 Минские соглашения дали шанс не выпрашивать, а требовать у России мира. А их критики не предложили ничего своего, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Порошенко в "УП".

"Изнурительный 19-часовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине "переговорщиком" - ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед этим пережить восточно-украинскому городу ... 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела", - рассказал Порошенко.

По словам Порошенко, в душе Путина, судя по его поведению, "краматорская трагедия не зацепила ни одной струны".

"Впоследствии Франсуа Олланд (экс-президент Франции, участник переговорв в Минске. - Ред.) напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора. Тем, кто до сих пор не понял, что было на кону, советую в ближайшие дни походить в Зал памяти на территории Министерства обороны и послушать удары колоколов по каждому погибшему в феврале 2015 года. Вспомнить, какие ожесточенные бои шли в ту тяжелую зиму", - подчеркнул он.

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Порошенко отметил, что ключевой задачей Минска-2 для было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских.

"Тогда "четверка" работала в четком формате "три и один", в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном. Была в конце концов согласована совместная декларация "нормандской четверки", весомой позицией которой стало подтверждение "полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины..." А подпись Путина под документом означала не что иное, как юридическое подтверждение очевидного факта: Россия - сторона конфликта", - вспоминает Порошенко.

Пятый президент отмечает, что Минские соглашения дали драгоценное время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок.

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"После Минска-2015 мы с союзниками сосредоточились на разработке дорожной карты его имплементации. Дорожная карта должна была расставить все точки над i, мы ее практически согласовали с Германией и Францией. Однако Путин взял паузу в ожидании результатов президентских выборов в Украине", - рассказал Порошенко.

"Я не разделяю этого восторга Зеленского от заглядывания в глаза Путину. Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира - это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров", - добавил он.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)", - подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, сегодня Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России и не выпрашивать, а требовать у нее мира.

Напомним, сегодня, 12 февраля, исполняется пятая годовщина подписания так называемых вторых Минских соглашений (Минск-2).

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