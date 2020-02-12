 Сегодня исполняется пятая годовщина подписания Минских соглашений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что 12 февраля 2015 на саммите в Минске после многочасовых переговоров Нормандской четверки был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей (Протокол от 5 сентября 2014 и Минский Меморандум от 19 сентября 2014) с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин. Была также принята Декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ.

Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений предусматривал немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины; отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности; эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ; освобождение всех заложников; безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения.

Кроме того, предполагалось восстановление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; восстановление банковской системы; восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта; вывода всех иностранных вооруженных формирований; военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

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