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 "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил председателю парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который не исключил возможность подачи воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал 11 февраля в эфире "UA:Крым".

"Мы не отбрасываем, что Путин на планируемых встречах, возможно, поднимет этот вопрос. А сейчас идет такое, знаете, создание психологического фона. Видите, что казал сегодня [глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид] Арахамия?.. Слушайте, я хотел бы предупредить всех арахамий и других. Вот мы сегодня были буквально в 600 метрах от крымской земли. Я стоял и видел российских этих пограничников, военных. А там у меня мама живет, а там крымские татары", – заявил Чубаров.

Кроме того, Чубаров назвал компромисс продажей украинцев и крымских татар в обмен на воду.

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"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там ни много ни мало 500 тысяч ... Здесь сейчас напротив меня сидит Владыка Климент. И он мне глазами показывает, что мы не допускаем того, что государство может нас продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-либо, в обмен на воду - это нельзя".

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3175191
 
   
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Чубаров прав . А кто такая Арахимия ? Она гражданство Украины давно имеет?
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Абхазці рулять. Вони знають, як землю москалям продавати, не тільки воду.
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