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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3052) Сытник (748) Приватбанк (583)

 Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник называет попытку своего увольнения нелегитимной и связывает это с делом "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LIGA.net".

"То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ. - Ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности. - Ред.) делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается - думаю, мы получим ответы в ближайшее время", - отметил Сытник.

По его словам НАБУ не чувствует плодотворного сотрудничества в расследовании этого дела, прежде всего и стороны экспертных учреждений.

Также Сытник не дает прогнозов, когда дело "ПриватБанка" может пойти в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аудиторов НАБУ так и не назначили, поэтому трудно поверить, что Сытника хотят поменять ради интересов дела, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3175215
 
 
 Топ комментарии
 
а слабо, сьогодні оголосити підозру каломойші і взяти його під арешт? Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 1095
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Вам с Холодницким и Трубой в тюрьме давно прогулы ставят. Как и вашему куратору Портнову.
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А, что сделало это чучело за 4 года ????? Кроме получения многосоттысячных зарплат ничего.....
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а слабо, сьогодні оголосити підозру каломойші і взяти його під арешт? Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 1095
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Какой идиот будет кусать руку кормящую?. "Он вообще-то мужик не глупый, не смотря, что он дурак." (С)
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И не только, Пэтруху с Леркой тоже. Он все понимает, но этого мало, ТУ - ТУ.
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Странно что ты на засРашке знаешь столько украинских чиновников. Своих нет время выучить?
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Совсем окосел с перепою? Лечись, а то сгоришь.
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А ты даже не смешной, раз не пьешь, больной, так кому лечится?
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тю... так Артем Ситник тобі ж і ншим ПРЯМО й НАТЯКАЄ - справи виходять на фінішну пряму і саме тому ті судоми та скавчання а без ОФОРМЛЕННЯ неможна(бєня ж того і домагається) - бо ж висклизне.. як було вже не раз..
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Вам с Холодницким и Трубой в тюрьме давно прогулы ставят. Как и вашему куратору Портнову.
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попытка твоего увольнения связана напрямую с твоей фамилией с приставкой НЕна)
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А, что сделало это чучело за 4 года ????? Кроме получения многосоттысячных зарплат ничего.....
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А ты что сделало за 4 года? Жрал, спал, трахался, скулил на жизнь убогую, и все у тебя виноваты что ты потерпевший. #опу в руки, лопату, и не скигли.
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Лещенко грит: Ситник не тот человек чтобы отдыхать(палево) за чужой счет.
Дубинский грит: Аааа, отдыхал за чужой счет = зашквар.
А как на самом деле? Вроде доказано что персонаж пропил 140к. и разбил квадрик. Лещенко походу обосрался?
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а он никогда и менял свой памперс - врет как дышит
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Но вот я посмотрел ролик Дуба про обыски на Г+Г, а потом Лещенка - Лещенко по-моему в разы аргументированней обосрал Дуба чем Дуб обосрал Баканова.
У Лещенка и доказательства есть с разбором времени публикаций "слива" и метадаты.
Надо смотреть короче, сперва Алексашу, а потом Сергея на этот счет, Дуб однозначно выглядит истерично, а Лещ - солидно.
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Ну,якщо хочете почитати детектив,де пов'язані такі персонажі,як Ситник,Лєщєнко,Трєпак,Розенблат,Бахматюк,Альперін...https://volodymyrboyko.com/2019/12/04/strashna-pomsta/#more-2945
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To nie sztuka zabić kruka, ale sztuka ponad sztuką, zabić jeża gołą dupą!/А посадить пианиста : Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Не оправдал ты нашего доверия. Ты украл наши деньги . Верни их.
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А по закону провести аудит слабо. Не бегают как крысы свои многоходовочки устраивают.Слуги не способны жить по закону. Они считают себя Фигаро тут Фигаро там.
И всех смогут сделать разом.
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А Угощение на Шару . Ну только запахнет Жаренным , сразу ищут Виновного. Дыма без Огня не бывает.
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Аякже.Сцитник хоче сказати,що відкрив справу про розкрадання мільярдів Ігарємвалєрьєвічєм ? Нє ? Тоді,"давайдасвіданія" !
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Сцучий пес, жоден топ-корупціонер не сидить, а воно та його служба жере офігєнну зарплатню та ще й відпочивають за рахунок тих самих корупціонерів... Пішов геть!
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коррупционЭр засратый, тебе сказать что чувствовать нужно?
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