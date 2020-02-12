 В Кабмине планируют создать Агентство по управлению госдолгом

Об это говорится в повестке дня, опубликованной на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что докладывать по этому вопросу будет министр финансов Оксана Маркарова.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложит рассмотреть некоторые вопросы деятельности подразделений и руководителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации центральных и местных органов исполнительной власти.
А із вдячності. Бо навіть ще у квітні-травні 2014 я не відчував гордості за Україну. Біль, жаль, тривогу за країну - відчував. Відразу, ненависть до російських покидьків і колорадських гнид - відчував. Гордість прийшла за його часів.
А із заздрощів. Бо сам навряд чи поліз тоді на бульдозер, - згадав би, думаю, про жінку, про дітей, про кішку, що вдома залишилася. Бо навряд чи узявся боротися на три фронти - із північною наволоччю, із ніжностурбованими гарантами, із тутешніми трупоїдами.
А із ностальгії. Бо при ньому не смерділо так з дверей СБУ, МВС тощо. Підмивалися, мабуть, ретельніше. А зараз знову сталінським трупом і гаслом "честі не маю!" тхне звідусіль.
От така хріновина, малята. Тримати стрій можна навіть коли вдвох залишаєшся.