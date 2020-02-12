EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1068  13
Все про:Польша (5085) Россия (74908) санкции (7582) Щерский (14)

 Сегодня отмена санкций против России была бы ошибкой, - глава канцелярии президента Польши Щерский

Санкции против России нужно рассматривать в юридических, а не экономических категориях, и в нынешних условиях их отмена была бы ошибкой.

Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня отмена санкций была бы ошибкой... Изменение политики имело бы обратный эффект от ожидаемого и закрыло возможности, которые открываются", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что дискуссия о санкциях против России продолжается внутри ЕС, но несмотря на это они регулярно продлеваются. По его словам, это является ответом тех, кто придерживается права, по отношению к тем, кто этого не делает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер

"Поэтому изменение этого решения (о санкциях. - Ред.) должно базироваться не на экономических основаниях, а на том, что право перестанут нарушать", - отметил Щерский.

Он констатировал, что некоторые европейские компании оказывают давление на правительства своих стран в вопросе отмены санкций, поскольку Россия их не впускает на свой рынок, требуя, чтобы их лоббинг в странах усилился.

Министр канцелярии президента Польши отметил, что Варшава не против нормализации отношений с Москвой, но при двух условиях. Во-первых, Россия должна начать соблюдать международное право, в частности уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Во-вторых, Польша не хочет, чтобы какие-то важные международные решения принимались без ее участия.

"Как раз в эти дни отмечаем годовщину Ялтинской конференции. Мы не согласны на то, чтобы Польшу только информировали о результатах переговоров, в которых она не участвует, а которые ее касаются", - подчеркнул Щерский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Он обратил внимание на тенденцию, что количество сторонников теплых отношений с Россией на Западе увеличивается вместе с ростом географической удаленности от границ с РФ. Поэтому подавать руку дружбы России эти страны должны над головами соседей России из ЕС, которые к этой дружбе в нынешних условиях относятся скептически. Поэтому Россия сначала должна иметь хорошие отношения со своими непосредственными соседями, только в этом случае отношения ЕС с Россией будут полномерными.

Источник: https://censor.net.ua/n3175190
 
   
 Топ комментарии
 
А після того як хламідія Арахамія впровадить в життя свою промову про воду до Криму вже не буде сенсу в міжнародних санкціях, бо Україна ОФІЦІЙНО визнає Крим московитським. І всі з радістю знов почнут торгівлю з Кремлем.
 показать весь комментарий
 
А зелена пліснява сприяє відміні санкцій.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 9702 доторгуются до тех пор, пока Зе-плесень не объединит Малороссию с Московией наконец то..

Тогда для Угорщины, Польши и для остальной Европы проблемы защиты изыка нац.меньшинств в Украине, Бандера, Шухевич и тд резко уйдут на 5-й план...
Резко пожалеют о том, что прямо сейчас не приняли Украину в НАТО и ЕС....
Начнут копать у себя по границам противотанковые рвы...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А після того як хламідія Арахамія впровадить в життя свою промову про воду до Криму вже не буде сенсу в міжнародних санкціях, бо Україна ОФІЦІЙНО визнає Крим московитським. І всі з радістю знов почнут торгівлю з Кремлем.
 показать весь комментарий
 
 
доторгуются до тех пор, пока Зе-плесень не объединит Малороссию с Московией наконец то..

Тогда для Угорщины, Польши и для остальной Европы проблемы защиты изыка нац.меньшинств в Украине, Бандера, Шухевич и тд резко уйдут на 5-й план...
Резко пожалеют о том, что прямо сейчас не приняли Украину в НАТО и ЕС....
Начнут копать у себя по границам противотанковые рвы...
 показать весь комментарий
 
 
так это Янелох виноват??? Нет! Это виноваты жители этой зебиландии!
 показать весь комментарий
 
А зелена пліснява сприяє відміні санкцій.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем полякам эта ЗебилЛенд????
На что они рассчитывают? на помощь в случае чего???
Поляки что забыли как жители зебиландии помогли в 1920году и как целочка эта страна лягла под комуняк???
 показать весь комментарий
 
Забавно, но факт - в РФ отмена экономических санкций воспринимают, как негативную сторону вопроса, ведь в ответ придется отменять свои санкции и тогда непременно будут экономические последствия связанные с потерей рабочих мест в с/хозяйстве, ведь на российский рынок хлынут дешевые продукты из ЕС и местные производители разорятся.
 показать весь комментарий
 
русня годувалась китайським, а не своїм.
зараз відчуває брак продуктів.
 показать весь комментарий
 
 
...многие известные кацапские ресурсы уже взахлеб цитируют заявление придурка этого про воду Днепра в Крым как дело решенные... Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 8670...Раду придурков эту, разгонять нужно, и чем раньше тем лучше.. Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський - Цензор.НЕТ 8670
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Польша санкции на нефть и газ из раши наложит тогда и приглашать сразу начнут на всякие там переговорчики
 показать весь комментарий
 
Oni mogut eto zdelat,nebudet dlia nix problem.Gaz kazetsia ot 2022 goda otkazetsia i neft mogut takze jest s kogo pokupat
 показать весь комментарий
 
Nu da.Poliaki oni sami budet dobyvat gaz vmeste s norvegami i dacanami.Eto gde budet truba idti s 2022 goda tam 10 mliardov kub.metrov i primerno 7mlrd s terminala mozet priniat im eto xvatit.Po nefti sami poliaki govoriat sto raznica jest ocen malenkaja.Ne s rosiji polucit s drugix
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх