 Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос "Левада-Центра"

Об этом говорится в исследовании "Левада-Центра", передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг доверия к президенту Российской Федерации снизился на 4%. В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти на 24%. Однако Путин все равно остается лидером по доверию у избирателей.

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Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.





Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.