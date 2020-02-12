 Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Болгарской службе "Радио Свободная Европа", которое вышло в эфир на следующий день после визита дипломата в Софию.
"Нас беспокоят намерения России относительно Западных Балкан", - отметил Палмер.
По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "вредоносном" влиянии российских "троллей".
Леваки его почти сгубили уже...
Максим Мирович
@maxim_nm
·10 февр.
Гуляю по Афинам, центр города местами напоминает Афганистан - всё грязное, разбитое, кругом граффити и мусор. Вчера снимал разборки местных с мигрантами. Вот он, план Пыни относительно Европы в действии- наводнить Европу беженцами и через партии популистов ушатывать Евросоюз.
Сам он с р. Беларусь..
нужно о своих нациях и странах думать...
пускай в рашу бегут через море...
Пускай тогда переселяет своих граждан куда нибудь в Антарктиду, куда мигранты не поедут, где им будет холодно...
Или пускай тогда ассимилируются с ближне-восточным и африканским миром... - хто им дохтур тогда?
назовешь грека греком - он обидится...
просят что бы называли их Эллинами....
Эллины блин.., по которым турки и арабы прошли несколько раз....
и да.., насчет чистоты это не про них...
...а захочит ли ЕС воевать с росиянами??....
лучше бы я был не прав......
Удивительная способность амэриканських друзив обвинять Россию в своих собственных грехах.
это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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Балканы: пороховая бочка Европы
Распад Югославии, ознаменовавшийся многочисленными межэтническими конфликтами, стал одной из самых заметных вех на пути формирования современного глобального миропорядка. Агрессия НАТО против Сербии, свержение её законной власти и отторжение Косово с последующим признанием его независимости, казалось, ознаменовали полное подчинение балканских государств интересам США и Евросоюза. Тем не менее, нарастающие в последние годы в регионе многочисленные противоречия могут быть свидетельством того, что нынешняя политическая конфигурация Балканского полуострова не является окончательной, и что Балканы уже в ближайшей перспективе ждут новые конфликты, в том числе и военные.