 Попытка моего увольнения связана с делом "ПриватБанка", - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LIGA.net".
"То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ. - Ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности. - Ред.) делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается - думаю, мы получим ответы в ближайшее время", - отметил Сытник.
По его словам НАБУ не чувствует плодотворного сотрудничества в расследовании этого дела, прежде всего и стороны экспертных учреждений.
Также Сытник не дает прогнозов, когда дело "ПриватБанка" может пойти в суд.
Дубинский грит: Аааа, отдыхал за чужой счет = зашквар.
А как на самом деле? Вроде доказано что персонаж пропил 140к. и разбил квадрик. Лещенко походу обосрался?
У Лещенка и доказательства есть с разбором времени публикаций "слива" и метадаты.
Надо смотреть короче, сперва Алексашу, а потом Сергея на этот счет, Дуб однозначно выглядит истерично, а Лещ - солидно.
И всех смогут сделать разом.