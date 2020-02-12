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 Политика Украины
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 Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров отреагировал на мнение главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о подаче воды в оккупированный РФ Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Давиду АраХАМия. Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым?
Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", - написал он.

Умеров отметил, что задача Украины сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России: "А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору. То, моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьезных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав российской акваторию. И по газу тоже "договорились"".

"Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым- Россия, Донбассу - особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", - подчеркнул он.

Вместе с тем Умеров добавил, что для населения воды в Крыму достаточно, а не хватает, когда считают вместе с огромной российской армией: "Крым страшно милитаризован".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

"Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнем. Россия - агрессор. Ведите себя соответственно, и ты лично в том числе. 

Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире, в виде усиления санкций, и экономических, и дипломатических, и политических. Результат данного противостояния - либо полное восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение Украины, как самостоятельного государства. Так что, компромисс вряд ли возможен", - резюмировал замглавы Меджлиса.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, слуги, подставляете свой народ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175196
 
   
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АраХАМія - зальотне шимпанзе, яке, з незрозумілих причин, в 2015 році отримало громадянство України, сьогодні, вже в нагляк торгує Україною, її землею і територіями(Кримом і Донбасом). Депортувати цю істоту і негайно, альо, баканов, розберись з цим "чортом", ти ж - СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, чи ні?
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Українці- не їх народ, тому "какаяразница". Для них- «Нічого особистого, лише бізнес»
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Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ - Цензор.НЕТ 8658
просто из него украинец как из говна пуля
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судя по фамилии, он грузин...скорее всего мегрел)))))
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Вот интересно - Меджлис это выборный орган или там все по наследству? Если выборный, то как-то они не очень беспокоятся о своих избирателях...
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Ну да! Треба себе вести, як ватний олігофрен - сивоха. Той за те, щоб вся Україна платила окупованій даунбасії всі соц. виплати і пенсії, при тому отримуючи звідти тільки ненависть до України, та обстріли її території.
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Ну Сивоха по идее должен руководствоваться интересами всей Украины, в то время как Меджлис только интересами крымско-татарского народа, если он вообще не утратил легитимность...
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Эта хамия со своей страны сбежало...когда жопу припекло.....сбежит и из Украины....
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Арахамия ведет себя не как государственный деятель, а как обычный бизнесмен. Просто ведет торг.
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з яких це пір здача національних інтересів стала зватися компромісом. параша ніколи не йде на компроміс, вона завжди має свою скриту мету, як в обміні на цемаха так і з судами по газу, а тупорилі зелені ввважають шо вони мають рівноправний компроміс. янелох - якраз таки ЛОХ
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А на основании чего подается электричество и вода в донбабве и лугандон? С кем там заключены договоры, получается что Порошенко признал юрисдикцию роисси в том регионе?
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Кстати в Крым тоже подавалась и продолжает подаваться но никто не кричит что это как-то узаконивает аннексию.
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Ты идиот?
КТО подписывает договор с той стороны?
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ВЕРНИТЕ ПОРОХА С ТОМОСОМ И ЛУЦЕНЧИХОЙ !!!!! ЗЕ УЖАСНЫЙ !!! А ВСЕ В ЭТОМ ФОРУМЕ ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ!!!!
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Вот эти "рассуждения"/вякания всяких Араханияподобных из ряда "Если бы в ж*пе разводить грибы" и подобных прожектов, которые им бы следовало проговаривать в туалете, перед тем как словоблудить, убедиться что их клозеты не оснащены записывающими устройствами.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ......................??
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Просто слуга .
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Простого НАРОДА ?
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или КРЕМЛЕВССКИХ ОЛИГАРХОВ слуга ...???
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Рид парашенко - рид воров. От отца к сыну. Отец сидел. Сыну ,предстоит ))
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Зеленский не понимает простых вещей. А они таковы, что нет доверия власти. Нет посадок одиозных олигархов и политиков. Нет почвы для доверия народа. Поэтому всякое глобальное и рискованное предложение,будет встречаться в штыки. Уменьшая рейтинг и давая козыря политическим конкурентам. По этой причине ,было глупо предлагать даже такое.
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Простой, млять, вопрос:
КТО подписывает договор с той стороны?
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...при Союзе,"слугами народа" называли райкомовско-обкомовскую "***********"...Это их "внуки",те довели страну до распада-эти тоже "подсуетятся"...
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В Вікіпедії пише, що у Арахамії є грузинське громадянство. В Грузії кацапи захапали Абхазію і Осетію, а тепер ВОНО помагає москалям захапати український Крим.
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Цю нині правлячу партію потрібно перейменувати у "Вороги народу". А через пару років її члени гірко пожалкують, що зв'язалися з цим збіговиськом.
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