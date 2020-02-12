 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на 12 февраля, на сайте Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общее количество зараженных вирусом власти страны оценивает в 44 653 человека. При этом 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тысяч, которые близко контактировали с больными, находятся под наблюдением. Еще 4740 человек излечились и выписаны из медицинских учреждений.
По информации комитета, полученной из 31 провинции Китая, подтверждено 44 653 случаев заражения инфекцией.
Как ранее сообщало агентство, первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
При этом, по мнению ученого-эпидемиолога из Гонконга Габриэля Леуна, пневмония, вызванная коронавирусом из Китая, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
800 дол. скорее всего страховка на семью из 2 взрослых 2 детей.
Есть конечно страховки по 1000 баксов, которая будет покрывать и синяк на коленке, но это отдельная тема
Сами прекрасно себя утилизируют, без "биндер".
В США заболели 19 млн. чел, а умерли - 10 000
Процент смертности - 0.05%
И новый вирус - заболело 40 000, умерло - 1000
Процент смертности - 2.5%
Т.е. в 50 раз выше, при 19 млн. заболевших смертность будет 10 000 х 50 шо равно 500 000 умерших! Дошло? И это я уверен, что коммунисты Китая скрывают настоящие цифры, потому как экономике их может настать кирдык местного масштаба.
Ты случаем не у Гончарука работаешь икспертом по статистике?
Ну ты точно - молодой и успешный, менеджер-юрист свадебных антикорупционных тату! Узнаю зеленые яйца, которые обвиняют несушку в том, что она их не там снесла, не с тем петухом и в плохом курятнике и называют ее неудачницей... Хотя у самих впереди судьба стать 30-ти дневной "нашей рябой".
Смотрел вчера одну из ваших дур - Янченко. **********, пробравшаяся в пах капитану корабля по пьяному делу в Трускавце, возомнила, шо она тоже рулит кораблем!
Но им ничего не докажешь, я видел ее в танце ягодицами на 112-м - в голове чип "Повелитель Вселенной" из команды Предводителя броуновского движения говна в политическом вакууме.
44653 инфицировано
выздоровело 4740
умерло 1113
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Правильный ответ:
смертность 1113/4740=23,48%
Из 44653 оставшихся больных скорее всего умрёт 10485 человек.=
Есть еще нюанс: за два месяца выздоровело всего 4740 человек
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Такими как ты легко манипулировать: считаешь себя самым умным, а в голове опилки.
Саша бьётся во все двери: пишет и украинцам, и россиянам, и в посольство Украины в Китае. В общем, всем, кто может помочь ей покинуть Ухань. Обратилась она и к Паше Личману, который сейчас находится на карантине в Тюмени.
- Мы жили в одной квартире, поэтому я её хорошо знаю, - рассказывает парень. - Когда мы уезжали из Уханя, мы просили, чтобы Саша поехала с нами, но нам сказали: «Она - не гражданка России, как мы ей можем помочь?». Правда, посольство Украины активно работало над поиском карантинной зоны. Сначала они хотели вывозить своих в Польшу, но пока не нашли место для карантина."
Не до жартів зараз. Вона одна може спричинити хворобу та загибель тисяч українців.
А в карантині треба тримати 4 тижні.
Десь розчиниться в Києві, а потім піде спалах.
Жалко девочку, но такова жизнь! Каждая стрекоза кузнечик своего счастья!
Ничего не хочу сказать против, это мое личное мнение. Заболевшим скорейшего выздоровления.
Но... все таки мне кажется что с этим вирусом какая то афера.
Город моют антисептиком, который у нас в Украине стоит в сто раз дороже кока-колы!
И еще, в Китае есть капитан на мостике корабля, в отличие от нас, где капитан разъезжает от султана к папе проездом через Давос, болтая с Макроном Меркелевичем в роуминге, а с кораблем шо хотят, то и делают, его **********!
Даже при использовании не специфических тест-систем, при мизерном охвате лабораторными исследованиями заболевших 389 анализов на почти 5 млн. заболевших, в Украине обнаружено уже ДВА случая тяжелой острой респираторной вирусной инфекции вызванной КОРОНОВИРУСОМ. Оба случая закончились смертью заболевших."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Главное, что не Супрун, верно, ЗЕбобики?
маски то прикупили?
А мыло????
Надоело мне с вами разговоры вести и объяснять, так что "шел бы на х**, добрый молодец"(С)
По приблизительным подсчетам, в начале XX века от этой опасной формы гриппа погибли от 50 до 100 миллионов человек. Затем испанка внезапно исчезла, как будто всего лишь выполняла свое предназначение, и до 1997 года о ней никто не слышал.акже существует версия, что первым разносчиком инфекции на самом деле была свинья. По мнению ученых, мясо больного животного со штаммом вируса H1N1, который вызвал испанку, только в 60-х годах исследователям, наконец, удалось подсчитать количество жертв и роль эпидемии в уничтожении человечества. В 1918-1919 годах, за 18 месяцев, в течение которых испанка «гуляла» по планете, погибли 50-100 млн человек, что составляет примерно 3-5% от всего населения Земли. Заразились вирусом около 550 миллионов человек - 29,5 %.