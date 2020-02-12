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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Восточное партнерство (129) Эстония (660) Евросоюз (12772) Рейнсалу (17)

 Украина - приоритетный партнер в "Восточном партнерстве", - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Украина является для Эстонии одним из приоритетных партнеров в программе "Восточное партнерство".

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время выступления в парламенте о внешнеполитических приоритетах страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эстония будет продолжать активно делать вклад в сотрудничество по развитию и гуманитарной помощи, чтобы облегчить человеческие страдания, помочь тем, кто находится в конфликте и способствовать продолжению реформ в странах Восточного партнерства", - сказал Рейнсалу.

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При этом он подчеркнул, что Украина является приоритетной страной-партнером, и в этих рамках осуществляется поддержка малого бизнеса в Украине.

Особое внимание глава МИД сосредоточил на том, что Эстония проводит "независимую и последовательную внешнюю политику и политику безопасности, прежде всего через наше членство в Европейском Союзе и НАТО", что для страны особенно "важны единство и сотрудничество ЕС и НАТО".

Источник: https://censor.net.ua/n3175189
 
   
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Подаруйте бубочці трьоколісний лісапет і всьо буде ОК.
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