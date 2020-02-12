 "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал 11 февраля в эфире "UA:Крым".

"Мы не отбрасываем, что Путин на планируемых встречах, возможно, поднимет этот вопрос. А сейчас идет такое, знаете, создание психологического фона. Видите, что казал сегодня [глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид] Арахамия?.. Слушайте, я хотел бы предупредить всех арахамий и других. Вот мы сегодня были буквально в 600 метрах от крымской земли. Я стоял и видел российских этих пограничников, военных. А там у меня мама живет, а там крымские татары", – заявил Чубаров.

Кроме того, Чубаров назвал компромисс продажей украинцев и крымских татар в обмен на воду.

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"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там ни много ни мало 500 тысяч ... Здесь сейчас напротив меня сидит Владыка Климент. И он мне глазами показывает, что мы не допускаем того, что государство может нас продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-либо, в обмен на воду - это нельзя".

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.