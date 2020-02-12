 Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос, есть ли договоренности о встрече президентов Украины и РФ Зеленского и Путина до следующего "нормандского саммита", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате, мы это не исключаем. Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - заявил Ермак.

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