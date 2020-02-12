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Все про:корабль (1331) Япония (998) COVID-19 (1)

 Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 174 человек

Еще у 39 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружен новый тип коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает министерство здравоохранения Японии.

По их данным, общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - ЦОЗ (обновлено)

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175180
 
 
 Топ комментарии
 
Бедные люди. Блиииин, что то мне все страшнее и страшнее, с нашими идиотами у власти, не приведи господь этой беды в Украину.
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Людcтву і власної дурісті з лишком вистачає для самобичування.
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проскочила инфа что реальное число жертв 24,5 тыс., мало инфы
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Людcтву і власної дурісті з лишком вистачає для самобичування.
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Кацапський пор онуфрій казав, що голодомор- також біч божий, щоб покарати непокірних.
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срав я на сракаславних попів - анухріїв я лише мав на увазі те що земля це живий організм який мстить людям за їх шкідиву діяльність і знищення природи...
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Бедные люди. Блиииин, что то мне все страшнее и страшнее, с нашими идиотами у власти, не приведи господь этой беды в Украину.
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проскочила инфа что реальное число жертв 24,5 тыс., мало инфы
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Людям не позавидуешь.
Так же жалко и круизную кампанию, которой придется судно это выкинуть на свалку, когда все закончится. Загнать туда снова пассажиров навряд ли получится...
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втопити мо тей лайнер?
ні - людей евакуювати перед тим, е баґато ґарних місць далеких від цивіліцаціі..... - курляндія касапсінська чим не не відстойник?
і до японіі близенько і ведмедикам розваґа...
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Курляндия и Семигалия - вассальное герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе, Земгале и Селия, с 1561 по 1795 годы. Википедия

Дата основания: 1561 г.

Столица: Елгава

Валюта: Талер

Население: около 200 000

Религия: лютеранство

Форма правления: Монархия
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я имел ввиду войну 1905 года....
кацапия - Япония - позорную абсолютно для дидов....
но вы правы - я ошибся .....
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Ото стануть справжніми морськими вовками, цілих два тижні зайвих на кораблі поживуть... каюти там добрі, так шо нормас...
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_Я вот не понял почему в статистике по коранованным в Японии игнорируются заражённые на лайнере? Они вообще где-то учтены?

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Учтены. Слева в колонке "Others" - "Прочие". Если их выбрать, и кликнуть по выведенному кружку, получим

"Diamond Princess" cruise ship, Others

Confirmed: 175
Deaths: 0
Recovered: 0"
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Людей з лайнера потрібно евакуювати , негайно, інакше всі захворіють, яке право їх затримувати, світ здурів.
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