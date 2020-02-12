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 Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос "Левада-Центра"

35% граждан РФ доверяют своему президенту Владимиру Путину.

Об этом говорится в исследовании "Левада-Центра", передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг доверия к президенту Российской Федерации снизился на 4%. В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти на 24%. Однако Путин все равно остается лидером по доверию у избирателей.

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Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.

Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос Левада-Центра 01
Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос Левада-Центра 02

Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Источник: https://censor.net.ua/n3175203
 
 
 Топ комментарии
 


Тётя Роза

- Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают?
- Именно за это, Сёма.
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Рейтинг вырос как я понял после захвата Крыма. Россияне больные ублюдки... Теперь Путлер может снова полезть что-то захватывать ради рейтинга.
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Тётя Роза

- Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают?
- Именно за это, Сёма.
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Не довіряють Путєну лише 12% мокшан. От і весь діагноз.
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та че,стандртное мировое распределение количества думающих и не пользующихся мозгом.остальные подтянутся,когда холодильник придется отключать за ненадобностью
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Для українців важливі лише такі данні: 4% росіян вважають що Крим український, і 3% росіян в основному вважають Крим українським. А 93% населення Масковії упороті мокші.
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С каких пор нужно интересоваться мнением баранов в загоне? Когда доведут ********* до состояния ,,ножек Буша,, картина будет абсолютно другая .
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На себе подивиться. У нас що до зеленого виріс?...
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О, блин, плохая новость. Русским щас срочно надо начинать войну, шоб Тупина рейтинг спасти.
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Пустое. В авторитарных/тоталитарных режимах эта цифирь не имеет смысла: сколько надо, столько и нарисуют.
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Процент упоротых ватников на раше всегда будет велик и ***** дополучит свои голоса.
У нас примерно 8%, если мобилизовать все силы и админресурс - максимум 24%, в этом и разница между Украиной и рашей.
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А кого интересует степень довольства имперских РАБОВ московским боярином!?
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начинается новый майдан!

Перевозчики уже под Верховной радой

https://www.youtube.com/watch?v=LrAKOq2eR9k
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Я так понимаю украинцам уже тоже пора определяться, за кого голосовать на следующих выборах в РФ ? Так тут всё подробно разложили....
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Рейтинг вырос как я понял после захвата Крыма. Россияне больные ублюдки... Теперь Путлер может снова полезть что-то захватывать ради рейтинга.
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s turkami probyvajet povojevat na dani moment v Siriji.No mne kazetsia ne na togo polezli otvetka mozet byt gubitelno dlia samoj rosiji i reitingov
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не только может, а уже обязан это делать ..
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Він останнім часом мало українців тіснив.
Черні це не довподоби.
От якби Дамбас їм відвоював, то знову би 200 % підтримки замайоріли б.
Касаби хочуть молодого та зухвалого.
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та подумаешь...рейтинг перетечет к зюганову...он еще вполне ничо,даже подбухивает Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 4182

Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру" - Цензор.НЕТ 8729
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ничего, плешивец ещё у нас что нибудь оттяпает и сразу рейтинг до небес взлетит ..
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