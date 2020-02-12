 Число зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере в Японии возросло до 174 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает министерство здравоохранения Японии.
По их данным, общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.
Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов.
Так же жалко и круизную кампанию, которой придется судно это выкинуть на свалку, когда все закончится. Загнать туда снова пассажиров навряд ли получится...
ні - людей евакуювати перед тим, е баґато ґарних місць далеких від цивіліцаціі..... - курляндія касапсінська чим не не відстойник?
і до японіі близенько і ведмедикам розваґа...
Дата основания: 1561 г.
Столица: Елгава
Валюта: Талер
Население: около 200 000
Религия: лютеранство
Форма правления: Монархия
кацапия - Япония - позорную абсолютно для дидов....
но вы правы - я ошибся .....
"Diamond Princess" cruise ship, Others
Confirmed: 175
Deaths: 0
Recovered: 0"