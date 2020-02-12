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 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций украинских сил, а именно:

- трижды в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;
- недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175179
 
 
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Оріхове - це те ж саме Золоте, звідки наші відступили (і поки що утримують Оріхове)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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Питання миру на донбасі найбільше хвилює українців. Водночас новини, та статті щод війни набирають найменше коментарів. Якась шизофренія. Так не буває. Насправді, найбільше коментарів набирають ті обговорення, які найбільше цікавлять людей.
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Оріхове - це те ж саме Золоте, звідки наші відступили (і поки що утримують Оріхове)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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Питання миру на донбасі найбільше хвилює українців. Водночас новини, та статті щод війни набирають найменше коментарів. Якась шизофренія. Так не буває. Насправді, найбільше коментарів набирають ті обговорення, які найбільше цікавлять людей.
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Саме так! І таких, що "устали" від війни, більшість....
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Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 767

***
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Сніжинки білі серце звеселяють...
Ти любиш зиму? Розкажи... Я - ні !!!

Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
В окопі серед поля хочеться тепла.

Навколо холод, радості нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає…
О, Боже, милий, нащо та зима?

Ти любиш зиму? Ось вона прийшла!
Все холодить, свої права диктує…
Так! Сонечка і затишку нам тут бракує...

Лиш не бракує від побратимої спини тепла...
///
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