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 47 населенных пунктов в трех областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро среды остаются обесточенными 47 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 3 областях, а именно: в Ивано-Франковской - 41, Киевской - 3 и Черновицкой - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

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Также сообщается, что за сутки подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 223 транспортных средств, в которых находилось 470 человек и убрано 72 поваленных деревьев.

Напомним, в течение 10 - 11 февраля в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3175183
 
 
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Доки не буде запроваджено жорсткі покарання за порушення стандартів у різних галузях життя, чекати на якийсь рух вперед безглуздо. Але для початку треба запровадити стандарти.
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Для початку треба обрати нормальну владу.
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