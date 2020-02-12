EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Киевские новости
  4269  8
Все про:акция (2005) Кабмин (11599) Нацполиция (10891) Национальная гвардия (1316)

 Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева

С целью недопущения нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

По данным ведомства, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Сейчас на улице Грушевского возле Кабмина припаркованы 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме того, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы для предотвращения транспортного коллапса в столице.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3175225
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А навіщо тягачі для перевезення пасажирів???
 показать весь комментарий
 
 
да там дальнебойщики не довольные диджитализацией....
остальные водители их просто поддерживают...
 показать весь комментарий
 
 
Аваков забыл, как он пришел к власти? Напоминаю: со следами зеленки на лбу и "мусорами, которые не люди".
 показать весь комментарий
 
 
Прастые феремеры ПРОТИВ права продавать собственную землю!
Их простые с иголочки комбайны Джон Дир колонной идут на Кабмин!
 показать весь комментарий
 
Пора вывешивать расписание проведения акций! Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3199
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх