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 Состояние двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, - МИД

Состояние двух украинцев, инфицированных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, с ними поддерживается связь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил в среду, 12 февраля, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 174 человек

Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess 3 февраля поместили на карантин в порту Йокогамы, Япония, из-за обнаруженного коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находились 25 украинцев, у двоих из них лабораторно подтвержден коронавирус. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Общее количество зараженных коронавируса на лайнере сейчас составляет 174 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3175222
 
 
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Японцям набрило тестувати пасажирів - занадто багато й влітає в копійку. Вони вирішили ізолювати їх на карантин - хто здохне - той здохне, хто вилікується - лишиться живим.
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За одно их япошки и подлечат там от других недугов. Там медицина на уровне Состояние двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, - МИД - Цензор.НЕТ 8376
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Водки у них на корабле хоть хватит на время карантина?
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Цікаво, а в чому виражається задовільність їх стану?
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