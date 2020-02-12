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 Политика Украины, Здоровье
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 "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая

Украина готовит условия для эвакуации 53 своих граждан из китайской провинции Хубэй, где объявлен карантин из-за коронавируса 2019 nCoV.

О том, как проходит подготовка, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, украинцы, которые прибудут из Китая, будут на 14 суток изолированны для обсервации – комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Сейчас власть ищет варианты подходящих мест для обсервации, а также ведет дипломатические переговоры относительно процесса эвакуации.

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"Мы должны обеспечить место размещения таких лиц, обеспечить наличие определенных санитарно-гигиенических требований, определенный кейтеринг по питанию. К такому месту будут также установлены требования по охране территории, чтобы исключить попадание посторонних в место обсервации. Там должно быть отопление, должны быть мощности для обеспечения жизнеспособности такого объекта", – рассказал представитель Минздрава.

Кузин сообщил, что рассматриваются несколько вариантов размещения прибывших, в частности – в Киевской области. Одним из решающих факторов должна стать близость такого места в аэропорту, но пока не определено, какой именно аэропорт будет принимать самолет.

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На вопрос, сколько украинцев готовы вернуться на таких условиях, чиновник ответил: "По информации на сегодня, это 53 человека... Это и количество, которых устраивают условия по обсервации, которые предлагает государство в рамках эвакуации. Среди 53 человек, которые планировали стать участниками эвакуации, был один ребенок. Информации относительно других детей не поступало".

Источник: https://censor.net.ua/n3175210
 
 
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У дубинского 24 квартиры. можно там розместить "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7550
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в Раде их разместить . а лучше на Банковой в ОП "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8892
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Пускай в Китае сидят заробитчане,а то привезут эту заразу,а что с ней делать никто не знает.
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В Чернобыле места много, заодно проверить стойкость вируса к радиации...
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Если мне не изменяет память, то вчера была новость что уже нашли 2 санатория, где будут их размещать... А сегодня оказывается что еще только ищут места? А завтра окажется что их и на карантин не надо помещать?
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А що там шукати. З першого дурня 2020-го року закривають психіатричні і туберкульозні диспансери, хай туди й везуть.
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Чорнобильська зона не підійде? Ааа... ні, там же зараз туристична мекка!
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сейчас уже не так холодно..
можно в теплице какой нибудь...
в поле...

найти место для 53 человек проблема блин....
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В москве на кремлі саме норм буде...
А якщо серйозно то пропоную провести публічні слухання потім дискусії, потім голосування, тендери... І десь через рік знову слухання і активістів залучити...
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Если у них не будет температуры повышеной и симбтомов, то их нужно отпустить. Лучше последние дни провести с семьей, чем умереть на карантине "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю - Цензор.НЕТ 4038
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ага. в театр сходить в последний раз...
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По Кресту прогуляться, в метро поездит. По всем трём веткам. И в Пузатой хате копушать. Когда там час пик.
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да. а после эвакуации - самолёт сжечь.
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А как там насчёт закона? Пахнет незаконным лишением свободы... Не?
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ты над чекнутыми левыми сейчас стебаешься, да?
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Бааа, нет места? Пускай министр здавохранения разместит в загородном маетку гидранта. Или в Лугондании.
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Это значит привезти заразу в Украину.Хотя понятны намерения правительства,по статистике от коронавируса погибают люди предпенсионного и пенсионного возраста.Вот и придумали как от стариков избавиться.
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Карантин!!!
Защитные противочумные костюмы - так одеты китайцы
Тренировка врачей надевать костюмы - есть последовательность
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В нашем Минпохоронздраве: пусть их наш "гениальный" министр "наблюдает" - хоть так будет полезным делом занята.
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