окрім України. Якщо у Вас ключовий момент - російська мова, то є шанс переміститись у комфортне середовище, іншими словами - валіза-вокзал-Моржовія. Нехай щастить!
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Везде, одни враги. Везде русские свой нос суют... Одни зеленые и соевые белые и пушистые....
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Як приклад - ти ж сунеш свого носа на ЦН, де "зеленые и соевые".
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Я не сую свой нос. Я пишу. То, что считаю нужным. Скоро , как в США , чинуши будут из окон выбрасываться С криком русские идут. А если серьезно, надоело, когда все свои тупые недоработки списывают на русских....
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Тут я погоджуюсь - основна недоработка - це очищення українського політикуму і інформаційного простору від кацапської складової.
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Тогда Украина останется в пределах 3- 4 областей....
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У цьому весь план Рахи відносно України. Але тут одна загогуліна - молодь поступово рік за роком переходить на українську, ті, хто не поважає мову своєї держави - це як правило вата, совкодрочери чи відверті кацаплоїди. До якої групи Ви себе відносите?
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Твій поганий рот звав сюди окупанта.Тож ПНХ -разом з ним прихвостень *****. Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону - Цензор.НЕТ 9776
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А чому тут дивуватись коли скрізь собача ********* окупанта, така як у тебе. Взагалі то нехай венеційська комісія вчить солов"їну,а не нас змушує гавкати.
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У меня мой родной язык. И не тебе свинья меня учить....
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Гавкати пес смердючий будеш за порєбриком а не в моїй країні мразота ***********.ПТН-ПНХ і ти слідом тварюка. Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону - Цензор.НЕТ 2634
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Є на світі країна, де російська мова вільно поширена і нема жодної країни у світі, де вільно можна користуватись української окрім України. Якщо у Вас ключовий момент - російська мова, то є шанс переміститись у комфортне середовище, іншими словами - валіза-вокзал-Моржовія. Нехай щастить!
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Наплевать нужно на венецианскую комиссию, если она окацаплена. Какого за нее держутся наши политики? Пусть скажут что их это не устраивает, что в Украине рос. агрессия и это не соотносится с пророссийской комиссией.
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Так звиздуй за поребрик, там нагАвАришься.. Ущемлённый блин.
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та вони обидва ущемденні зебіли: як загицевий Дон Эскобар, так і тітушний Виктор Ли e7bd7ce9
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руский язык в Украине нужно щемить в Украине по всем фронтам только по одной причине: от этого бомбит у коцапов!!!
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Зачем вообще независимое государство должно отправлять свои законы на рассмотрение этой комиссии?
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Уж больно хочется быть святее Папы Римского, а ещё так удобнее прикрывать собственную продажность...
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Если законодательством Украины не предусмотрено выполнение резолюций этой комиссии, то пусть идут лесом... А то так ещё и к мнению "Союза коммунистов Ленинграда" придётся прислушиваться...)
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А почему это независимое государство, хочет в ЕС? Да и пишешь ты не по-украински.
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Ну так имейте свою голову на Плечах . Украина ,да Уж не такая и Маленькая , что бы так Безвольно себя Вести.
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Правят соглашатели и уклонисты. Причём если взять жидовинов, так они ведь торгуются до последнего , когда касается их личных интересов, за щепотку мацы зайца в поле загоняет, а тут аттракционы невиданной щедрости на каждом шагу.
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Для того , чтобы Поймать Зайца , - Ставят Силки , и честь и Хвала Человеку если он в Них не попадет.
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"Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ" - Наблюдаемый факт.
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тго шо украина не франция ето она точно подметила, ето все равно, шо на хуторе сесть с голой сракой в крапиву и думать, шо находишься на елисейских полях Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по закону о языке - Цензор.НЕТ 6395
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Да у нас нынешняя власть насквозь пронизана кремлевскими подстилками, воду они кому то хотят подавать, мириться с агрессором. Причём если сначала это походило на врождённую тупость, то теперь стало ясно, что все это неприкрытое предательство интересов Страны.
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А при якій владі у нас не було *********** підстилок? Була в Україні така влада взагалі?
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не абсолютируй, чистого вакуума в реальном мире не найдешь. "и лекарство есть яд, и яд есть лекарство - все зависит от дозы."(с)
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Від дози присутності ********* у нашій владі, з твоїх слів, якщо це вважати ядом, то влада вже давно повинна була по труїтись і не дожити до сьогодення.
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українська влада й не дожила, а виродилася в фарс, що ми зараз i спостерiгаємо.
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З1917р коли прийшли до влади комуняки і досі,її у нас і не було.Чому ж було вироджуватись?
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Если шото не нравится Пэдриотам, оно сразу пронизывается русским духом!
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Я б сказав, що не існує русского духа, існує русскій запах і не треба його тут іспускать. Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону - Цензор.НЕТ 2272
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Так помойся!
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Це тому, що Україна не допустила танкового коридору з Луганди до Ла-Маншу, де відомий Сельдьмаршал Саня (нині співає в дуеті з Кобзоном) обіцяв помити ноги.
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Эмский указ, но Валуевский ЦИРКУЛЯР. Неуч, а не замминистра!
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многие другие европейские институциональные органы, насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием Российской Федерации.
 Венецианская комиссия насквозь пронизана российскими идеологемами и находится под влиянием РФ, - Подоляк о позиции комиссии по языковому закону - Цензор.НЕТ 9071
Предлагает развернуть движение Украины в ЕС на 180%?
.
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Венеция. Особых впечатлений- никаких, кроме встречи с Савелием Крамаровым и толпы возле Пояса Верности, который венецианский дож застегивал на всевозможных отверстиях жены. Толпа живо обсуждала: "вот если тут чуток пассатижами подогнуть, а тут- разогнуть, то трахать- запросто можно!"(с) А, забыл- ещё бесплатный концерт Пинк Флойд, на площади Сан-Марко!
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Я бы предложил запретить им въезд в Украину )))
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дебилы, пока мы не будем руководствоваться НАЦИОНАЛЬНЫМИ интересами, пока и будут нами править те, которые ими руководствуются...
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Она добавила, что в Украине "ни один человек не ведет борьбу с русским языком, потому что это идиотично".Источник:https://censor.net.ua/n3175228 Тоже так думаю.
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Полную версию интервью читайте здесь

Это замечательно. А где можно прочитать те самые " замечания относительно того, что в законе о языке не гарантируется право разговаривать на русском языке." ???
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Именно поєтому агент фсб Порошенко прикрывал свои грязные делишки против Украини, прикриваясь "венецианской комиссией". За которой стоит ********** кубло
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вася, їдь на свою родіну і там права качай.
а тут, тваринко, маєш знати державну мову.
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Нарешті хоть голос прорізався у людей групи,які отримують по півмлн.гривень зарплати,а от Лещенка з укрзалізниці і Найема з укроборонпрому навіть не чути - сидять,як щурі.
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