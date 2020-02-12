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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс., - госкомитет КНР

От нового коронавируса в Китае умерли уже 1113 человек, при этом количество заболевших достигло 38 800 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на 12 февраля, на сайте Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Общее количество зараженных вирусом власти страны оценивает в 44 653 человека. При этом 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тысяч, которые близко контактировали с больными, находятся под наблюдением. Еще 4740 человек излечились и выписаны из медицинских учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ

По информации комитета, полученной из 31 провинции Китая, подтверждено 44 653 случаев заражения инфекцией.

Как ранее сообщало агентство, первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

При этом, по мнению ученого-эпидемиолога из Гонконга Габриэля Леуна, пневмония, вызванная коронавирусом из Китая, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Источник: https://censor.net.ua/n3175182
 
   
 Топ комментарии
 
Вона йошкалася там з москалем, коли в Україні війна - звалила в Китай. Зараз хоче привести вірус на батьківщину. Що ж, патріотичненько Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6730
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цікаво інше - саша волкова вважає себе українкою, коли потрібно рятувати власну дупу
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Отож.. егоїстична курва...
Десь розчиниться в Києві, а потім піде спалах.
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Не так все и страшно, от обычного гриппа только в США в прошлом году умерло 10 тыс. человек.
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звідки дакі дані ? соловушка прокаркав ?
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Ой я даже ошибся, в прошлом году в США умерло от гриппа 34000 по официальным данным.
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
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В два рази менше, ніж від лікарських помилок на московії.
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А до чого тут взагалі США, це щось фантомне?
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Просто к тому что США на первом месте по смертности от гриппа по странам. А всего ежегодно от гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), организация ООН.
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Не знав, дивно для американців, хоча там теж різні люди є. У нас певне занижують ці цифри.
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Для більшості американців не по кишені платити медичну страховку 800 баксів в місяць
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В США страховка составляет около 200-250 дол, для ребенка в 2 раза меньше.
800 дол. скорее всего страховка на семью из 2 взрослых 2 детей.
Есть конечно страховки по 1000 баксов, которая будет покрывать и синяк на коленке, но это отдельная тема
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Да, я тоже прошла эту информацию в "вестях с полей запоребрика".
Сами прекрасно себя утилизируют, без "биндер".
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Т.е, переболело и ВЫЗДОРОВЕЛО от гриппа 35 520 883 - 34157= 35486726. Летальность составляет 0,1 %. У корона вируса полный цикл прошло 5974 человека на 10 часов утра, из них умерло 1116 человек. Летальность - 18,6 %. Да, действительно , незачем волноваться.....
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Ай, ай... Арифметика училь?
В США заболели 19 млн. чел, а умерли - 10 000
Процент смертности - 0.05%
И новый вирус - заболело 40 000, умерло - 1000
Процент смертности - 2.5%
Т.е. в 50 раз выше, при 19 млн. заболевших смертность будет 10 000 х 50 шо равно 500 000 умерших! Дошло? И это я уверен, что коммунисты Китая скрывают настоящие цифры, потому как экономике их может настать кирдык местного масштаба.
Ты случаем не у Гончарука работаешь икспертом по статистике?
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Вай вай, а ничего что от гриппа лекарств полно а от данного вируса еще только на стадии испытаний, так что не надо сравнивать. Посмотрим на процент смертей посте того как начнут применять вакцину.
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А чого ви тішитесь, вважаєте московити проскочать?
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тварини від цієї хвороби не вмирають - таки проскочать
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Вах, вах - казав слiпий - побачимо! До вакцины еще дожить нужно!
Ну ты точно - молодой и успешный, менеджер-юрист свадебных антикорупционных тату! Узнаю зеленые яйца, которые обвиняют несушку в том, что она их не там снесла, не с тем петухом и в плохом курятнике и называют ее неудачницей... Хотя у самих впереди судьба стать 30-ти дневной "нашей рябой".
Смотрел вчера одну из ваших дур - Янченко. **********, пробравшаяся в пах капитану корабля по пьяному делу в Трускавце, возомнила, шо она тоже рулит кораблем!
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О, так она из соросовского инкубатора, и ошибочно считает, что у нее была мама?
Но им ничего не докажешь, я видел ее в танце ягодицами на 112-м - в голове чип "Повелитель Вселенной" из команды Предводителя броуновского движения говна в политическом вакууме.
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Ліки від вірусу грипу??? яка у вас освіта шановний? Не існує ліків від вірусу. А всі ті противовірусні які вам впарюють з реклами - то як мертвому припарка. І від грипу люди не помирають, помирають від ускладнень.
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Задачка для 3 класса:
44653 инфицировано
выздоровело 4740
умерло 1113
=============
Правильный ответ:
смертность 1113/4740=23,48%
Из 44653 оставшихся больных скорее всего умрёт 10485 человек.=
Есть еще нюанс: за два месяца выздоровело всего 4740 человек
==========
Такими как ты легко манипулировать: считаешь себя самым умным, а в голове опилки.
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Не, он умножение на 0,888 освоил, у Дубилета работает
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Только нужно учитывать, что в США это прошлый год, и те кто заболели, они же и выздоровели. А с короновирусом выздоровело 4900 человек. А остальные еще не понятно какую статистику полнят. Нужно отталкиваться от тех, кто прошел полный цикл.
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фото не в тему..на ньому чашка Петрі з культурами бактерій..
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Там взагалі коллаж з малюноками вірусів та джерел світла, схожих на зірки.
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найбільший дійсно не схожий на баккультуру..усі інші прокатять..
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Я верю государство в смартфоне защитит нас в турборежиме!
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И от них тоже! Зеленского папа Рима назвал президентом мира. Он не прав зеленский призидент галактики!
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"Друзья, помогите!
Саша бьётся во все двери: пишет и украинцам, и россиянам, и в посольство Украины в Китае. В общем, всем, кто может помочь ей покинуть Ухань. Обратилась она и к Паше Личману, который сейчас находится на карантине в Тюмени.
- Мы жили в одной квартире, поэтому я её хорошо знаю, - рассказывает парень. - Когда мы уезжали из Уханя, мы просили, чтобы Саша поехала с нами, но нам сказали: «Она - не гражданка России, как мы ей можем помочь?». Правда, посольство Украины активно работало над поиском карантинной зоны. Сначала они хотели вывозить своих в Польшу, но пока не нашли место для карантина."
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Цікаво, вона відмовилась підписати форму про карантин?
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цікаво інше - саша волкова вважає себе українкою, коли потрібно рятувати власну дупу
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Хай там сидить. З лайнера ж ніхто не проситься.
Не до жартів зараз. Вона одна може спричинити хворобу та загибель тисяч українців.
А в карантині треба тримати 4 тижні.
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Вона йошкалася там з москалем, коли в Україні війна - звалила в Китай. Зараз хоче привести вірус на батьківщину. Що ж, патріотичненько Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6730
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Отож.. егоїстична курва...
Десь розчиниться в Києві, а потім піде спалах.
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Звісно хай сидить, мала змогу запертись так далеко, зможе перечекати. В мене знайомий фанат таких далеких подорожей по жопам світу, в рік під 50 000 тільки на прививки витрачає.
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Хотите помочь - езжайте в Ухань, будете за ней в госпитале ухаживать, носить ей апельсинки в больницу. На худой конец - пошлите ей пару масок.
Жалко девочку, но такова жизнь! Каждая стрекоза кузнечик своего счастья!
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Неужели до сих пор украинцев "спасают" Зорян и Шкиряк?
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Ні, просто тих, хто відмовляється підписати угоду про карантин, не евакуюють, поляки хоч в курсі що москальські ЗМІ їм українців з Китаю планують завезти?
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Спасать нужно тех 32 млн. украинцев, которые сидят в Украине и молятся, чтобы бог смиловался и пронесло побыстрее этот зеленый понос.
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В Ухани 11 млн.населения, треть населения Украины, плотность на 1кв.м. зашкаливает, умерших 1100 человек.В Украине при ее плотности на всей территории каждый год умирает в разы больше.
Ничего не хочу сказать против, это мое личное мнение. Заболевшим скорейшего выздоровления.
Но... все таки мне кажется что с этим вирусом какая то афера.
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В Ухани на борьбу с вирусом потрачено 2 млрд. долларов и еще выделено 10 млрд.
Город моют антисептиком, который у нас в Украине стоит в сто раз дороже кока-колы!
И еще, в Китае есть капитан на мостике корабля, в отличие от нас, где капитан разъезжает от султана к папе проездом через Давос, болтая с Макроном Меркелевичем в роуминге, а с кораблем шо хотят, то и делают, его **********!
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5 миллионов сбежали ещё в январе из Уханя. А рядом с уханем есть город ДжингДжоу, где местные власти не замалчивали вирус, а применили карантин за неделю или две до того как это всё всплыло в новостях про Ухань. И в результате в этом городе заражение раз в 10-20 меньше. Вот если есть у кого минздраву поучиться, а не у Уханя, где людей бросают в карантинные фильтрационные тюрьмы.
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"Мы предупреждали "27.01.2020 г. В Украине зафиксировано вирусное заражение коронавирусом. " Теперь наши данные Наши данные подтверждены официально.
Даже при использовании не специфических тест-систем, при мизерном охвате лабораторными исследованиями заболевших 389 анализов на почти 5 млн. заболевших, в Украине обнаружено уже ДВА случая тяжелой острой респираторной вирусной инфекции вызванной КОРОНОВИРУСОМ. Оба случая закончились смертью заболевших."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Главное, что не Супрун, верно, ЗЕбобики?
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Не разводите панику. У СБУ длинные руки.
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какую панику?
маски то прикупили?
А мыло????
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О, исчо один лахтинский дебил.
Надоело мне с вами разговоры вести и объяснять, так что "шел бы на х**, добрый молодец"(С) Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2958
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Чому москалі такі ідіоти, площа пожеж в Австралії була 6,3 млн га, в Сибіру 13 млн га, але вони бачать тільки Австралію.
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Более того...в Австралии... животных лечили и спасали....количество погибших кроликов и кенгуру знают точно...а сколько там в паРаше...медведей...белок и зайцев..и всяких разных тунгусов погорело...ни знает никто....
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США-так вывели отравленными одеялами индейцев около 20 млн - а сейчас сокращают китайцев- им это не в первой !!!
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Мне интересно , китайцы весь мир за идиотов держат , кто в эти цифры верит, при населении 1.5 лярда ,45 тысяч это мизер😎
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В 2018 году эпидемии гриппа, которая получила название «испанка», исполнилось 100 лет. В свое время это страшное заболевание сгубило больше людей, чем две мировые войны. И это всего за год!
По приблизительным подсчетам, в начале XX века от этой опасной формы гриппа погибли от 50 до 100 миллионов человек. Затем испанка внезапно исчезла, как будто всего лишь выполняла свое предназначение, и до 1997 года о ней никто не слышал.акже существует версия, что первым разносчиком инфекции на самом деле была свинья. По мнению ученых, мясо больного животного со штаммом вируса H1N1, который вызвал испанку, только в 60-х годах исследователям, наконец, удалось подсчитать количество жертв и роль эпидемии в уничтожении человечества. В 1918-1919 годах, за 18 месяцев, в течение которых испанка «гуляла» по планете, погибли 50-100 млн человек, что составляет примерно 3-5% от всего населения Земли. Заразились вирусом около 550 миллионов человек - 29,5 %.
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Во Второй Всемирной под 100 млн. погибло.
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а сколько погибло в то же время в Совдепии? там почему-то не было эпидемии, странно, (была интервенция Антанты из Европы), а был тиф, голод, антисанитария,
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С ней ясно: ребёнок нездоров. Вопросы к тем взрослым подлецам, что стоят за ней! Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 9581
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