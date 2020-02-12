 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на 12 февраля, на сайте Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Общее количество зараженных вирусом власти страны оценивает в 44 653 человека. При этом 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тысяч, которые близко контактировали с больными, находятся под наблюдением. Еще 4740 человек излечились и выписаны из медицинских учреждений.

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По информации комитета, полученной из 31 провинции Китая, подтверждено 44 653 случаев заражения инфекцией.

Как ранее сообщало агентство, первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

При этом, по мнению ученого-эпидемиолога из Гонконга Габриэля Леуна, пневмония, вызванная коронавирусом из Китая, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.