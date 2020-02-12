EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  676  8
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (423) мера пресечения (92) Антоненко Андрей (81)

 Убийство Шеремета: обжалование ареста Антоненко перенесли на 17 февраля

Печерский суд Киева сегодня должен был рассмотреть ходатайство по мере пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. 5 февраля его арест был продлен до 4 апреля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, судья Алексей Соколов перенес заседание, так как на него не пришел прокурор Сeргий Зузак, а конвой нe доставил Андрея Антонeнко в суд.

Его адвокат Дмитрий Круговой назвал это искусственным затягиванием дела, поскольку сначала защитникам сообщили, что их подзащитного доставили, но потом оказалось, что это ложь.

Смотрите также: Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец. ДОКУМЕНТ

Мать Антонeнко назвала происходящее "произволом".

"Этот непонятный сeриал, непонятно кому нужен. Мой ребенок нe имеет никакого отношения к убийству, этому произволу и обвинению", - сказала мать Антонeнко.

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом до 3 апреля, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

5 февраля суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы. Арест Антоненко был продлен до 4 апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175224
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Так Антоненко уже придумал новое алиби, после того как старое с баней и друзьями развалилось?
 показать весь комментарий
 
При отсутствии реальных улик власти остается только тупо тянуть время.
 показать весь комментарий
 
 
"Свідка з неправдивим алібі для Антоненка підіслала прокуратура. Свідок на допиті 13 січня слідчим органам повідомив, що радився щодо надання інформації поліції з заступником генерального прокурора Віктором Чумаком. А потім той самий Чумак продовжив строк досудового розслідування ще на 4 місяці, коли інші відмовлялись продовжувати. Думаю, свідок не міг напряму відверто казати, що його підіслала прокуратура. Але ж не може бути аж отакий збіг", - сказав адвокат Антоненка Станіслав Кулик.
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/prokuratura-pidislala-dlia-antonenka-svidka-z-nepravdyvym-alibi-advokat-208060.html?fbclid=IwAR3ZMMU-p9ZAOvlSOtwCsXxdSpfS01N5rAJcHs64omQLShwP8z0Wb5Oj_xs
 показать весь комментарий
 
 
Позор Авакову и Зеленскому! Сколько можно издеваться над людьми?
Нет ни одного доказательства причастности! На видео и в жизни - совершенно разные люди!
Все уже и так поняли, что оклеветали невиновных. Выпускайте, ироды!
 показать весь комментарий
 
 
.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,........
 показать весь комментарий
 
 
"Так, судья Алексей Соколов перенес заседание, так как на него не пришел прокурор Сeргий Зузак, а конвой нe доставил Андрея Антонeнко в суд."
Источник: https://censor.net.ua/n3175224

То есть у прокурора график работы свободный: хочет - приходитна работу, а не хочет - нет. Свободная профессия, творческая.
А у конвоя, вероятно, ботинки прохудились.
В прошлый раз, если мне не изменяет память, курьеры что-то с почты не забрали.
В следующий раз, вероятно, электричество "отключится" в зале заседаний или трубу с водой прорвет и зал заседаний зальет.
Все это означает, что "повара" сварили из этого дела очень тухлую похлебку, из которой не знают, как им выпутаться. А я так скажу - на место Антоненко они и сядут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх