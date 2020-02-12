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Все про:животные (722) цирк (54) Ирина Подоляк (1)

 У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк

Украинские государственные цирки должны обновить свои программы без использования животных до 2021 года.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Идет процесс переговоров с общественными институтами, которые готовы принять этих животных. Есть животные, которые принадлежат государству, - их 96. Мы подписали меморандум с эко-парком Фельдмана, и он готов принять их всех. Там хорошие условия и парк готов соблюдать все цивилизованные правила содержания", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, дрессировщикам, которые имеют право собственности на своих животных, Минкульт предложил к этому меморандуму присоединиться и вступить в переговоры.

"Государство не намерено говорить им, что делать, но мы даем окно возможностей. Вариантов много, но важно понять, что мы не можем запретить использование животных в государственных цирках, а в частных не запретить, потому что тогда мы создадим неравные условия", - сказала Подоляк.

"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021", - добавила заместитель председателя Минкульта.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3175218
 
   
 Топ комментарии
 
Вот честно скажу: а зачем теперь цирк, когда каждый день то Арахамия очередной перл выдаст, то "бубочка"?
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так выборы в Раду ж позже
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Выборов больше не будет, раду закроют, там одни животные.
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очередная дурость, считающаяся мудростью... У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4933
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но ведь животные там страдают...
бьют их и содержат в клетках...
тебе правда на это пох...?
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я тоже страдаю, но на это всем пох
чем я хуже скотины?
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"чем я хуже скотины?"

не знаю...
но у тебя есть выбор, а у скотины нет....
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по твоему мнению выбора у меня нет: чихаю, знаю пару тыщ иероглифов. такие, ты считаешь, должны сидеть, пока у те бздёж не кончится
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дивный ты товарисчЪ! то, что страдают люди, тя не волнует...

я про карантин и др.

а вот скотина... должна иметь больше прав, чем люди? да?
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Просто права . Ваша жизнь лучше не станет от их страданий
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Я считаю идею прав животных бредом в принципе. А почему не признать права и за растениями (включая грибы) и дружно не сдохнуть с голода?
Чайник кипятить можно? Ведь бактерии гибнут...
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Для меня это вопрос самоуважения.
К растениям тоже стоит бережно относиться.
Уничтожение животных и растений ведет к нарушению экосистемы.
Пример, когда в китае истребили воробьев
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Вы уходите от ответов на мои вопросы. Правда, я их не сформулировал явно...
Что ж сформулирую. Хотелось бы послушать в кратчайшем изложении логику позиции борца за права животных. Если я сразу не пойму - не беда: я умею задавать вопросы. Беда - если Вы меня утопите в лишних подробностях.
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Ни за чьи права не борюсь. Только за свои. А так Высказываю свою точку зрения.
Есть два прекрасных фильма на эту тему : Аватар и Выживший
Там все ответы ))
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Кино не смотрю. Почти не смотрю.... Японский дубляж с японскими субтитрами есть?
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Больно надо))) я вам уделила время, поделилась информацией. А вам еще японский дубляж предоставить ?! )) запросы у Вас))
А в кимоно не нарядиться ?! ))
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Если по-пацански... То... заявил позицию - излагай. Если потребовали... А сказать "ищи" - это слив.
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Какая есть😋
Я никому не навязываю свою точку зрения. Предлагаю самим сделать выбор. Зачем объяснять то, что уже очень хорошо всё описали в фильмах.
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В результате Вы подтвердили моё мнение: Сформулировать свою позицию они не в состоянии.
Если я и буду искать дополнительную информацию, то точно не в фильмах. В специальной литературе.
Вопросец у меня. А кому станет лучше после запрета выступления животных в цирке? Кому из людей?
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Вот честно скажу: а зачем теперь цирк, когда каждый день то Арахамия очередной перл выдаст, то "бубочка"?
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Как, животный квартал в цирк уже не пускают???
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А чем плох состав для цирка вместо животных - жопоблок и олигархи. Пусть бегают по манежу . Зарабатывают на питание.
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Они еще могут кулачные бои устраивать
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т.е. не то место мьі назьіваем цьірком.
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Цирки будут теперь без животных. Все животные ушли в ВР и резиденты.
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віслюків, навіть в цирк, тепер не пускатимуть? У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3458
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Точно.
До 2021 цей цирк має бути ліквідований.
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Еще надо зоопарки позакрывать, и всех домашних животных привить и чипировать. И штраф за ненадлежащее содержание и выгул в неположенных местах
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а не проще ли оградить общество от таких дебилов, выступающих за равноправие с животными и птицами...
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а толку, что в Германии все єти мерьі есть. жалко собак, которьіх таскают на поводке городские дьібильі. собаке бегать надо, а она посрать не везьде имеет право.
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Звичайно, хай зєбобиків з 95-го кварталу залучають, вони вже дресовані. У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5857
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абіз'яну Арахамію нада із под купола вєрховного цирка висєліть на родіну
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Невзоров на этот счет сказал: Слава Украине(серьезно).
А в Рашке позволили "барьерную охоту"(или как там) = животное в изгороди, да еще обколотое, чтобы не сильно убегало, а пьные жлобы с винтарями за ним "охотятся"..... антицивилизация.
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А животных на живодерню, или в притравочные станции ? Кто будет отслеживать судьбу этих бедолаг, ставших ненужными? В рашке на законодательном уровне разрешено медведей, отслуживших свой срок в цирке, и ставшие немощными, использовать для натаскивания охотничьих псов. А как это будет у нас ?
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Ну, нараше зверье.
Животных можно отправлять в специальные заповедники, зоопарки
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Раніше говорили: "Хто в армії служив, той в цирку не сміється". Тепер не сміється більшість громадян України, дивлячись щоденні новини.
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пихати гусям їдло із шланги - то мона, а шоп той гусь по сцені походив - то зась!
Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6372
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а свінофєрми, крольчатнікі, коровнікі, забой скота...
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Клоунів в нас багато, а робочих місць мало, от тепер їх стане більше. Клоуни витіснили тварин, останіх відправлять на утилізацію, бо куди ще можна діти тих тварин, які звикли жити тільки в умовах цирку, а їхні місця займуть сумні клоуни... Від яких всі будуть плакати, гірко.
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Перефразую: "Кто "слуг народа" слышал, тот в цирке не смеётся".
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"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021", -Источник: https://censor.net.ua/n3175218

ВРУ це теж, сподіваюсь, стосується?
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у рады, правительства и оп еще есть время и шансы - а то туда завезут зверей Українські цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4388
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Цирка будут закрывать!!
Клоуны в ВР и АП.
Фокусники в КМ и ДФС.
Цирк отличался только наличием животных.
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сколько депутатов можно заселить в свободные клетки!
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Это сказал человек. Но если предположить, что человек - это животное, то выходит что вышеприведенную фразу сказало животное. Что само по себе невозможно, так как животное говорить не может. Значит человек это не говорил. Короче, я запутался...
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Это ж здорово! Освободившихся укротителей, шоб с голоду не повыздохли, добавить в каждый номер. Как же отменно начнёт жонглировать эквилибристка, если её щёлкнуть кнутом по жопе. А какие фокусы покажет иллюзионист, если его хорошенько перетянуть хлыстом по спине. А как заразительно будут хохмить клоуны, если их железной пикой тыкать промеж рёбер.
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Нарешті почули голос людини "півмільонника" це група людей з такою зарплатою,а є ще в нас і "мільонники" особливо недоторкана група,це коли в країні війна і мінімальна пенсія складає 2 тисячі гривень.
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