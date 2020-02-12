 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций украинских сил, а именно:

- трижды в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;

- недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.