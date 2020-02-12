 Начальник Одесского СИЗО, его заместитель и сотрудник оперативного отдела, фигурировавшие в расследовании журналистов, уволены, - Минюст

Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Василик, говорится на странице Министерства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Трое сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов Слідство.Інфо, уволили с должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также о сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Василик.

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Отмечается, что с момента выхода фильма-расследования в отношении этих должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, их не удавалось уволить раньше, потому что они находились на больничных.

По информации "Слідство.Інфо", сотрудник СИЗО Александр Торзюк разрешал заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с неизвестными за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи. По данным журналистов, заместитель начальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных. По версии правоохранителей, он безосновательно посадил одного из заключенных в карцер, а затем требовал от него две тысячи долларов за то, чтобы выйти оттуда. В сентябре 2019 г. обвинения против него направили в суд. По данным журналистов, начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции. В частности, его обвиняют в том, что пять лет назад, когда Шевченко был начальником Измаильского СИЗО, он вымогал у заключенного 1 тыс. долларов. Дело Шевченко на данный момент слушается в суде.

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