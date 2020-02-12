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 Политика Украины
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Все про:Ермак Андрей (97) Офис Президента (248)

 Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак. ВИДЕО

Прекращение войны на Донбассе остается приоритетом президента Владимира Зеленского и его Офиса.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Я не оставлю те направления, которыми я управлял и опекал в последнее время. Для президента и Офиса президента одним есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины, поэтому это направление остается приоритетным", - заявил Ермак.

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"В эти дни продолжаются переговоры. Наши представители работают в Минске. Сегодня вместе с Министерством иностранных дел, Кабинетом министром, другими государственными учреждениями мы будем продолжать работать, потому что на сегодня нет ничего более важного, чем прекращение войны, прекращение того, чтобы гибли наши люди, для того, чтобы вернулись все наши граждане. Я думаю, что это является самой важной задачей, которую мы получили от президента Украины и будем ее выполнять", - заверил Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3175217
 
 
 Топ комментарии
 
ЗеГниды плодятся и размножаются ....
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Ну, заставь российские войска убраться с Донбасса и война на Донбассе прекратится. Воду в Крым не предлагать!
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Правда, що Єрмак тісно пов'язаний з росіским бізнесом ?
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Молдова с Приднестровьем уже 20 лет как не разобралась. Сделать Путина счастливым -- наверно это понимается под прекращением войны на Донбассе Слугами ( не известно, правда, кого). Богдан -- слуга Коломойского, а Ермак может быть и лично российского диктатора.
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В молдове- патриоты, а здесь проросийская жи2.
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отож! А на деле абстрактный руководитель ОП должен скрепки и бумагу подкупать, и организовывать внутреннюю работу офиса
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Надеюсь, он не зря протирал там штаны, чтобы понять - прекратить войну и прекратить стрелять это две большие разницы..
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Типо он не знает что прекратить войну может Путин, а прекратить стрелять может идиот.
Ну вот как Винниченко такой себе был - тоже прекратил стрелять(когда орда уже Харьков и прочее зах.ватила)
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он вообще не должен этого понимать и в голову брать, потому что для этого есть МИД и Президент, а для экономики есть КАБМИН. А руководитель ОП должен заниматься внутренними оргвопросами ОП.
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ЗеГниды плодятся и размножаются ....
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Точно так же как и порохоботы. Они видать братья близнецы.
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**** сєпарська, ніяк не заспокоїться Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак - Цензор.НЕТ 5146
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Арахамия уже Вброс Сделал , - Пошла Реакция . Как бы опрос общества , такой чрез Прессу.
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_Это не опрос, ибо мнение украинцев их не волнует! Это враги раздвигают границы допустимого по Овертону! Не позволяйте им себя обмануть.
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Волнует или Нет , можно Судить по Результатам , что будит Делать власть. При гибридной Войне Трудность в Чем. Говорят одно , а делают совсем Другое и то Частями , добиваясь изначального Задума.Обманываемый Рад , что его Обманули.И чем Больший Обман , то тем Более Авации.
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Пятачок там взагалі майже олігарх, в нього багато чого було.
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Ну, заставь российские войска убраться с Донбасса и война на Донбассе прекратится. Воду в Крым не предлагать!
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Без деокупації Криму не буде повернення частини Донбасу.
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Кишка тонка. Продолжат работу в направлении подальшего отвода войск от линии разграничения.
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"прекращение войны на Донбассе в интересах Украины". Це як? Що, саме, він має на увазі? Досить словоблудити. Прийшов час конкретики
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Лавров с Путиным и Жириновским тоже действуют в интересах Украины, по их мнению.
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Розуміючи, що є Державна таємниця, все ж таки хоч якісь плани (свої!!!) є? Чи відвести війська зі своєї землі то саме воно? (((
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Єрмак досить маніпулювати та словами та свідомістю людей . Нам потрібно визволення окупованих територій і перемога над ворогом, зовнішнім і внутрішнім, а не "прекращеніе" і "мір" на умовах ворога.
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Ты уже наопекался так, что твоя будка в дверной проем не влазит, опекун хренов.
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який допустив можливість подачі води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Про це він сказав 11 лютого в ефірі UA:Крым, передає Цензор.
"Ми не відкидаємо, що Путін на планованих зустрічах, можливо, порушить це питання. А зараз йде таке, знаєте, створення психологічного фону. Бачите, що казав сьогодні [глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид] Арахамія? .. Слухайте, я хотів би попередити всіх арахамій та інших. Ось ми сьогодні були буквально за 600 метрів від кримської землі. Я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там у мене мама живе, а там кримські татари", - заявив Чубаров.
Крім того, Чубаров назвав компроміс продажем українців і кримських татар в обмін на воду.
"Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі допускає, що можна здати територію, цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не багато ні мало 500 тис. ... Тут зараз переді мною сидить Владика Климент. І він мені очима показує, що ми не допускаємо того, що держава може нас продати за воду. Будь-які комбінації щодо Донецька або ще щодо чого-небудь, в обмін на воду - це не можна".
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.
Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

http://day.kyiv.ua/uk/news/120220-chubarov-porivnyav-zayavu-glavy-frakciyi-slugy-narodu-zi-zdacheyu-vsih-**********
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Нехай Арахамія валить на свою історичну батьківщину.
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Якщо не вмієш нічого робити - займись війною.

Народ, є таке слово на російській, яке найкраще описує ОПу і слуг. Бєсполєзниє.
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є більш влучне українське слово - шкідливі.
а взагалі, вони відверто діють в інтересах росії.
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та в державному плані бєсполєзниє охоплюють і шкоду. Але шкода може чергуватися з користу. А тут повністю бєсполєзниє.
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поражаюсь терпению украинцев как они терпят всевозможных гнид
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Ну, подписать капитуляцию много ума не надо. Поэтому Богдан и свалил......
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Тобто підігрування путлєру і московії продовжиться на всіх напрямках твоєї діяльності. Це зрозуміло. А майбутнє України та її громадян - речі другорядні, егеж? Залізьте краще в ті нори, де ви були останні 5 років!
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Иными словами Ермак будет до конца капитуляции.
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прекратить войну только один выход по рекомендации влиятельных и политиков и историков: построить китайскую стену с этими неадекватами иначе будет лугандон по всей Украине
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я конечно извиняюсь, но где в Конституции написано слово опекать применительно к должности главы Офиса президента???
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Коли ми кажем "прєкращєніє вайни наданбасє", ми маємо наувазі державну зраду України.
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Так зрозуміло. Скільки ще домовин поїде на велику Україну?
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його приоритети не вигнання ворога з окупованих територій а припиненя війни . зрадник який навіть не криється.
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О жабах и гадюках

Замена Богдана на Ермака - это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях власти за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву.
Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт.
И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот Медведчук-лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где Бубочка - в самом низу пищевой цепочки: выборы в ОРДЛО ("там-же-наши-люди"), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.

Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже сегодня с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих "плюсах".
Основная тема: изменение информационной политики его основного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу.

Ещё хорошее то, что на этом фоне, у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму, - появляется реальный шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но получила убийственный запах "Красной Москвы".
Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты.
И альтернативы ЕС, здесь пока не наблюдается.

Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый.
Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать.
А то и дать волшебного пенделя.

Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.
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А отчего это секретарь-машинистка из Офиса Зеленского до сих пор не рассказала нам о позиции, которую Украина займёт в будущем?
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С какой радости раскрывать все стратегические планы Москвы ?

Секретарь-машинистка в свое время скажет Зелепуху: "Слушай приказ №2009457865763к5 - и далее по тексту..., ставь подпись, бл..дь, и бегом выполнять...Здесь не квартал..."
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как говно по речке проплывает , так и ты Ермак проплывешь за 4 года .
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Донбасом війна не закінчиться, війна закінчиться коли раша залишить всю територію України.
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Это кацапский суперагент. сливают падлы
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ермак на данный момент является председателем канцелярии президента,а ведёт себя как вице-преэидент(ну как минимум).А ещё он по факту является переговорщиком от россии в Украине.Окончание войны на сегодня невозможно без потери суверенитета Украины.Это знают все!(и он,к сожалению,тоже).
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ермак на данный момент является председателем канцелярии президента ! то есть конторы, секретарь и делопроизводитель. он никто и звать его никак. его никто не выбирал, очередное нарушение Конституции. Ложкин и Герасимов так себя не вели, ведёт себя как вице-преэидент(ну как минимум)
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Глаза у Ермака уже почти не бегают, но головой кивает как стреноженый конь...
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А мне кажется, что Богдана не убрали, а "законсервировали". Грядущие, непопулярные решения, спишут на Ермака, и Богдан вернется.
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Земрази остаются приверженны курсу - капитуляции. Слава зебилам
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Ермак"! Твоя задача заставить руссиш швайн заставить их прекратить войну-раз. Два- застроить весь Донбасс и выплатить Украине репарации.Три- выгнать разных арахамий их фракции СН. И вести себя скромнее.
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млять миротворец херов, ******** ботоксный важную задачу поставил!
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мудак, твоя задача руководить офисом гаранта, чтобы бумага была всех видов - на столах и в туалете, карандаши с ручками, чай-кофе гаранту ну и так далее! ты смотри деятель какой государственный выискался! сходи в окопы для начала повоюй, а потом будешь миротворствовать ***** владимитровичу!
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Зебилам, прекращение войны - только 2 способа: 1) белый флаг и ключи от Киева. 2) Разбомбить мацьву и повесить пуйла, за головку! Всё остальное, в лучшем случае только отсрочка войны! Что Янелох выбирает??
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