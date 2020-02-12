 Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Давиду АраХАМия. Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым?
Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", - написал он.
Умеров отметил, что задача Украины сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России: "А Украина, под руководством вашей партии, всегда старается угодить агрессору. То, моряков "обменяли" в последний день перед истечением срока международного суда, спасая Россию от новых, серьезных санкций. То, договорились о ловле рыбы, признав российской акваторию. И по газу тоже "договорились"".
"Теперь, ты, лидер фракции "большинства", предлагаешь дать воду оккупантам, как компромисс между Донбассом и Крымом. Крым- Россия, Донбассу - особый статус. Результат 2:0 не в нашу пользу, или ты не наш?", - подчеркнул он.
Вместе с тем Умеров добавил, что для населения воды в Крыму достаточно, а не хватает, когда считают вместе с огромной российской армией: "Крым страшно милитаризован".
"Поддерживая Россию, вы, называющие себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите играть с огнем. Россия - агрессор. Ведите себя соответственно, и ты лично в том числе.
Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире, в виде усиления санкций, и экономических, и дипломатических, и политических. Результат данного противостояния - либо полное восстановление территориальной целостности Украины, либо полное уничтожение Украины, как самостоятельного государства. Так что, компромисс вряд ли возможен", - резюмировал замглавы Меджлиса.
Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
просто из него украинец как из говна пуля
КТО подписывает договор с той стороны?
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ......................??
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Просто слуга .
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Простого НАРОДА ?
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или КРЕМЛЕВССКИХ ОЛИГАРХОВ слуга ...???
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КТО подписывает договор с той стороны?