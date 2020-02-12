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Все про:Аваков (2958) НАБУ (3052) Сытник (748)

 Сытник: Авакову дорогу не перехожу, его эмоции доминируют над служением Родине

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что глава МВД Арсен Аваков в своих постах в Twitter о нем был слишком эмоционален.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей", - ответил директор НАБУ и добавил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков.

Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.

Напомним, Аваков эмоционально отреагировал на заявление Сытника,  что признание его коррупционером - "продолжение истории с рюкзаками". "Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", - сказал Сытник.

В частности, Аваков написал "За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", а также "идиотов - жалко, им надо помогать".

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3175219
 
 
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Там не так эмоции, как полное отсутствие воспитания и культуры.
"бэ-бэ-бэ..."
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Там не так эмоции, как полное отсутствие воспитания и культуры.
"бэ-бэ-бэ..."
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протистояння двох жаб з відомим результатом.
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Эмоции и личный интерес - это разные понятия. Аваков - крокодил без эмоций, который хочет постоянно жрать. Впрочем, сейчас там других нет.
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эмоциональный, но парнишка смышлёный и шустрый.Он вовремя сообразил: Зеленский -хороший мальчик: Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков. А Порошенко мальчик плохой: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда(!) бюджетных (!) гривен, - Аваков / Паренька заприметил Коломойский: Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД.
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Вони служать Батьківщині?))) цікаво що закодовано під словом Батьківщина...?
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квакин не сытник -всегда прячет эмоции в рюкзак
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Пора Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков 23.02.19
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тільки хто ж його посадить, воно ж як пам'ятник?
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«Я розумію, що деякі люди хочуть мені помститися або прибрати мене», - саме так сказав директор НАБУ Артем Ситник кілька днів тому депутатам, прозоро натякнувши на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На сьогодні в Раді вже зібрано більше ніж 180 необхідних підписів за постанову про відставку Ситника. Але чи дійде справа до звільнення директора НАБУ - питання, в якому намагались розібратися Букви.

12 лютого на антикорупційному комітеті має відбутися звіт директора НАБУ. У середу, 5 лютого, нардеп від ЄС Олексій Гончаренко почав збирати підписи за відставку Ситника. Станом на п'ятницю їх вже 180. Головна причина - директор НАБУ перебуває в реєстрі корупціонерів через свій відпочинок за чужі гроші в мисливських угіддях в Сарнах.

3 лютого директор НАБУ покликав антикорупційний комітет Верховної Ради на закриту зустріч в приміщенні НАБУ. Там також був керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Записувати зустріч на відео не дали. Хоча в нардепа Антона Полякова і було таке бажання.
«Чесно, в мене склалось враження, що нас намагалися задобрити перед звітом на комітеті. Я не знаю, чи була це ідея Ситника чи Насті Красносільської (голови антикорупційного комітету - ред.), але нас покликали до НАБУ, де Ситник нам розказував, що він не корупціонер», - розповідає один з депутатів від «Слуги народу» не під запис.
Питання про звинувачення Ситника в корупції порушив на зустрічі нардеп Поляков.
«У мене було три питання: по Микитасю, мене цікавило, чому САП дає дозвіл на виїзд, а НАБУ зупиняє, потім в мене було питання по браслетах, чому в них їх постійно не вистачає на корупціонерів, і Гримчака відпускають без браслета, і третє було безпосередньо про Ситника - чому після того як суд визнав його корупціонером, він лишається на посаді», - зізнався Поляков Буквам у кулуарах Ради.
На останнє питання, як каже депутат, «Ситник сказав, що він веде гучні кримінальні справи й тому йому мстяться».
На уточнення, чи згадував він при цьому чиїсь імена, наприклад, Олега Бахматюка- представники його підприємств якраз в середу вимагали під Радою відставки Ситника - Поляков відповів, що той згадував лише про «якісь рюкзаки».

Тетяна Ніколаєнко, П'ятниця, 7 лютого 2020, Головний редактор bykvu.com
https://bykvu.com/ua/mysli/avakov-vs-sytnyk-chomu-dyrektor-nabu-boitsia-shcho-z-nym-pokvytaietsia-ministr/
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