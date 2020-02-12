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Все про:Балканы (31) Россия (74908) США (16131) Палмер (1)

 Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Болгарской службе "Радио Свободная Европа", которое вышло в эфир на следующий день после визита дипломата в Софию.

"Нас беспокоят намерения России относительно Западных Балкан", - отметил Палмер.

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Россия заинтересованы в усилении влияния на Балканах, - глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "вредоносном" влиянии российских "троллей".

Источник: https://censor.net.ua/n3175184
 
 
 Топ комментарии
 
да Западный мир как бы сам желает самоубиться....
Леваки его почти сгубили уже...

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 5983 Максим Мирович

@maxim_nm

·10 февр.

Гуляю по Афинам, центр города местами напоминает Афганистан - всё грязное, разбитое, кругом граффити и мусор. Вчера снимал разборки местных с мигрантами. Вот он, план Пыни относительно Европы в действии- наводнить Европу беженцами и через партии популистов ушатывать Евросоюз.

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 1520

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 8733
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..началось и там..черногория, с церковью своей независимой от филиала РПЦ сербского, сильно ипонула по шарабану кремлевскую кодлу...мутят твари и там уже.. Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер - Цензор.НЕТ 5335..
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Западные бакланы, пока вы чухаетесь Хуйло весь Западный мир успешно расколет.
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..началось и там..черногория, с церковью своей независимой от филиала РПЦ сербского, сильно ипонула по шарабану кремлевскую кодлу...мутят твари и там уже.. Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер - Цензор.НЕТ 5335..
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рашка и в НАТО не пускала в Черногорию - и это за тысячи километров от своей територии, даже хотела устроить госпереворот - не вышло. Расея только с малыми странами умеет воевать.
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Как путен и парашенко Украину
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лише янік тримав Україну єдиною, від фуйла захищав, да ?
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Другий ще й пограбував її
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зараз зейло вже на колінках стоїть перед путін-***** та дрище... ще кадирку чекає, щоб той йому простив його пердл...
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когда наконец и зеля прозреет и поймет, с кем имеет дело - была надежда, ведь всего 42 года.
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не - кацапы всех пытаются помирить - миротворцы же засраные на унитазы пиндить.....
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Западные бакланы, пока вы чухаетесь ***** весь Западный мир успешно расколет.
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да Западный мир как бы сам желает самоубиться....
Леваки его почти сгубили уже...

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 5983 Максим Мирович

@maxim_nm

·10 февр.

Гуляю по Афинам, центр города местами напоминает Афганистан - всё грязное, разбитое, кругом граффити и мусор. Вчера снимал разборки местных с мигрантами. Вот он, план Пыни относительно Европы в действии- наводнить Европу беженцами и через партии популистов ушатывать Евросоюз.

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 1520

Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 8733
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vidasik - вообще то это анти-российский и анти-советский довольно известный блогер...

Сам он с р. Беларусь..
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Eto on tak sutit?Realno kto za etimi bezencami stojit jesli ne rosija v Siriji ili LIbiji bombiat po mirnim vot vam i bezency.Celoveceskoj storoni a sto delat s nimi kuda ix det,oni begut ne iz xorosoj zyzni a bojas za svojix detej
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перекрыть границы и все...
нужно о своих нациях и странах думать...
пускай в рашу бегут через море...
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Tak perekryvajet no vsio ravno lezut raznymi putiami.Nelegalno lezut.Mnogix obratno otpravlaijuet no sirijcov i lIbiji ix netu kuda otpravit.V rasku nikto nepobezyt tam niceta
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ну раз ЕС не может решить проблему.. , то Аминь...
Пускай тогда переселяет своих граждан куда нибудь в Антарктиду, куда мигранты не поедут, где им будет холодно...
Или пускай тогда ассимилируются с ближне-восточным и африканским миром... - хто им дохтур тогда?
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nu da oni sovsem po drugomu mir ponimajet.U nas tak ix vsego 135 1/3 rabotajet iz nix.Eto meloc poka.
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особенно если учесть, что сами греки не очень то любят за собой убирать - всегда эмигранты делали самую грязную работу, а они- "белая кость", основатели " европейской цивилизации" (как они любят говорить о себе).
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это да...

назовешь грека греком - он обидится...
просят что бы называли их Эллинами....
Эллины блин.., по которым турки и арабы прошли несколько раз....
и да.., насчет чистоты это не про них...
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на фоне наших гениальных правитилей мы как государство уже отдано в сферу интересов расеи, торг с западным миром идет за пррибалтику и балканы.....
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Балти не обирають кловунів у владу патамушта.
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Eto kto tak torgujetsia?Pribaltika uze davno jest ES s 2004 goda.Odna semja Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 6951
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в том смысле что хватит ли шаров у нато чтобы ответить ввоенным столкновением в странах балтии с расеей? думаю в ответственный момент друг Дональд(за которым должок) может взять паузу в обороне мира.....
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Jest tut ix armija u nas eto mogu skazat.Mozet ne na kanikuli prijexali?Vriatli rosijani zaxocet vojavat s ES tut nado tak smotret.
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то что у вас дислоцируется пару тисячь американцев это известно.... у курдов пару лет назад тоже были и военные и гарантии от США.... всё развеялось.....
...а захочит ли ЕС воевать с росиянами??....
лучше бы я был не прав......
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ES nenado vojevat oni mogut ekonomiceski ruskix zadovit.Vedi embargo na vsio dlia rosijan i iz rosiji nicego neostanitisia.Kurdi nebyli NATO ili ES u nix daze gosudarstva netu do six por
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tut ne tak prosto kak vam kazetsia.Jest desiatki tysiac ES kompaniji eto ix imucestvo zdes.a eto drugoje delo.Eto uze obcy rynok ES
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Россия хочет видеть и наш регион, Украину, в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса. на это работают и Мертвечух с лукашихой и Бандаренкой.
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РФ - государство-террорист и это должны признать все.
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ага в них ядерна зброя з ними будуть домовлятись це вам не Ірак, не таж Сербія і не Сирія з Україною.
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У Московии вчерашняя ядерная зброя, а у некоторых странах уже есть мини ядерные бомбы ,которые могут ватников загнать опять в тайгу на деревья, а китайцы вокруг этой резервации выстроят китайскую стену.
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але з ними панькаються вже з 2000-х, а навіть і раніше з 90-х з моменту чеченських війн.
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Государство-террорист - это Америка. И, да, об этом все знают.
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Вы ещё китайцев не знаете Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США Палмер - Цензор.НЕТ 6414,а если они скрестятся с мордвой то...
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«По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса. «
Удивительная способность амэриканських друзив обвинять Россию в своих собственных грехах.
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"mogut ekonomiceski ruskix zadovit" - могут если будет единство по этому вопросу а его нет, расея об этом знает и пользуется этим.... локомотивы евросоюза Франция и Германия подддерживают активные контакты с кремлем и иногда выражают озабоченность.....
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Da ja toze nedovolni Germanijej i Francijej kak sebia vedut.Mogut zadavit rosiju no poka nexocet.No eto mozet i izmenitsia
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..

/
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новости.ру

Балканы: пороховая бочка Европы

Распад Югославии, ознаменовавшийся многочисленными межэтническими конфликтами, стал одной из самых заметных вех на пути формирования современного глобального миропорядка. Агрессия НАТО против Сербии, свержение её законной власти и отторжение Косово с последующим признанием его независимости, казалось, ознаменовали полное подчинение балканских государств интересам США и Евросоюза. Тем не менее, нарастающие в последние годы в регионе многочисленные противоречия могут быть свидетельством того, что нынешняя политическая конфигурация Балканского полуострова не является окончательной, и что Балканы уже в ближайшей перспективе ждут новые конфликты, в том числе и военные.
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лахтинский проснулся и начал ...авнометание из пропагандистских рашистких источников.
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