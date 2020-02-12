 Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Я не оставлю те направления, которыми я управлял и опекал в последнее время. Для президента и Офиса президента одним есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины, поэтому это направление остается приоритетным", - заявил Ермак.
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"В эти дни продолжаются переговоры. Наши представители работают в Минске. Сегодня вместе с Министерством иностранных дел, Кабинетом министром, другими государственными учреждениями мы будем продолжать работать, потому что на сегодня нет ничего более важного, чем прекращение войны, прекращение того, чтобы гибли наши люди, для того, чтобы вернулись все наши граждане. Я думаю, что это является самой важной задачей, которую мы получили от президента Украины и будем ее выполнять", - заверил Ермак.
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Ну вот как Винниченко такой себе был - тоже прекратил стрелять(когда орда уже Харьков и прочее зах.ватила)
Про це він сказав 11 лютого в ефірі UA:Крым, передає Цензор.
"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.
Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.
"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
http://day.kyiv.ua/uk/news/120220-chubarov-porivnyav-zayavu-glavy-frakciyi-slugy-narodu-zi-zdacheyu-vsih-**********
Народ, є таке слово на російській, яке найкраще описує ОПу і слуг. Бєсполєзниє.
а взагалі, вони відверто діють в інтересах росії.
Замена Богдана на Ермака - это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях власти за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву.
Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт.
И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот Медведчук-лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где Бубочка - в самом низу пищевой цепочки: выборы в ОРДЛО ("там-же-наши-люди"), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже сегодня с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих "плюсах".
Основная тема: изменение информационной политики его основного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу.
Ещё хорошее то, что на этом фоне, у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму, - появляется реальный шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но получила убийственный запах "Красной Москвы".
Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты.
И альтернативы ЕС, здесь пока не наблюдается.
Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый.
Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать.
А то и дать волшебного пенделя.
Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.
Секретарь-машинистка в свое время скажет Зелепуху: "Слушай приказ №2009457865763к5 - и далее по тексту..., ставь подпись, бл..дь, и бегом выполнять...Здесь не квартал..."