 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций украинских сил, а именно:
- трижды в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;
- недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
***
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Сніжинки білі серце звеселяють...
Ти любиш зиму? Розкажи... Я - ні !!!
Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
В окопі серед поля хочеться тепла.
Навколо холод, радості нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає…
О, Боже, милий, нащо та зима?
Ти любиш зиму? Ось вона прийшла!
Все холодить, свої права диктує…
Так! Сонечка і затишку нам тут бракує...
Лиш не бракує від побратимої спини тепла...
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