 Сытник: Авакову дорогу не перехожу, его эмоции доминируют над служением Родине

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.

Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.

Напомним, Аваков эмоционально отреагировал на заявление Сытника, что признание его коррупционером - "продолжение истории с рюкзаками". "Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", - сказал Сытник.

В частности, Аваков написал "За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", а также "идиотов - жалко, им надо помогать".

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.