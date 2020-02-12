EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  303  10
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4572) переговоры (3754) Путин (25411) Ермак Андрей (97)

 Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак

В Офисе президента Украины не исключают возможности встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос, есть ли договоренности о встрече президентов Украины и РФ Зеленского и Путина до следующего "нормандского саммита", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате, мы это не исключаем. Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175227
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Девятого мая на дне победобесия спасителей человечества точно встретятся!!! Пока что никаких договоренностей о встрече Зеленского и Путина до нормандского формата нет, - Ермак - Цензор.НЕТ 9987
 показать весь комментарий
 
 
Ніяк Зєйло і Пуйло не договоряться коли виводити наші війська із Харкова і Дніпра?
 показать весь комментарий
 
 
а зачем встречаться?
куратор ермак все порешает с куклой-терпилой моникой )))
 показать весь комментарий
 
Пирог Должен Подгореть , и тогда он Сам захочет Вылезти с Печи.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
боюсь, шо именно путен ищет встречи с игемоном, но решительность и неприступность президента зеленского рушит все его коварные планы на корню
 показать весь комментарий
 

Відповідальний він ....

DW українською
@dw_ukrainian

Зеленський у новому відео сказав, що робота президентом подобається йому через відповідальність.
Але чому ні президент, ні його співбесідник не пристебнулися? ( в машині, в якій записувалося інтерв'ю ).
 показать весь комментарий
 
Встречаться Ху@ло со своей марионеткой соизволит когда марионетка Зе выполнит все условия которые ему поставил кровавый босс.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх