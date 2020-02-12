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Все про:минские соглашения (2742) нормандская четверка (1084)

 Сегодня исполняется пятая годовщина подписания Минских соглашений

Сегодня, 12 февраля, исполняется пятая годовщина подписания так называемых вторых Минских соглашений (Минск-2).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что 12 февраля 2015 на саммите в Минске после многочасовых переговоров Нормандской четверки был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей (Протокол от 5 сентября 2014 и Минский Меморандум от 19 сентября 2014) с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин. Была также принята Декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ.

Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений предусматривал немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины; отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности; эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ; освобождение всех заложников; безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения.

Кроме того, предполагалось восстановление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; восстановление банковской системы; восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта; вывода всех иностранных вооруженных формирований; военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской

Источник: https://censor.net.ua/n3175204
 
 
 Топ комментарии
 
Порохобіты побежали за шампанским - отметить Петино предательство по отношению к Украине!
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Праздник то какой, день капитуляции Пэтра перед хуйлом после серии котлов из-за бездарных решений генштаба.
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Прошло 5 лет, а Порошенко до сих пор на свободе.
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нужно объявить этот день выходным и национальным праздником национального унижения...
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Порохобіты побежали за шампанским - отметить Петино предательство по отношению к Украине!
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если бы не петине "пердательство" ты бы сейчас скакал на русской бутылке
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а петики писали бы свои высеры как и сейчас.
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Прошло 5 лет, а Порошенко до сих пор на свободе.
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зеленский проект порошенко и медведчука
так шо придется еще лет 5 минимум ждать
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Праздник то какой, день капитуляции Пэтра перед ****** после серии котлов из-за бездарных решений генштаба.
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пора их херить
нелигитимные они
дебальцево по минским соглашениям наше

про всё остальное ваще молчу
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Минск-2 это гос.измена. Он подписал поданный ему путиным документ не меняя и буквы в его тексте! Повесил ярмо на шею Украины, а теперь пытается оправдаться?
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Ничего эта тварь в Минске не подписывала.......
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Интересно, и хтой эта подписал эти Минские соглашения? Что за агент Кремля?
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Порохоскот молчит, как рыба об лёд! Сьогодні виповнюється п'ята річниця підписання Мінських угод - Цензор.НЕТ 960

Сьогодні виповнюється п'ята річниця підписання Мінських угод - Цензор.НЕТ 7064
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Какие соглашения могут быть в одной из колоний Московии, Минск 2 Украине нужен был только для того чтобы успеть воссоздать Украинскую армию, армия есть ,переходите в другой формат, учитесь у кремлёвского Фюрера, Донбасс он захватил,только для того чтобы прикарманить Крым,а сейчас новая власть хочет обменять украинский Донбасс на украинский Крым да ещё обещает ненасытной московской Орде дать днепровскую воду в Крым, потом будет ещё интересней весь Юго восток отойдёт Московии, что советскому народу Украины терять
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
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.
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Для патриотов не бьівает безнадежньіх ситуаций, только для порохогнид.
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Пять лет назад Порошенко предал Украину с потрохами за свою липецкую фабрику.
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зелескот, что мешает криворожскому ишаку отозвать подпись Украины под минским соглашением?
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Найди подпись Украины под этим минским мусором !!!!!!!!!!!!
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потому что мартышка, как и петрушка, ничего сам не решает, что приказали в Вашингтоне и Брюсселе то и исполняет
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Десь у мене Була пляшечка Глєнфіддіка, треба відмітити солідно...
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ну хоть одна новость где можна на Петра поднасрать,а то день за днем,месяц за месяцем одни проебы от зевласти )
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Где там подпись Меркель ?????? Олланда??? Путина ???? Порошенко ????? какой УКРИНФОРМ видел эти подписи ???? Хватит позорить страну. какими то договоренностями, которые Украина , как государство не подписывало......
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Зараз саме більше будуть кричати, що "Мінськ2" - це зрада, ті, хто два роки відлинював від мобілізації, а патріотом став лише після того як часткова мобілізація була відмінена. Зелені, уклонисти, мажори, малороси, "уставшие" - налітай.
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Какие могут быть Минские Соглашения. когда каждый день гибнут защитники Украины?
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Да,сегодня пятая годовщина как Порошенко сдал сепаратистам 500 кв.км. украинской територии вмете с людьми которые верили в Украину и не сбежали на окупированые територии,и открыл сепаратистам выход к морю.
Так что есть что отмечать.
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Звичайно "Мінськ" не ідеал. Але фронт вони зупинили. Смертей стало набагато менше.
Тут напали на "баригуПороха" за ту угоду. Питання: а чому нинішній Гарант поїхав на нормандську зустріч саме з барижним папірцем? Де своя стратегія? Ну окрім "перєстатьстрєлять" і "пасмотрєтьвглаза"?
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