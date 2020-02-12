 Убийство Шеремета: обжалование ареста Антоненко перенесли на 17 февраля

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Так, судья Алексей Соколов перенес заседание, так как на него не пришел прокурор Сeргий Зузак, а конвой нe доставил Андрея Антонeнко в суд.
Его адвокат Дмитрий Круговой назвал это искусственным затягиванием дела, поскольку сначала защитникам сообщили, что их подзащитного доставили, но потом оказалось, что это ложь.
Мать Антонeнко назвала происходящее "произволом".
"Этот непонятный сeриал, непонятно кому нужен. Мой ребенок нe имеет никакого отношения к убийству, этому произволу и обвинению", - сказала мать Антонeнко.
Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом до 3 апреля, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.
4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.
5 февраля суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы. Арест Антоненко был продлен до 4 апреля.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
https://www.5.ua/amp/suspilstvo/prokuratura-pidislala-dlia-antonenka-svidka-z-nepravdyvym-alibi-advokat-208060.html?fbclid=IwAR3ZMMU-p9ZAOvlSOtwCsXxdSpfS01N5rAJcHs64omQLShwP8z0Wb5Oj_xs
Нет ни одного доказательства причастности! На видео и в жизни - совершенно разные люди!
Все уже и так поняли, что оклеветали невиновных. Выпускайте, ироды!
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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.. Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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Источник: https://censor.net.ua/n3175224
То есть у прокурора график работы свободный: хочет - приходитна работу, а не хочет - нет. Свободная профессия, творческая.
А у конвоя, вероятно, ботинки прохудились.
В прошлый раз, если мне не изменяет память, курьеры что-то с почты не забрали.
В следующий раз, вероятно, электричество "отключится" в зале заседаний или трубу с водой прорвет и зал заседаний зальет.
Все это означает, что "повара" сварили из этого дела очень тухлую похлебку, из которой не знают, как им выпутаться. А я так скажу - на место Антоненко они и сядут.