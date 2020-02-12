 Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Я не оставлю те направления, которыми я управлял и опекал в последнее время. Для президента и Офиса президента одним есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины, поэтому это направление остается приоритетным", - заявил Ермак.

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"В эти дни продолжаются переговоры. Наши представители работают в Минске. Сегодня вместе с Министерством иностранных дел, Кабинетом министром, другими государственными учреждениями мы будем продолжать работать, потому что на сегодня нет ничего более важного, чем прекращение войны, прекращение того, чтобы гибли наши люди, для того, чтобы вернулись все наши граждане. Я думаю, что это является самой важной задачей, которую мы получили от президента Украины и будем ее выполнять", - заверил Ермак.