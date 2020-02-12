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Все про:Минюст (1481) Одесса (5901) СИЗО (1147) увольнение (1824) Василик Виталий (1)

 Начальник Одесского СИЗО, его заместитель и сотрудник оперативного отдела, фигурировавшие в расследовании журналистов, уволены, - Минюст

Трое сотрудников Одесского следственного изолятора, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с должностей.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Василик, говорится на странице Министерства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов Слідство.Інфо, уволили с должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также о сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Василик.

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Отмечается, что с момента выхода фильма-расследования в отношении этих должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, их не удавалось уволить раньше, потому что они находились на больничных.

Начальник Одесского СИЗО, его заместитель и сотрудник оперативного отдела, фигурировавшие в расследовании журналистов, уволены, - Минюст 01

По информации "Слідство.Інфо", сотрудник СИЗО Александр Торзюк разрешал заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с неизвестными за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи. По данным журналистов, заместитель начальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных. По версии правоохранителей, он безосновательно посадил одного из заключенных в карцер, а затем требовал от него две тысячи долларов за то, чтобы выйти оттуда. В сентябре 2019 г. обвинения против него направили в суд. По данным журналистов, начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции. В частности, его обвиняют в том, что пять лет назад, когда Шевченко был начальником Измаильского СИЗО, он вымогал у заключенного 1 тыс. долларов. Дело Шевченко на данный момент слушается в суде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175193
 
   
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Просто уволены? Уголовных дел не предвидится?
Слуги народа, ****)
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тож не атовці і не волонтери, цих можна відпускати.
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Орли Авакяна. Вони як і їх шеф завжди потрібні будь-якій владі.На таких тримається держава!!!!
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Рассказываю-был госслужащим ранга А, после увольнения просидев дома и получив зарплату за полгода на последней должности, мудак выходит на работу на ранг Б. Через год два получает снова ранг А. Это система.
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Уволены?
А почему не перереведены "по другую сторону двери камеры"?
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