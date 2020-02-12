 У украинских цирков есть время на обновление своих программ без животных до 2021 года, - Подоляк

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы Министерства культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Идет процесс переговоров с общественными институтами, которые готовы принять этих животных. Есть животные, которые принадлежат государству, - их 96. Мы подписали меморандум с эко-парком Фельдмана, и он готов принять их всех. Там хорошие условия и парк готов соблюдать все цивилизованные правила содержания", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, дрессировщикам, которые имеют право собственности на своих животных, Минкульт предложил к этому меморандуму присоединиться и вступить в переговоры.

"Государство не намерено говорить им, что делать, но мы даем окно возможностей. Вариантов много, но важно понять, что мы не можем запретить использование животных в государственных цирках, а в частных не запретить, потому что тогда мы создадим неравные условия", - сказала Подоляк.

"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021", - добавила заместитель председателя Минкульта.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский