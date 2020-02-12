EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  3995  102
Материалы по теме:
Все про:Крым (22345) водоснабжение (466) Арахамия (238) Ермак Андрей (97) Козак Дмитрий (6)

 Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

Заявление главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым является его личной позицией.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления Давида Арахамии (о подачи воды в оккупированный Крым. – Ред.), я тоже как и вы, вчера был такой тяжелый день, имел возможность прочитать об этом в интернете. Сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии", - заявил Ермак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Он также ответил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым с представителем РФ, замглавы АП РФ Дмитрием Козаком не обсуждался: "Нет, никогда".

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Источник: https://censor.net.ua/n3175223
 
 
 Топ комментарии
 
У депутата, руководителя фракции и партии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ "личной позиции".
Заявление Арахамии о подаче воды в Крым – это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак - Цензор.НЕТ 4282
 показать весь комментарий
 
Не свисти, Ермак ( был такой персонаж в рос. истории, утонул ).
Арахамия не первый из слуг неукраинского народа, который делает вброс про воду в Крым.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Якщо така "асобиста думка" у голови фракції СН,то його потрібно гнати з цієї посади.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так по логике вещей и ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЕЛЕКТРОЭНЕРГИЮ в лугандонию и дунбасятину нужно неподавть, а её Продают!!!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх