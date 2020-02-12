 Общее авиапространство Украины с ЕС может быть уже в этом году, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга.

"Есть документы, которые мы рассчитываем подписать в этом году. Например, это соглашение о совместном авиационном пространстве. Сейчас мы ведем переговоры о том, когда именно может быть подписан этот документ", - сказал Гончарук.

По его словам, уже в этом году Украина может ожидать его подписания.

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