 Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LIGA.net".

"То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ. - Ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности. - Ред.) делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается - думаю, мы получим ответы в ближайшее время", - отметил Сытник.

По его словам НАБУ не чувствует плодотворного сотрудничества в расследовании этого дела, прежде всего и стороны экспертных учреждений.

Также Сытник не дает прогнозов, когда дело "ПриватБанка" может пойти в суд.

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