 В крымском селе Раздольное в возрасте 96 лет умерла бывшая связная УПА Теодозия Кобылянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал настоятель и секретарь парафии ПЦУ в Раздольненском районе отец Ярослав Гонтар.

"Мне сообщили друзья Теодозии Карловны. Ситуация была критической... Последние три-четыре года она принимала инсулин. А до этого она специальную диету использовала и была на таблетках", – отметил отец Гонтар.

Как рассказал друг Теодозии Кобылянской, также житель села Раздольного, Анатолий Заблоцкий, женщина умерла в воскресенье, 9 февраля, у себя дома. Во вторник, 11 февраля, ее похоронили на центральном кладбище Раздольного.

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Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы в Тернопольской области. После школы вступила в Организацию украинских националистов, а в 1943 году стала связной УПА. В июне 1946 года ее выследили и арестовали. Была осуждена по двум статьям: 54-1а Уголовного кодекса УССР – "измена родине", и – 54-11 – "участие в контрреволюционной организации". Ей присудили 10 лет лагерей. После суда Теодозию Кобылянскую сначала отправили на лесоповал – в лагерь возле Красноярска, так называемый "КрасЛаг", потом перевели в Казахстан в "СтепЛаг".

После смерти Иосифа Сталина приговор Теодозии пересмотрели. В целом, она провели девять лет в лагерях и еще год – в свободном поселении в Караганде. Потом переехала в село Раздольное в Крыму. В 1990-х годах Теодозия Кобылянская снова начала заниматься общественно-политической деятельностью, в частности – основала районную организацию Конгресса украинских националистов. В мае 1994 года была реабилитирована.

В 2019-м году журналисты Крым.Реалии побывали дома у Теодозии Кобылянской и с ней записали эксклюзивное интервью.