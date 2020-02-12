 "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая

О том, как проходит подготовка, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По его словам, украинцы, которые прибудут из Китая, будут на 14 суток изолированны для обсервации – комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Сейчас власть ищет варианты подходящих мест для обсервации, а также ведет дипломатические переговоры относительно процесса эвакуации.
"Мы должны обеспечить место размещения таких лиц, обеспечить наличие определенных санитарно-гигиенических требований, определенный кейтеринг по питанию. К такому месту будут также установлены требования по охране территории, чтобы исключить попадание посторонних в место обсервации. Там должно быть отопление, должны быть мощности для обеспечения жизнеспособности такого объекта", – рассказал представитель Минздрава.
Кузин сообщил, что рассматриваются несколько вариантов размещения прибывших, в частности – в Киевской области. Одним из решающих факторов должна стать близость такого места в аэропорту, но пока не определено, какой именно аэропорт будет принимать самолет.
На вопрос, сколько украинцев готовы вернуться на таких условиях, чиновник ответил: "По информации на сегодня, это 53 человека... Это и количество, которых устраивают условия по обсервации, которые предлагает государство в рамках эвакуации. Среди 53 человек, которые планировали стать участниками эвакуации, был один ребенок. Информации относительно других детей не поступало".
можно в теплице какой нибудь...
в поле...
найти место для 53 человек проблема блин....
А якщо серйозно то пропоную провести публічні слухання потім дискусії, потім голосування, тендери... І десь через рік знову слухання і активістів залучити...
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