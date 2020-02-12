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 Политика Украины
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Все про:авиасообщение (473) Евросоюз (12772) Гончарук_Алексей (688)

 Общее авиапространство Украины с ЕС может быть уже в этом году, - Гончарук

Украина рассчитывает на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга.

"Есть документы, которые мы рассчитываем подписать в этом году. Например, это соглашение о совместном авиационном пространстве. Сейчас мы ведем переговоры о том, когда именно может быть подписан этот документ", - сказал Гончарук.

По его словам, уже в этом году Украина может ожидать его подписания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175201
 
 
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может быть / «профессионал» стал на трудовую вахту. Трудовая вахта кодлана Коломойского это обещания украинцам. Вчера, с 11.02.20 00:02 до 11.02.20 23:56 Зеленский и слуги помельче выдали на гора 56 обещаний, прогнозов, предсказаний.
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ВСЕ ТЕ ЩО РОБИТЬСЯ ґарного та корисного в Україні .. Є для ґебельсів пукіна ЯК-ВИЛА-в-ДУПУ Спільний авіапростір України з ЄС може бути вже цього року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2861
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