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 Политика Украины
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Все про:госдолг (415) Кабмин (11599) Маркарова (118) Федоров Михаил (41)

 В Кабмине планируют создать Агентство по управлению госдолгом

Кабинет Министров Украины сегодня может принять проект постановления о создании Агентства по управлению госдолгом.

Об это говорится в повестке дня, опубликованной на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что докладывать по этому вопросу будет министр финансов Оксана Маркарова.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложит рассмотреть некоторые вопросы деятельности подразделений и руководителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации центральных и местных органов исполнительной власти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175209
 
 
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Чому я досі підтримую Петра Порошенка? Відповім.
А із вдячності. Бо навіть ще у квітні-травні 2014 я не відчував гордості за Україну. Біль, жаль, тривогу за країну - відчував. Відразу, ненависть до російських покидьків і колорадських гнид - відчував. Гордість прийшла за його часів.
А із заздрощів. Бо сам навряд чи поліз тоді на бульдозер, - згадав би, думаю, про жінку, про дітей, про кішку, що вдома залишилася. Бо навряд чи узявся боротися на три фронти - із північною наволоччю, із ніжностурбованими гарантами, із тутешніми трупоїдами.
А із ностальгії. Бо при ньому не смерділо так з дверей СБУ, МВС тощо. Підмивалися, мабуть, ретельніше. А зараз знову сталінським трупом і гаслом "честі не маю!" тхне звідусіль.
От така хріновина, малята. Тримати стрій можна навіть коли вдвох залишаєшся.
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Як зєбуїни прийшли до влади, держборг був 79 млрд вічнозелених. Нині вже 84. ростемо.
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Собираются "зарабатывать" миллионные зарплаты даже на своих долгах?!

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планируют создать Агентство по управлению госдолгом/ -Обещает кабмин. Действительно, В иностранной валюте долг вырос на 7,71%. Пока.
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Чому до Нелоха Оманського держборг скорочувався, а тепер збільшується? Совпадєніє?
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