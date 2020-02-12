 Сытник: Авакову дорогу не перехожу, его эмоции доминируют над служением Родине

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.
Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.
Напомним, Аваков эмоционально отреагировал на заявление Сытника, что признание его коррупционером - "продолжение истории с рюкзаками". "Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", - сказал Сытник.
В частности, Аваков написал "За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", а также "идиотов - жалко, им надо помогать".
Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
"бэ-бэ-бэ..."
12 лютого на антикорупційному комітеті має відбутися звіт директора НАБУ. У середу, 5 лютого, нардеп від ЄС Олексій Гончаренко почав збирати підписи за відставку Ситника. Станом на п'ятницю їх вже 180. Головна причина - директор НАБУ перебуває в реєстрі корупціонерів через свій відпочинок за чужі гроші в мисливських угіддях в Сарнах.
3 лютого директор НАБУ покликав антикорупційний комітет Верховної Ради на закриту зустріч в приміщенні НАБУ. Там також був керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Записувати зустріч на відео не дали. Хоча в нардепа Антона Полякова і було таке бажання.
«Чесно, в мене склалось враження, що нас намагалися задобрити перед звітом на комітеті. Я не знаю, чи була це ідея Ситника чи Насті Красносільської (голови антикорупційного комітету - ред.), але нас покликали до НАБУ, де Ситник нам розказував, що він не корупціонер», - розповідає один з депутатів від «Слуги народу» не під запис.
Питання про звинувачення Ситника в корупції порушив на зустрічі нардеп Поляков.
«У мене було три питання: по Микитасю, мене цікавило, чому САП дає дозвіл на виїзд, а НАБУ зупиняє, потім в мене було питання по браслетах, чому в них їх постійно не вистачає на корупціонерів, і Гримчака відпускають без браслета, і третє було безпосередньо про Ситника - чому після того як суд визнав його корупціонером, він лишається на посаді», - зізнався Поляков Буквам у кулуарах Ради.
На останнє питання, як каже депутат, «Ситник сказав, що він веде гучні кримінальні справи й тому йому мстяться».
На уточнення, чи згадував він при цьому чиїсь імена, наприклад, Олега Бахматюка- представники його підприємств якраз в середу вимагали під Радою відставки Ситника - Поляков відповів, що той згадував лише про «якісь рюкзаки».
Тетяна Ніколаєнко, П'ятниця, 7 лютого 2020, Головний редактор bykvu.com
https://bykvu.com/ua/mysli/avakov-vs-sytnyk-chomu-dyrektor-nabu-boitsia-shcho-z-nym-pokvytaietsia-ministr/