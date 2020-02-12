 У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.
"Идет процесс переговоров с общественными институтами, которые готовы принять этих животных. Есть животные, которые принадлежат государству, - их 96. Мы подписали меморандум с эко-парком Фельдмана, и он готов принять их всех. Там хорошие условия и парк готов соблюдать все цивилизованные правила содержания", - рассказала заместитель министра.
По ее словам, дрессировщикам, которые имеют право собственности на своих животных, Минкульт предложил к этому меморандуму присоединиться и вступить в переговоры.
"Государство не намерено говорить им, что делать, но мы даем окно возможностей. Вариантов много, но важно понять, что мы не можем запретить использование животных в государственных цирках, а в частных не запретить, потому что тогда мы создадим неравные условия", - сказала Подоляк.
"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021", - добавила заместитель председателя Минкульта.
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бьют их и содержат в клетках...
тебе правда на это пох...?
чем я хуже скотины?
не знаю...
но у тебя есть выбор, а у скотины нет....
я про карантин и др.
а вот скотина... должна иметь больше прав, чем люди? да?
Чайник кипятить можно? Ведь бактерии гибнут...
К растениям тоже стоит бережно относиться.
Уничтожение животных и растений ведет к нарушению экосистемы.
Пример, когда в китае истребили воробьев
Что ж сформулирую. Хотелось бы послушать в кратчайшем изложении логику позиции борца за права животных. Если я сразу не пойму - не беда: я умею задавать вопросы. Беда - если Вы меня утопите в лишних подробностях.
Есть два прекрасных фильма на эту тему : Аватар и Выживший
Там все ответы ))
А в кимоно не нарядиться ?! ))
Я никому не навязываю свою точку зрения. Предлагаю самим сделать выбор. Зачем объяснять то, что уже очень хорошо всё описали в фильмах.
Если я и буду искать дополнительную информацию, то точно не в фильмах. В специальной литературе.
Вопросец у меня. А кому станет лучше после запрета выступления животных в цирке? Кому из людей?
До 2021 цей цирк має бути ліквідований.
А в Рашке позволили "барьерную охоту"(или как там) = животное в изгороди, да еще обколотое, чтобы не сильно убегало, а пьные жлобы с винтарями за ним "охотятся"..... антицивилизация.
Животных можно отправлять в специальные заповедники, зоопарки
ВРУ це теж, сподіваюсь, стосується?
Клоуны в ВР и АП.
Фокусники в КМ и ДФС.
Цирк отличался только наличием животных.